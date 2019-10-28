أبرز محطات تنظيم الدولة في العراق وسوريا

قتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، السبت، في عملية أمريكية في سوريا، بعدما هزم تنظيمه في مارس/آذار وقضي على "الخلافة" التي أعلنها عام 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق.

لكن التنظيم لا يزال قادرا على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي طرد منها. وتقوم هذه الخلايا بوضع عبوات وتنفيذ عمليات خطف واغتيالات، بينما ينفذ مقاتلو التنظيم المنتشرون في مناطق صحراوية في سوريا والعراق هجمات محدودة توقع خسائر في صفوف خصومهم.

وفيما يلي أبرز محطات التنظيم:

إعلان "الخلافة"

في 29 يونيو/حزيران 2014، أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" آنذاك تأسيس "الخلافة الإسلامية" في مناطق واسعة سيطروا عليها في سوريا والعراق.

في تسجيل صوتي تم بثه في أول أيام رمضان من ذلك العام، أكد التنظيم تغيير اسمه إلى "الدولة الإسلامية"، وأعلن زعيمه أبو بكر البغدادي "خليفة".

في يناير/ كانون الثاني، انتزع مقاتلو التنظيم مدينة الرقة في شمال سوريا من فصائل المعارضة السورية. وسيطروا أيضا على القسم الأكبر من محافظة دير الزور شرقا على الحدود مع العراق، وعلى مواقع في محافظة حلب شمالا.

في العراق، سيطر مقاتلو التنظيم إثر هجوم كاسح في 10 يونيو/ حزيران على الموصل، ثاني مدن البلاد وعلى قسم كبير من محافظة نينوى بعدما تمكنوا من هزيمة الجيش العراقي.

باتت الموصل بمثابة "عاصمة" لما أطلق عليه التنظيم "دولة الخلافة"، بينما تحولت الرقة إلى المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا.

في الخامس من يوليو/ تموز 2014، ظهر البغدادي للمرة الأولى في تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي داعيا المسلمين إلى مبايعته.

فظاعات

في مناطق سيطرته، ارتكب التنظيم العديد من الفظاعات بينها قطع رؤوس وإعدامات جماعية، وصورت بعض هذه الفظاعات في مقاطع فيديو استخدمها التنظيم سلاحاً دعائياً.

استولى التنظيم في صيف 2014 على المعقل التاريخي للأقلية الأيزيدية في جبال سنجار في شمال غرب العراق.

الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي وقع في قبضة تنظيم الدولة وقالت السلطات الأردنية أنه أعدم في 3 يناير/كانون الثاني 2015

التحالف الدولي

في سبتمبر/ أيلول 2014، شن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة أولى ضرباته الجوية ضد تنظيم الدولة في سوريا، بعدما كان استهدفه في العراق.

ضم التحالف أكثر من 70 دولة، لكن قلة منها فقط نشرت جنوداً ومستشارين عسكريين على الأرض.

نشرت الولايات المتحدة، آنذاك خمسة آلاف جندي. لكن مساندتها الأكبر في المعارك ضد التنظيم التي قامت بها القوات العراقية وفصائل موالية لها وما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية، وعمادها وحدات حماية الشعب الكردية، كانت من خلال الغارات الجوية.

الهزائم في العراق

في 31 مارس/ آذار 2015، استعادت القوات العراقية تكريت (شمال بغداد).

في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، استعادت القوات الكردية مدعومة من التحالف الدولي، سنجار.

في 2016، تم طرد التنظيم من الرمادي، كبرى مدن الأنبار، ثم الفلوجة (غرب).

في 10 يوليو/ تموز 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير الموصل في نهاية هجوم استمر تسعة أشهر شنته القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي.

في أغسطس/ آب، سيطرت القوات العراقية على تلعفر وكامل محافظة نينوى.

في 9 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي "النصر" على تنظيم الدولة.

مقاتلون أكراد يقفون تحت راية تنظيم الدولة لدى دخولهم تل أبيض

"القضاء" على "الخلافة"

في 26 يناير/ كانون الثاني 2015، طردت القوات الكردية بدعم من التحالف الدولي، التنظيم من مدينة كوباني (عين العرب) الواقعة في محافظة حلب على الحدود التركية.

في أغسطس/ آب 2016، طردت قوات سوريا الديمقراطية تنظيم الدولة من مدينة منبج. وسيطرت قوات تركية مع فصائل سورية موالية لها على مدينة جرابلس الحدودية ثم الباب شمالاً في فبراير/ شباط 2017.

في مارس/ آذار 2017، استعادت قوات النظام السوري بدعم من حليفتها روسيا، بشكل نهائي مدينة تدمر الأثرية (وسط) التي كان التنظيم يسيطر عليها منذ العام 2015.

في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، خسر التنظيم مدينة الرقة بعدما سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي.

في سبتمبر/ أيلول 2018، بدأت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف هجوماً للسيطرة على آخر جيب للتنظيم في محافظة دير الزور (شرق).

في 23 مارس/ آذار 2019، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "القضاء التام" على "خلافة" التنظيم.

في 19 أبريل/ نيسان، بث تنظيم الدولة شريط فيديو قال إنه لزعيمه يدعو فيه إلى مواصلة القتال، وذلك في أول ظهور للبغدادي منذ خمس سنوات.

عناصر من تنظيم الدولة

مقتل البغدادي