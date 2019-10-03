تعرف على فضائح الفساد التي تواجه نتنياهو

التقى محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء، بالمدعي العام في جلسة استماع قبل توجيه الاتهام لنتنياهو بشأن سلسلة من فضائح الفساد.

التفاصيل

الجلسة هي الخطوة الأخيرة قبل توجيه التهم بشكل رسمي لنتنياهو، ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام.

تأتي الجلسة رغم ما يبذله نتنياهو من جهود لإطالة أمد مسيرته السياسية، وبعد أسبوعين فقط من الانتخابات الثانية في إسرائيل هذا العام.

أوصى المدعي العام أفيخاي ميندلبليت بتوجيه تهم الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة لنتنياهو في ثلاث قضايا مختلفة.

تتيح جلسة الاستماع للفريق القانوني لنتنياهو فرصة تقديم دفاعه على أمل إقناع السلطات بإسقاط التهم.

من المتوقع اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام لنتنياهو بحلول نهاية العام.

طالت الفضائح أسرة نتنياهو ودائرته الداخلية، كما تحول ثلاثة على الأقل من المقربين منه إلى شهود أدلوا بشهادتهم ضده.

اشتهر نتنياهو وزوجته سارة منذ زمن بعيد بميلهما إلى أسلوب حياة مترف واستخدام مشكوك فيه للأموال العامة.

أدينت زوجة نتنياهو بإساءة استخدام أموال الدولة بعد أن توصلت إلى صفقة بتسوية مزاعم بأنها أنفقت أكثر من 100 ألف دولار من أموال الدولة على وجبات طعام فاخرة.

وجهت إلى سارة نتنياهو أيضا تهمة الكسب غير المشروع والاحتيال وخيانة الأمانة.

سارة نتنياهو خلال إحدى جلسات محاكمتها

وفيما يلي نظرة على القضايا الثلاث التي ستركز عليها جلسات الاستماع:

قضية شركة الاتصالات

القضية الأخطر بالنسبة لنتنياهو تتضمن اتهام ملاك شركة بيزك بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته في موقع إخباري يسيطرون عليه في مقابل قيام نتنياهو بمنح الشركة مزايا وخدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.

يشهد في هذه القضية اثنان من أقرب مساعدي نتنياهو السابقين.

التهم الموجهة لنتنياهو في هذه القضية تتضمن الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة.

هدايا فاخرة

اتهمت الشرطة الإسرائيلية نتنياهو بقبول ما يقرب من 300 ألف دولار في صورة هدايا من قطب هوليود أرنون ميلشان، والملياردير الأسترالي جيمس باكر.

تقول الشرطة إنه في مقابل هذه الهدايا، التي تضمنت مجوهرات وأنواعا من السيجار الفاخر والشمبانيا، عمل نتنياهو نيابة عن ميلشان في مسائل تتعلق بالتأشيرات الأمريكية، وحاول سن تشريع لإعفائه من الضرائب، كما سعى لتعزيز مصالحه في سوق الإعلام الإسرائيلي.

لم تعلق الشرطة على ما حصل عليه باكر، الذي قيل إنه سعى للحصول على تصريح إقامة في إسرائيل لأغراض ضريبية.

قال نتنياهو إن كل ما تلقاه كان هدايا من أصدقاء.

تتضمن هذه القضية تهمتي الاحتيال وانتهاك الثقة.

التدخل في وسائل الإعلام