رحلة بحث الأكراد عن إقامة دولة خلال 100 عام (1920 – 2019)

يعد الأكراد أكبر مجموعة عرقية في العالم ليس لها دولة ويشكلون أقليات في عدد من الدول مثل إيران والعراق وسوريا وتركيا، ولهم تاريخ طويل من السعي لإقامة دولة.

فيما يلي تاريخ موجز لرحلة الأكراد بحثا عن "الدولة" طوال نحو قرن

1920

10 أغسطس/آب 1920

إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط عقب الحرب العالمية الأولى

سنة 1916، حددت اتفاقية سايكس بيكو مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية في الشرق الأوسط، ورسمت حدود دول الشرق الأوسط الحديث.

بعد الحرب العالمية الأولى، وقعت معاهدة سيفر عام 1920 معلنة تفكك الإمبراطورية العثمانية، واقترحت إنشاء دولة كردية تتمتع بحكم ذاتي.

لكن زعيم تركيا الجديد مصطفى كمال أتاتورك، رفض معاهدة سيفر، ما ترتب عليه ظهور معاهدة لوزان سنة 1923، وجرى التفاوض مع الحكومة التركية الجديدة، حيث أغفلت المعاهدة الاعتراف بوطن كردي، وتفرق الأكراد بين حدود الدول حديثة الترسيم، وتمردوا مرارًا على سلطات تلك الدول.

1946

22 يناير/ كانون الثاني 1946

الأكراد الإيرانيون يؤسسون "جمهورية مهاباد" في المناطق الكردية على الأراضي الإيرانية والتي لم تستمر طويلا.

خضعت تلك الجمهورية للسيطرة السوفيتية إبان الحرب العالمية الثانية، ثم استعادت إيران السيطرة على مهاباد إثر الانسحاب السوفيتي في ديسمبر/ كانون الأول 1946.

16 أغسطس/آب 1946

البرزاني يؤسس الحزب الكردي في العراق

يعد مصطفى البرزاني الأب الروحي للقومية الكردية. وأثناء وجوده في المنفى بجمهورية مهاباد، أسس البرزاني الحزب الديمقراطي الكردي، ثم تغير اسمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني (كي دي بي)، وظل الحزب الكردي الوحيد في العراق حتى سبعينيات القرن العشرين. وما زال حتى الآن هو الحزب الكردي الرئيسي في العراق.

1961

أغسطس/آب 1961

تمرد الأكراد العراقيين

بدأ البرزاني تمردا ضد الحكومة العراقية بعدما أخفق رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم في الوفاء بوعود الحكومة بمنح الحكم الذاتي للأكراد. دام هذا التمرد نحو عشر سنوات.

في عام 1968، وصل حزب البعث العراقي إلى الحكم. وفي مارس/ آذار عام 1970 قدمت الحكومة البعثية خطة مفصلة للحكم الذاتي الكردي، لكن الخطة لم تنفذ فتجدد النزاع في عام 1974.

1962

سوريا تجرِّد 120 ألف كردي من الجنسية السورية

في إحصاء لمحافظة الحسكة السورية، جُرِّد 120 ألف كردي من الجنسية السورية، إذ لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بسوريا قبل عام 1945، ما جعلهم عديمي الجنسية ولا يمكنهم السفر.

خسر هؤلاء الأكراد وأولادهم وأحفادهم، بالتبعية، الحق في الانتخاب، وامتلاك العقارات أو الشركات، كما حرموا من الزواج وفق الإطار القانوني.

في أبريل/ نيسان 2011، بعد انطلاق الثورة السورية وعد الرئيس السوري بشار الأسد بمنح الجنسية لآلاف الأكراد المسجلين كمواطنين أجانب.

1973

تأسيس الحزام العربي شمال شرقي سوريا

أسس الرئيس السوري حافظ الأسد ما عرف بـ"الحزام العربي" على طول الحدود مع تركيا، في خطوة رمت إلى إضعاف الهيمنة الكردية على المناطق الغنية بالموارد، وترتب على ذلك تشريد الأكراد السوريين.

وصل الأسد إلى سدة الحكم سنة 1970، وذلك بعد سبع سنوات من هيمنة حزبه -حزب البعث السوري- على السلطة في انقلاب عسكري.

1974

تأسيس حزب العمال الكردستاني

أسس عبد الله أوجلان حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) باعتباره منظمة ماركسية تسعى لإقامة دولة كردية مستقلة جنوب شرقي تركيا.

رغم أن الحزب لم يؤخذ على محمل الجد في بداية الأمر، فإنه اجتذب أتباعا بمرور الوقت في المناطق الكردية المحرومة.

في 12 سبتمبر/ أيلول عام 1980، وقع انقلاب عسكري في تركيا، وهربت قيادة حزب العمال الكردستاني إلى سوريا.

في عام 1984 لجأ الحزب لسياسة العنف والتكتيكات المسلحة ضد الدولة التركية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تصنيفه "تنظيمًا إرهابيًا" في عام 1997.

في النزاع الكردي التركي، قتل حتى الآن 40 ألف شخص، بينما يرى الخبراء أن العدد الفعلي يصعب تحديده، وأن الأغلبية العظمى من ضحايا هذا الصراع هم من الأكراد.

1975

البعثيون يعرِّبون شمالي العراق

مع انهيار اتفاقية الحكم الذاتي عام 1974، سعى النظام البعثي في العراق إلى تعزيز سيطرة الحكومة على المناطق الغنية بالنفط شمالي البلاد، حيث قام بإخراج مئات الآلاف من الأكراد من المنطقة ونقلهم إلى مناطق أخرى، ليحل مكانهم عرب من وسط وجنوب العراق.

أدت هذه الخطوة إلى تمرد الأكراد العراقيين ضد حزب البعث بدعم من إيران والولايات المتحدة.

العراق وإيران يوقعان اتفاقية الجزائر

في الثالث من مارس/ آذار عام 1975، وعلى أرض الجزائر، اعترف نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقية، صدام حسين، بالسيادة الإيرانية على أكثر من نصف منطقة شط العرب.

في المقابل تعهّد شاه إيران محمد رضا بهلوي بالتوقف عن دعم الأكراد العراقيين.

بعد هذه الاتفاقية، سحبت واشنطن دعمها للأكراد، بعد أن ظلت تقدم المال والسلاح لهم منذ عام 1972 بطلب من إيران.

بعد الاتفاقية بوقت قصيرة انهار تمرد الأكراد العراقيين.

تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني

إثر انهيار التمرد الكردي، دبت الانقسامات في صفوف الأكراد.

انشق جلال الطالباني عن البرزاني واتهمه بالرجعية والتخاذل، وأسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (بي يو كيه)، وانقسمت السياسة الكردية بين الحزبين المتناحرين.

أسس الاتحاد الوطني الكردستاني معقله في المناطق الناطقة باللهجة السورانية الكردية وسط العراق، بينما حافظ حزب العمال الكردستاني على نفوذه شمالي العراق حيث تسود لهجة الكرمانجي الكردية.

1979

مارس/آذار 1979

نجل البرزاني يحمل راية الحزب الديمقراطي الكردستاني

تولى مسعود البرزاني قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك عقب وفاة والده مصطفى البرزاني، وأعيد انتخابه رئيسا للحزب غير مرة حتى عام 2005، إذ انتخب رئيسًا لحكومة إقليم كردستان شبه المستقلة.

تمرد الأكراد بعد الثورة الإسلامية الإيرانية

في يناير/ كانون الثاني عام 1979، وطمعًا في انتزاع حكم ذاتي، دعم الأكراد الثورة الإسلامية الإيرانية بزعامة الخميني بادئ الأمر، لكنهم لم يظفروا بما طمحوا إليه فانقلبوا على الثورة الإيرانية.

في 18 أغسطس/ آب 1979 أعلن الخميني حربًا مقدّسة ضد الأكراد، سقط فيها مئات القتلى ونُفّذت حملة اعتقالات ممنهجة، وحظرت الحكومة الإيرانية الجديدة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

1980 – 1988

الأكراد يحملون السلاح في الحرب العراقية الإيرانية

جنّد الرئيس العراقي صدام حسين الأكراد الإيرانيين وأمدهم بالسلاح، بينما تجدد تمرد الأكراد العراقيين بدعم إيراني.

نظرت كل من الدولتين إلى الأكراد الموجودين على أراضيها باعتبارهم متآمرين وعملاء للطرف الآخر، فنفذت الحكومات في كلا البلدين حملات انتقامية ضد المدنيين الأكراد لديها، ودمرت قرى كردية، ونفذت إعدامات سريعة.

أسهمت هذه التحالفات العابرة للحدود في تأجيج الخلاف بين الأكراد العراقيين والإيرانيين.

1988

مقتل عشرات الآلاف من الأكراد العراقيين في مذبحة الأنفال

خلال الفترة من فبراير/ شباط وحتى سبتمبر/ أيلول عام 1988 نفذ صدام حسين حملة "الأنفال"، والتي تضمنت عمليات قتل جماعي، وتدمير لآلاف القرى، واستعمال السلاح الكيماوي ضد المدنيين، ما أسفر عن مقتل ما بين 50 ألفا و180 ألف كردي عراقي، وتشريد عشرات الآلاف.

في 16 مارس/ آذار 1988، قتل نحو خمسة آلاف كردي في هجوم بغازي السارين والخردل على قرية حلبجة.

1991

مارس/آذار 1991

فرض حظر الطيران على كردستان العراق

بعد هزيمة القوات العراقية في حرب الخليج الثانية، شن صدام حسين حملة على الأكراد، ما ترتب عليه فرار أكثر من مليون كردي إلى تركيا وإيران، ونزوح مئات الآلاف داخل العراق، ما أدى إلى وقوع أزمة إنسانية.

ردا على هذا نفذت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عملية لتقديم المساعدات للأكراد شمالي العراق، وفرضت حظر الطيران فوق المناطق الكردية، ما ساعد الأكراد على العودة لديارهم.

مع تراجع سيطرة الحكومة العراقية المركزية على شمال البلاد اكتسب الأكراد حكما ذاتيا واقعيا، وانتخبت أول حكومة وأول برلمان لإقليم كردستان في عام 1992.

1994 – 1998

مايو/ آيار 1994

الحرب الأهلية الكردية في العراق

تصادم الحزبان السياسيان الكرديان الرئيسيان في العراق: الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني، في حربٍ أهلية راح ضحيتها نحو ألفي كردي.

في عام 1996، طلب البرزاني تدخل صدام حسين بينما تلقى طالباني دعما من طهران. وطويت صفحة النزاع باتفاق واشنطن المبرم في 17 سبتمبر/ أيلول 1998 برعاية أمريكية.

1999

16 فبراير/ شباط 1999

القبض على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

في عام 1980، حصل زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان على اللجوء السياسي في سوريا إبان حكم حافظ الأسد.

بعد 18 عاما وبضغوط عسكرية تركية، وقّعت سوريا على اتفاقية أضنة، التي تلزم سوريا بإيقاف دعم حزب العمال الكردستاني.

بعدها هرب أوجلان، لكن القوات التركية تمكنت -بمساعدة واشنطن- من القبض على أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي عام 1999، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخيانة.

أثار اعتقال أوجلان احتجاجات كردية في تركيا وأوربا. وأعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار من جانب واحد، حتى يونيو/ حزيران 2004.

2003

20 مارس/ آذار 2003

غزو العراق يمهد لقيام حكومة كردية مستقلة

عقب غزو العراق عام 2003 والإطاحة بصدام حسين، لعب الأكراد دورا ملموسا في صياغة الدستور العراقي المؤقت، وانتزعوا اعترافا باستقلالية حكومة إقليم كردستان ضمن النظام الفيدرالي الجديد، وأصبح جلال الطالباني أول رئيس كردي للعراق.

شاركت الأحزاب الكردية في انتخابات عام 2005، وفي العام التالي دخلت ضمن حكومة الوحدة الوطنية بزعامة نوري المالكي عام 2006. ومازالت حكومة إقليم كردستان جزءًا من الحكومة العراقية حتى الآن.

يوليو/ تموز 2003

تركيا تقدّم إصلاحات جديدة

في إطار سعيها الدؤوب للحصول على عضوية الاتحاد الأوربي، قدمت أنقرة إصلاحات دستورية وتشريعية تضمنت المزيد من الحقوق السياسية والثقافية للأكراد، مثل استخدام اللغة الكردية في بث التلفزيون الوطني.

في 2009، أعلنت حكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان عن "مبادرة كردية" تتضمن خططًا لمزيد من الإصلاحات.

20 سبتمبر/ أيلول 2003

الأكراد السوريون يؤسسون حزبا جديدا

في دمشق، أسس الأكراد السوريون حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي)، والذي يتبع لحزب العمال الكردستاني التركي.

يدعو برنامج الحزب الجديد إلى الاعتراف بالحقوق الكردية والاستقلال الإقليمي.

تسبب ولاء بي واي دي لحزب العمال الكردستاني في دخول الحزب الجديد في سلسلة من الخلافات مع الأحزاب الكردية السورية الأخرى، وحكومة إقليم كردستان العراق.

2004

مارس/ آذار 2004

اندلاع الاحتجاجات الكردية في القامشلي السورية

خرج الأكراد السوريون في احتجاجات في شوارع القامشلي السورية بعدما أطلقت الشرطة السورية نيرانها على موكب حداد كردي لجثامين تسعة شباب سقطوا في شجار مع العرب، عقب إحدى مباريات كرة القدم.

شنت الشرطة السورية حملة قمعية ضد الاحتجاجات الحاشدة في القامشلي والتي امتدت إلى حلب والعاصمة دمشق، كما انطلقت احتجاجات للأكراد في أوربا.

ولادة حزب كردي في إيران

ظهر إلى النور حزب كردي جديد في إيران وهو "حزب الحياة الحرة في كردستان"، والذي أسسته جماعة مسلحة تقول إن لديها ثلاثة آلاف مقاتل، وتستلهم أفكار حزب العمال الكردستاني.

صنّفت واشنطن هذا الحزب "منظمة إرهابية" في عام 2009 نظرًا لارتباطه بحزب العمال الكردستاني.

في 2011، وقع الحزب اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الحكومة الإيرانية، إثر حملة عسكرية موسعة سقط فيها مئات الأشخاص.

2011

بشار الأسد يمنح الجنسية لبعض الأكراد

مع ميلاد الربيع العربي، غازل الرئيس السوري بشار الأسد الأكراد لضمان ولائهم؛ فأصدر القانون رقم 49 والذي يمنح الجنسية السورية للأكراد المسجلين أجانب وفق قانون 1962. لكن الأكراد غير المسجلين يظلون بدون جنسية.

تقارب تركي مع إقليم كردستان العراق

في تراجع عن سياستها السابقة عمقت تركيا علاقاتها وتعاونها مع الأكراد في مجال الطاقة، في أعقاب الانسحاب الأمريكي من العراق.

في أبريل/ نيسان عام 2011، زار رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان إقليم كردستان العراق ليصبح أول زعيم تركي يزور المنطقة.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 قام مسعود البرزاني بزيارة تاريخية إلى إقليم ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

في مايو/ آيار 2012، اتفق الجانبان على بناء ثلاثة خطوط أنابيب؛ لنقل النفط والغاز من إقليم كردستان إلى تركيا.

2012

استئناف محادثات السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني

جرت مفاوضات رسمية مباشرة بين الحكومة التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، بهدف وضع حد للصراع الذي دام ثلاثة عقود، وراح ضحيته أكثر من أربعين ألف شخص.

بدأت المفاوضات السرية في أوسلو عام 2009، وأميط عنها اللثام بتسريب مقطع مصوَّر في عام 2011.

2013

12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013

الأكراد يعلنون الحكم الذاتي شمالي سوريا

استغل الأكراد الحرب الدائرة في سوريا وأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي -من جانب واحد- الاستقلال في ثلاث مقاطعات شمالي سوريا، وأطلقوا عليها اسم "روجافا"، وتعني كردستان الغربية.

8 يناير/ كانون الثاني 2013

حكومة إقليم كردستان تتخطى بغداد لبيع النفط

بدأت كردستان العراق تصدير النفط بشكل مباشر، من دون الرجوع للحكومة العراقية، ما أثار مخاوف لدى بغداد وواشنطن من احتمال استقلال الإقليم عن العراق.

كإجراء انتقامي منعت بغداد حصة الإقليم من الإيرادات، والبالغة 17٪ من الإيرادات الفيدرالية، ما تسبب في أزمة مالية في إقليم كردستان.

اضطر الأكراد العدول عن خطوتهم السابقة، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014، وقعوا اتفاقية مع الحكومة العراقية تقضي ببيع النفط عبر شركة النفط الوطنية العراقية، في مقابل استئناف تدفق حصتهم من الإيرادات الفيدرالية.

2014

ظهور تنظيم الدولة الإسلامية

ظهر تنظيم سنّي دعا لإقامة الخلافة الإسلامية في بلاد الشام، وسيطر التنظيم على مساحات كبيرة من العراق، بما فيها مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، وأراض تقع ضمن سيطرة حكومة إقليم كردستان العراق.

تراجعت القوات العراقية وقوات البشمركة -التابعة لحكومة كردستان- أمام تنظيم الدولة، لكن قوات البشمركة تمكنت في يونيو/ حزيران من السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط.

سبتمبر/ أيلول 2014

مواجهات بين الأكراد وتنظيم الدولة في كوباني

هاجم تنظيم الدولة كوباني، وهي بلدة كردية سورية ذات موقع استراتيجي على الحدود التركية، وتعد إحدى مراكز حزب الاتحاد الديمقراطي.

قدمت واشنطن دعما للأكراد في صد هجوم تنظيم الدولة على كوباني، عبر شن غارات جوية وتوفير أسلحة لهم.

ترتب على الدعم الأمريكي لحزب الاتحاد الديمقراطي، توتر في العلاقات الأمريكية التركية، بسبب ارتباط حزب الاتحاد الديمقراطي بحزب العمال الكردستاني.

2015

19 يوليو/ تموز 2015

الأكراد السوريون يسيطرون على مناطق جديدة

بعد شهر من المعارك، انتزع حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات عربية متحالفة معه، بلدة تل أبيض، الواقعة على الحدود مع تركيا، والتي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، وزادت مساحة نفوذها في الشمال السوري.

24 يوليو/ تموز 2015

تركيا تنضم للحرب على تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني

انضمت تركيا إلى الحرب ضد تنظيم الدولة واستهلت هجومها بقصف مواقع التنظيم في سوريا، ومنحت تركيا الولايات المتحدة حق الوصول إلى قاعدة إنجرليك الجوية لدعم الغارات الجوية على التنظيم.

في الوقت نفسه، هاجمت تركيا أهدافا تابعة لحزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، لتنهي بذلك وقف إطلاق نار دام عامين.

قبل أيام من هذا الهجوم قتل 32 شخصا في هجوم انتحاري ببلدة سوروك التركية ذات الأغلبية الكردية على الحدود السورية، ونُسب التفجير إلى تنظيم الدولة.

2016

24 أغسطس/ آب 2016

تركيا تدخل الأراضي السورية

بعد سنوات من دعم المعارضة السورية، دخلت تركيا مباشرة إلى الأراضي السورية، وذلك تحت غطاء دعمها للمقاتلين العرب ضد تنظيم الدولة.

كان من بين دوافع تركيا لدخول الأراضي السورية منع حدوث ارتباط بين الأراضي الواقعة تحت السيطرة الكردية على الحدود التركية، وأنجزت أنقرة هدفها إلى حد كبير في غضون سبعة أشهر؛ حيث أوقفت التقدم الكردي غربي نهر الفرات.

2017

9 مايو/ آيار 2017

واشنطن تسلّح الأكراد السوريين

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خطة تسليح قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي مليشيا مسلحة تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، مع استعداد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة، للسيطرة على الرقة.

أثارت هذه الخطوة سخط تركيا التي سعت إلى أن تتولى القوات المتحالفة معها إلى قيادة الهجوم على الرقة، لكنها أخفقت في ذلك.

25 سبتمبر/ أيلول 2017

الأكراد العراقيون يصوتون لصالح الاستقلال

في استفتاء أجراه مسؤولون في إقليم كردستان العراق، اختار الناخبون -بأغلبية ساحقة- الاستقلال عن الدولة العراقية، رغم اعتراض الحكومة العراقية.

نددت بغداد بهذه الخطوة، ورفضت محاولات تفكيك العراق، كما رفضت إصرار حكومة الإقليم على إجراء الاستفتاء في إقليم كركوك الغني بالنفط.

اعتمد البرزاني على أن الأغلبية الساحقة ستقوي موقف حكومة الإقليم في مفاوضات الانفصال عن العراق. لكن الحكومة المركزية في بغداد رفضت إجراء المحادثات، وهددت بعزل الإقليم، وهو ما فعلته إيران وتركيا أيضا.

2018

17 مارس/ آذار 2018

القوات التركية تُحكم قبضتها على عفرين

بعد معركة استمرت عدة أشهر قتل خلالها عشرات المدنيين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات التركية والقوات المتحالفة معها من المعارضة السورية انتزعت السيطرة بشكل كامل على مدينة عفرين، شمالي سوريا، من قبضة قوات حماية الشعب الكردية.

قالت الأمم المتحدة إن القتال تسبب في فرار عشرات الآلاف من المدنيين عن منازلهم.

2019

23 مارس/ آذار 2019

الأكراد السوريون يعلنون دحر تنظيم الدولة

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مناطق حول بلدة باغوز، بالقرب من الحدود العراقية السورية.

أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "القضاء التام على الخلافة المزعومة" وقال مسؤولون أمريكيون إن هذا يمثل نهاية حكم تنظيم الدولة، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن التنظيم ما زال يشكل تهديدا حتى الآن.

6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

الولايات المتحدة تسحب قواتها من شمالي سوريا