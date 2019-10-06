إسرائيل تسعى لاتفاق "تاريخي" مع دول الخليج

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه يعمل على خطة للتوقيع على اتفاق "تاريخي" لعدم الاعتداء مع دول الخليج.
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كتب كاتس، اليوم الأحد على حسابه على موقع تويتر:
- أعمل على مبادرة سياسية لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع دول الخليج العربية.
- هذه الخطوة التاريخية ستضع نهاية للصراع وستسمح بالتعاون المدني لحين التوقيع على اتفاقيات سلام.
- خلال زيارتي للأمم المتحدة، قدمت المبادرة لوزراء الخارجية العرب والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات".
تطبيع
- من جانبها، اعتبرت هيئة البث الإسرائيلي أن المبادرة تهدف إلى "تطبيع العلاقات مع دول الخليج". ولفتت إلى أن "المبادرة تتمحور حول المصلحة المشتركة لدول الخليج وإسرائيل في لجم إيران والتصدي لنفوذها في المنطقة، وحشد هذه المصلحة من أجل تطبيع العلاقات في مجالي مكافحة الإرهاب وتحسين الاقتصاد، في ظل إدراك إسرائيل أنه من المستحيل في هذه المرحلة إبرام اتفاقيات سلام كاملة بسبب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
- تتضمن المبادرة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، "اتخاذ الخطوات اللازمة والناجعة لضمان عدم تخطيط أو توجيه أو تمويل أعمال عدوانية أو أعمال عنف وتهديدات والتحريض ضد الطرف الآخر من أراضي الدول الموقعة، إلى جانب الامتناع عن الانضمام أو تقديم المساعدة لأي تحالف أو تنظيم أو لمعاهدة ذات طابع عسكري أو أمني مع طرف ثالث".
- يذكر أن الأعوام الأخيرة شهدت تطورا متسارعا في العلاقات بين إسرائيل والدول الخليجية، وظهر ذلك من خلال الزيارات السياسية، والاقتصادية، والرياضية المتبادلة.