كوشنر يدعو غانتس ونتنياهو لتشكيل الحكومة

قال كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، إنه يأمل أن يتعاون زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع قناة 13 News الإسرائيلية حيث زار تل أبيب اليومين الماضيين.

التفاصيل

اختار كوشنر نقل رسالة البيت الأبيض بصورة علنية، بغض النظر عن صلتها بما يجري في أروقة أحزاب تل أبيب المتصارعة، وذلك لرغبة البيت الأبيض في تشكيل حكومة ائتلافية.

يسعى البيت الأبيض لتفادي إجراء انتخابات ثالثة في تل أبيب، تجنبًا لعرقلة خطط مبادرات واشنطن الإقليمية في الشرق الأوسط.

التقى كوشنر مع غانتس ونتنياهو كل على حدة، أول أمس الإثنين، وتحدث إليهما عن ضرورة كسر الجمود السياسي في تل أبيب.

قال كوشنر "الآن في المنطقة فرص هائلة، لذلك سيكون من الرائع أن تحدد إسرائيل كيفية تشكيل حكومة؛ للمضي قدما في استثمار الفرص المتاحة".

قال كوشنر إنه يعني بـ"الفرص" خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية المرتقبة، وإمكانية تقدم العلاقات بين إسرائيل والدول العربية مثل المملكة العربية السعودية.

أضاف كوشنر "هناك بلدان ترغب في تنفيذ أعمال تجارية واقتصادية وشراكات عسكرية مع إسرائيل، لكن يجب تشكيل حكومة لاغتنام تلك الفرص".

قال كوشنر "إن البيت الأبيض حريص على نشر خطة السلام، ولدينا أفكار كثيرة نريد أن نضعها حيز التنفيذ، ونأمل أن ننتهز الفرصة للجمع بين طرفي قضية طال الخلاف بشأنها لفترة طويلة جدًا".

قال كوشنر إنه إذا كانت الظروف مواتية فقد يقرر الرئيس الأمريكي، إصدار الخطة قبل الانتخابات الرئاسية 2020.

جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

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