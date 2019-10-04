مصر: سخرية من عمرو أديب لبثه اعترافات متظاهرين أطلق سراحهم

شن نشطاء مواقع التواصل حملة سخرية واسعة ضد الإعلامي المصري عمرو أديب، على خلفية الإفراج عن معتقلين أجانب، كان أديب قد بث اعترافات لهم تزعم تحريضهم على التظاهر في مصر.

سخرية وغضب

الإعلامي باسم يوسف، هاجم عمرو أديب بمنشور له على فيسبوك، متسائلاً عن إمكانية اعتذار أديب بعد الاعترافات التي بثها وتبين أنها غير صحيحة.

أبدى يوسف استغرابه وسخريته من أديب، بعد إطلاق سراح المعتقلين، مشيرا إلى أن السلطات المصرية لم تكن لتخلي سبيلهم لو كانوا متورطين كما يدعي أديب.

تصدر وسم #عمرو_ديب_كذاب لساعات موقع التواصل الاجتماعي، فيما دعا البعض لمحاسبة أديب قضائيا لنشره أخبار كاذبة.

من عودة عبدالرحمن وثائر من الاعتقال الجائر من مصر …. فرحة عظيمة بنكهة الوطن #عمرو_اديب_كذاب pic.twitter.com/iKc95SMvFO — Hassan Alqudah 🇪🇸🇯🇴 (@Hassan_Alqudah) October 4, 2019

لم يصدر عن أديب أي رد سريع على الحملة، رغم انتشارها بشكل واسع، ومشاركة نخبة من المصريين فيها.

شارك في الحملة الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، الذي اعتقلت السلطات المصرية، شقيقه محمود الثلاثاء الماضي.

الإعلامي يوسف حسين، المعروف إعلامياً بـ"جو"، سخر من عمرو أديب، بتغريدة له على تويتر، وصف فيها عمرو أديب بالمنافق لأي نظام له مصلحة معه.

هيفضل الفيديو ده أكبر دليل إن #عمرو_اديب أكبر مطبلاتي ومنافق لأي نظام له مصلحه معاه .. #عمرو_اديب_كذاب pic.twitter.com/kEg4cMhZKD — Joe (@youssef_hussen) October 3, 2019

ما القصة؟

أفرجت السلطات المصرية، الأربعاء، عن طالب سوداني وأردنييْن اثنين، كانت قد أوقفتهم خلال حملة اعتقال عشوائية، شنتها بعد مظاهرات 20 من سبتمبر/أيلول ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قبل أيام، بث المذيع المصري عمرو أديب، فيديو مسجل، خلال برنامجه بفضائية خاصة، يقول إنه "اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن"، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

نفسي أشوف منظرك إيه دلوقتي يا عمرو أديب، بعد إفراج النظام عن الشابين الأردنيين والطالب السوداني!

دنت يا جدع عرضت إعترافات ليهم!!

يا تري هتقول إيه النهرده،هتبرر ولا هطبل؟

عندما يكون الإعلامي مهرجٌ في سيرك كبير فأعلم إنه #عمرو_اديب مكس لكل حاجه والعكس#عمرو_أديب_كذاب pic.twitter.com/KxIkIXTfBt — tarek abosherafa (@tareksherafa1) October 3, 2019

أسرة الطالب نفت صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.

مقطع فيديو آخر بثه أديب قال إنه للشابين الأردنيين يعترفان بالتهم الموجهة لهما والمتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

عمرو أديب عرض كذلك ما قال إنها اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية تتعلق بذات التهم.

https://twitter.com/Abdulla92231081/status/1179822888964313096?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات

اندلعت الاحتجاجات في القاهرة ومحافظات مصرية، بعد دعوة الفنان والمقاول محمد علي للتظاهر ضد نظام السيسي، واعتقلت السلطات نحو ثلاثة آلاف شخص، حسب منظمات حقوقية.

https://twitter.com/mahmoud08229193/status/1180086808870297601?ref_src=twsrc%5Etfw

الخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية التحقيق مع ألف شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية مظاهرات "مخالفة للقانون" وقعت في 5 مدن.

سبق لمصر القبض على أجانب بدعاوى مختلفة، منها اتهامات بالتآمر وتمويل أنشطة تخريبية، وأطلقت سراحهم وسمحت لهم بالسفر مع استمرار القضايا التي اتهموا فيها، وأغلبها لم يتم الحكم بها، أو صدر حكم ببراءتهم.

لو كان صحفي آخر غير محسوب على النظام هو من ارتكب خطأ صحفيا على سلم عمرو أديب المطبلاتي لكان فُصِل من نقابة الصحفيين وتمت إحالته على المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة الفتنة في البلد.لكن نظام يكيل بمكيالين بل بعدة مكاييل لا تنتظر منه غير السفه والجبن والخسة…#عمرو_اديب_كذاب — hafid Ali (@aghlyaz) October 4, 2019