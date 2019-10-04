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مصر: سخرية من عمرو أديب لبثه اعترافات متظاهرين أطلق سراحهم

الإعلامي المصري عمرو أديب يشن هجوما على المصريين العائدين من الخارج
الإعلامي المصري عمرو أديب يشن هجوما على المصريين العائدين من الخارج
4/10/2019

شن نشطاء مواقع التواصل حملة سخرية واسعة ضد الإعلامي المصري عمرو أديب، على خلفية الإفراج عن معتقلين أجانب، كان أديب قد بث اعترافات لهم تزعم تحريضهم على التظاهر في مصر.

سخرية وغضب
  • الإعلامي باسم يوسف، هاجم عمرو أديب بمنشور له على فيسبوك، متسائلاً عن إمكانية اعتذار أديب بعد الاعترافات التي بثها وتبين أنها غير صحيحة.
  • أبدى يوسف استغرابه وسخريته من أديب، بعد إطلاق سراح المعتقلين، مشيرا إلى أن السلطات المصرية لم تكن لتخلي سبيلهم لو كانوا متورطين كما يدعي أديب.
  • تصدر وسم #عمرو_ديب_كذاب لساعات موقع التواصل الاجتماعي، فيما دعا البعض لمحاسبة أديب قضائيا لنشره أخبار كاذبة.

  • لم يصدر عن أديب أي رد سريع على الحملة، رغم انتشارها بشكل واسع، ومشاركة نخبة من المصريين فيها.
  • شارك في الحملة الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، الذي اعتقلت السلطات المصرية، شقيقه محمود الثلاثاء الماضي.
  • الإعلامي يوسف حسين، المعروف إعلامياً بـ"جو"، سخر من عمرو أديب، بتغريدة له على تويتر، وصف فيها عمرو أديب بالمنافق لأي نظام له مصلحة معه.

ما القصة؟
  • أفرجت السلطات المصرية، الأربعاء، عن طالب سوداني وأردنييْن اثنين، كانت قد أوقفتهم خلال حملة اعتقال عشوائية، شنتها بعد مظاهرات 20 من سبتمبر/أيلول ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
  • قبل أيام، بث المذيع المصري عمرو أديب، فيديو مسجل، خلال برنامجه بفضائية خاصة، يقول إنه "اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن"، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

  • أسرة الطالب نفت صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.
  • مقطع فيديو آخر بثه أديب قال إنه للشابين الأردنيين يعترفان بالتهم الموجهة لهما والمتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.
  • عمرو أديب عرض كذلك ما قال إنها اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية تتعلق بذات التهم.

https://twitter.com/Abdulla92231081/status/1179822888964313096?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات
  • اندلعت الاحتجاجات في القاهرة ومحافظات مصرية، بعد دعوة الفنان والمقاول محمد علي للتظاهر ضد نظام السيسي، واعتقلت السلطات نحو ثلاثة آلاف شخص، حسب منظمات حقوقية.

https://twitter.com/mahmoud08229193/status/1180086808870297601?ref_src=twsrc%5Etfw

  • الخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية التحقيق مع ألف شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية مظاهرات "مخالفة للقانون" وقعت في 5 مدن.
  • سبق لمصر القبض على أجانب بدعاوى مختلفة، منها اتهامات بالتآمر وتمويل أنشطة تخريبية، وأطلقت سراحهم وسمحت لهم بالسفر مع استمرار القضايا التي اتهموا فيها، وأغلبها لم يتم الحكم بها، أو صدر حكم ببراءتهم.

  • أشهر قضايا اتهام أجانب كانت قضية التمويل الأجنبي التي تم بموجبها القبض على 27 أجنبيا، بينهم 18 أمريكيا والباقين من جنسيات مختلفة، من العاملين في منظمات حقوقية بمصر، وتم ترحيلهم عام 2011 ثم تبرئتهم عام 2018.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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