إسرائيل تسعى لاتفاق "تاريخي" مع دول الخليج

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه يعمل على خطة للتوقيع على اتفاق "تاريخي" لعدم الاعتداء مع دول الخليج.

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كتب كاتس، اليوم الأحد على حسابه على موقع تويتر:

أعمل على مبادرة سياسية لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع دول الخليج العربية.

هذه الخطوة التاريخية ستضع نهاية للصراع وستسمح بالتعاون المدني لحين التوقيع على اتفاقيات سلام.

خلال زيارتي للأمم المتحدة، قدمت المبادرة لوزراء الخارجية العرب والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات".

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