سيناء في ذكرى انتصار أكتوبر: مستقبل غامض ومطالب لم تتحقق

المرزوقي: "إسرائيل هي أكثر المستفيدين بالعلاقة المتوترة بين أهالي سيناء والجيش المصري، وتصحيح العلاقة مع الأهالي والاهتمام بمطالبهم وتسليط الضوء على دورهم البارز في انتصار 6 من أكتوبر وعدم تهميشهم هو أقوى حائط صد أمام أي تطلعات ومطامع خارجية".