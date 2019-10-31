السعودية متأخرة في دفع ٣.٤ مليار دولار مستحقات شراء مدرعات كندية

نشر موقع (سي بي سي) الكندي أمس تقريرًا يرصد تخلف السعودية في دفع مستحقات شراء مركبات مدرعة كندية الصنع.

أبرز ما جاء في التقرير:

تأخر مستحقات

لا تزال السعودية مدينة بحوالي 3.4 مليار دولار من المدفوعات المتأخرة للمركبات الخفيفة المدرعة المنتجة في كندا (LAVs)، وفقًا لآخر النتائج المالية الفصلية الصادرة عن شركة جنرال ديناميكس الأسبوع الماضي.

أيدت الحكومة الليبرالية الكندية صفقة مثيرة للجدل، قدمتها حكومة المحافظين السابقة في عام 2014 ، لتزويد السعوديين بمئات من المركبات القتالية المتقدمة من نوع (LAV 6.0) المستخدمة لنقل القوات في ساحة المعركة.

LAVعبارة عن مركبات عسكرية بعجلات، ومسلحة بأسلحة مختلفة بما في ذلك المدافع الآلية والمدافع الرشاشة ومدافع الهاون والصواريخ المضادة للدبابات.

يتم إنتاج المركبة من طرف شركة، جنرال داينامكس لاند سيستم (GDLS) في مصنعها في مدينة لندن الكندية بمقاطعة أونتاريو.

العقد الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار توسطت به وتديره الشركة الكندية التجارية (CCC)، وهي شركة تابعة لشركة (كراون) التي تساعد الشركات الكندية في مجال الطيران والدفاع والبنية التحتية وغيرها من القطاعات على إبرام عقود مع الحكومات الأجنبية.

ديون السعودية

ووفقا لبيانات الأرباح الربع سنوية الصادرة عن شركة جنرال ديناميكس، فإن ديون السعودية المتأخرة قد زادت بمقدار 200 مليون دولار في كل ربع منذ بداية السنة.

اعترف رئيس شركة جينرال داينمكس ومديرها التنفيذي فيبي نوفاكوفيتش بأن المدفوعات من السعودية "ظلت بطيئة".

نوفاكوفيتش: لا يوجد خلاف على حقيقة أن الأمر مستحق. إنها ببساطة مسألة وقت. وما زلنا نأمل أن نحلها بحلول نهاية العام.

قالت شركة جنرال داينمكس في تقريرها الفصلي عن الأرباح إن مبالغ الدفع المتأخرة، التي يبلغ مجموعها 2.6 مليار دولار أمريكي، سيتم إصدار فواتير بها إلى الحكومة الكندية "وفقًا للشروط التعاقدية المتفق عليها."

قالت الشركة في بيان أرباحها "سنواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب العقد: الدفع مقابل العمل المنجز"، وأضافت "لذلك، نتوقع تحصيل كامل المبلغ المستحق حاليًا."

متحدث باسم الشركة الكندية التجارية قال إن شركة (كراون) ملزمة بالسرية التجارية ولا تستطيع الإفصاح عن تفاصيل عقود محددة أو طريقة إدارتها.

مركبة خفيفة مصفحة (الصحافة الكندية)

مساعدة من الحكومة الفيدرالية

لمساعدة شركة جنرال دايناميكس في التعامل مع النقص المالي، أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية في 16 أغسطس/آب أنها ستقدم قرضًا قابلًا للسداد بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار للشركة.

القرض بهدف مساعدة الشركة لأنها "تعمل في سوق دولي للأسلحة الدفاعية يتسم بالتحدي والديناميكية"، وفقًا لمسؤولين كنديين.

أعلنت الحكومة الفيدرالية عن نيتها في الحصول على 360 عربة من نوع LAVs للقوات المسلحة الكندية، حيث تم منح العقد الذي تبلغ قيمته 1.7 مليار دولار رسميًا لشركة جنرال داينامكس في 5 سبتمبر/أيلول.

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