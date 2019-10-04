مصر: سخرية من عمرو أديب لبثه اعترافات متظاهرين أطلق سراحهم

شن نشطاء مواقع التواصل حملة سخرية واسعة ضد الإعلامي المصري عمرو أديب، على خلفية الإفراج عن معتقلين أجانب، كان أديب قد بث اعترافات لهم تزعم تحريضهم على التظاهر في مصر.
من عودة عبدالرحمن وثائر من الاعتقال الجائر من مصر …. فرحة عظيمة بنكهة الوطن #عمرو_اديب_كذاب pic.twitter.com/iKc95SMvFO
— Hassan Alqudah 🇪🇸🇯🇴 (@Hassan_Alqudah) October 4, 2019
هيفضل الفيديو ده أكبر دليل إن #عمرو_اديب أكبر مطبلاتي ومنافق لأي نظام له مصلحه معاه .. #عمرو_اديب_كذاب pic.twitter.com/kEg4cMhZKD
— Joe (@youssef_hussen) October 3, 2019
نفسي أشوف منظرك إيه دلوقتي يا عمرو أديب، بعد إفراج النظام عن الشابين الأردنيين والطالب السوداني!
دنت يا جدع عرضت إعترافات ليهم!!
يا تري هتقول إيه النهرده،هتبرر ولا هطبل؟
عندما يكون الإعلامي مهرجٌ في سيرك كبير فأعلم إنه #عمرو_اديب مكس لكل حاجه والعكس#عمرو_أديب_كذاب pic.twitter.com/KxIkIXTfBt
— tarek abosherafa (@tareksherafa1) October 3, 2019
https://twitter.com/Abdulla92231081/status/1179822888964313096?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/mahmoud08229193/status/1180086808870297601?ref_src=twsrc%5Etfw
لو كان صحفي آخر غير محسوب على النظام هو من ارتكب خطأ صحفيا على سلم عمرو أديب المطبلاتي لكان فُصِل من نقابة الصحفيين وتمت إحالته على المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة الفتنة في البلد.لكن نظام يكيل بمكيالين بل بعدة مكاييل لا تنتظر منه غير السفه والجبن والخسة…#عمرو_اديب_كذاب
— hafid Ali (@aghlyaz) October 4, 2019