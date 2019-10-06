الديمقراطية في الغرب تنهار: فما الأسباب؟

قال المعلق السياسي الكيني باتريك غاتارا إن الديمقراطية تتداعى في الغرب والشعوب في الدول الديمقراطية تتنازل عن حقها في المشاركة في صنع القرار للنخب وتكتفي بالتصويت فى الانتخابات.

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