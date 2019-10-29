لماذا انسحبت قوات الدعم السريع من الخرطوم؟

كان لافتاً في الأيام الماضية خلو المناطق التي كانت تسيطرعليها قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم من الجنود التابعين لها.

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مداخل الإذاعة والتلفزيون والكباري والأنفاق والقيادة العامة والقصر الجمهوري خلت من جنود الدعم السريع، ولم تنشر السلطات بديلا للقوات التابعة للدعم السريع، مما أثار تساؤلات بشأن السبب وراء ذلك.

المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة قال لموقع الجزيرة مباشر إنهم قرروا سحب القوات من العاصمة نظرا لحالة الاستقرار الأمني بها.

جمعة أوضح أن قوات الدعم السريع عادت إلى ثكناتها بالخرطوم، فيما عادت قوات إلى وحداتها بالولايات.

المتحدث كشف عن وجود قوات قليلة من الدعم السريع منتشرة بالعاصمة.

أحد القادة الميدانيين من قوات الدعم السريع، فضل عدم ذكر اسمه، قال لموقع الجزيرة مباشر، إنه صدرت توجيهات للقوات بالانسحاب تدريجيا من وسط العاصمة لسببين.

السبب الأول، بحسب القائد، هو عدم وجود مهددات أمنية في العاصمة الخرطوم، سيما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.

القائد الميداني أضاف أن السبب الثاني للانسحاب هو تفادي الاحتكاك بين الجماهير وبين قوات الدعم السريع، وإبعاده عن أي تهم جديدة خاصة في ظل استمرار المواكب الجماهيرية، موضحا أن الاتهامات كانت توجه للدعم السريع خلال الفترة السابقة في حالة سقوط أي قتلى.

المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية العميد عمر عبد الماجد قال لموقع الجزيرة مباشر إن وجود قوات الدعم السريع بالخرطوم في الفترة الماضية اقتضته ضرورات معينة، وبعد انتفاء أسباب وجودهم، غادرت أماكن تمركزها بالخرطوم.

عبد الماجد قال إنه لم يترتب على انسحاب قوات الدعم السريع حدوث أي مشاكل أمنية في العاصمة، مشيرا إلى أن الشرطة تقوم بدورها في حماية الأمن الداخلي في كل السودان بما في ذلك مدينة الخرطوم.

قوات الأمن السودانية قامت بفض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم

اتهامات

المحلل السياسي يوسف عبد المنان قال لموقع الجزيرة مباشر إن جهات عديدة من الدولة والأحزاب ألقت باللوم على قوات الدعم السريع في السابق وحملتها مسؤولية أي احتكاك مع المحتجين والمتظاهرين.

يوسف أضاف أن الدعم السريع قوات قتالية وليس من مهامها تولى الأمن في المدن، وانسحابها كان أمرا ضروريا وعلى الشرطة أن تقوم بمهامها في التأمين داخل المدن.

يوسف أوضح أن قوات الدعم السريع انسحبت من الخرطوم حتى تنأى بنفسها من أي اتهامات تلاحقها، مشيرا إلى أنها انسحبت من الطرق وبقيت في ثكناتها خلال موكب 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

الخبير الأمني الفريق حنفي عبد الله قال لموقع الجزيرة مباشر إن قوات الدعم السريع غير متخصصة في تأمين المدن، وإن مهامها الأساسية هي مهام قتالية، وكانت تتمركز في الحدود الشمالية للسودان لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتتمركز في الحدود الغربية لملاحقة الحركات المسلحة.

عبد الله أوضح أن وجودها في العاصمة الخرطوم اقتضته ظروف معينة قبل وبعد سقوط النظام السابق، وكان لابد من تأمين العاصمة.

عبد الله أضاف أنه بعد ظهور مؤشرات استقرار الأمن في العاصمة، كان لابد من سحب الدعم السريع لخارج الخرطوم، وإعادة نشرها في الولايات الحدودية.

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