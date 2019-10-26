العراق يقترب من "دوامة عنف" و"زلزال سياسي" في قلب لبنان

زلزال سياسي في لبنان وتطورات نبع السلام في سوريا والمعضلة المصرية ومظاهرات العراق، وتطورات الحرب في ليبيا واليمن المأزوم، وبريكست بريطانيا، أبرز مشاهد الحصاد الإخباري خلال الأسبوع

وفيما يلي أبرز الأخبار والتقارير والتعليقات التي نشرها موقع"الجزيرة مباشر" الأسبوع الماضي.

زلزال لبنان السياسي يتفاقم.. ونصر الله يحذر من حرب أهلية

استمرت التظاهرات التي تجتاح المدن اللبنانية خلال الأسبوع الماضي، وتفاقمت الأوضاع السياسية بما ينذر بأحداث كبيرة في هذا البلد العربي المعروف بعمق انقساماته الطائفية والدينية والعرقية والتي تسببت في حرب أهلية طاحنة خلال الفترة من 1975 وحتى 1990 .

واندلعت التظاهرات في العاصمة بيروت والمدن اللبنانية الأخرى منتصف الأسبوع الأسبق جراء معدلات التضخم المتصاعدة، والاقتراحات الحكومية لفرض ضريبة جديدة على تطبيقات الاتصالات الهاتفية على الإنترنت، وارتفاع تكلفة المعيشة.

وأسفرت عن تراجع مجلس الوزراء عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب.

وأدي استمرار وتيرة التظاهرات وتصاعدها إلى تقديم الحكومة حزمة تنازلات جديدة، ومناشدات من قيادات الطبقة السياسية للمتظاهرين بالكف عن التظاهر.

كما أدى رفع المتظاهرين لشعار: "كلن يعني كلن" الذي يطالب بتنحي كافة رموز الطبقة السياسية اللبنانية عن المشهد إلى تحرك الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي خرج، أمس الجمعة، ليحذر مما أسماه "الفراغ الذي سيؤدي إلى الفوضى والانهيار والحرب الأهلية".

وقال نصر الله في كلمة بثها تلفزيون "المنار" الناطق باسمه "لا نقبل الذهاب إلى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن بانتخابات نيابية مبكرة".

رافضا بذلك كل مطالب المتظاهرين المندّدين بكل الطبقة السياسية والمطالبين باستقالة الحكومة وتغيير البرلمان.

كما دعا نصر الله، أنصاره للبقاء بعيدا عن أماكن الاحتجاجات التي تستهدف إطاحة النخبة الحاكمة في البلد.

ويؤكد مراقبون أن مظاهرات لبنان سوف تترك تأثيرات عميقة في بنية السياسة اللبنانية، كما أن تلك التظاهرات ستؤدي إلى المزيد من الانكشاف الاقتصادي في اقتصاد يعاني من الهشاشة أصلا.

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أسبوع فارق في عملية"نبع السلام" التركية شمال شرقي سوريا

كان الأسبوع الماضي فارقا في مسار عملية "نبع السلام" التي يقوم بها الجيش التركي في مناطق شمال شرق سوريا، وفقا لمراقبين.

ففي الوقت الذي عقدت فيه القيادة التركية اتفاقا مع وفد أمريكي رفيع المستوي بقيادة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايكل بومبيو في أنقرة، بدأت بموجبه فترة وقف لاطلاق النار لمدة 120 ساعة، كانت العملية علي الأرض تحقق أهدافها بنجاح.

انسحاب القوات الأمريكية وتراجع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مواجهة الجيش التركي تسبب في انتقادات داخلية عنيفة لإدارة ترمب من الكونغرس الأمريكي ووسائل الإعلام، كما تسببت العملية في انزعاج أوربي ودولي شديد.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ( يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان- رويترز

دخلت روسيا علي خط الأزمة، وفي مدينة سوتشي الروسية اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين علي أن وحدات الحماية الكردية، ستنسحب من المنطقة الآمنة خلال 150 ساعة وفق الاتفاق، وسوف يتم تسيير دوريات تركية-روسية مشتركة في بعض المناطق داخل حدود المنطقة الآمنة في سوريا علي حدود تركيا. والأهم أن الجانبين اتفقا علي الحفاظ علي وحدة وسلامة الأراضي السورية.

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ووسط تداخل وتعقيدات المشهد، بدا أن روسيا ترغب في أن يتولى نظام بشار الأسد دورا ما في المنطقة الآمنة، وهو ما ظهر من دخول عناصر من جيش النظام في بعض تلك المناطق.

وأعد موقع " الجزيرة مباشر" تقريرا عن احتمالات التوافق في الأهداف بين دمشق وأنقرة في إطار المنطقة الحدودية الآمنة بين سوريا وتركيا.

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العراق يدخل دوامة سياسية والتظاهرات تصل للمنطقة الخضراء ببغداد

يشهد العراق مظاهرات عنيفة منذ مطلع الشهر الحالي، وتتفاوت درجة عنف التظاهرات سواء داخل بغداد أو خارجها، مما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من المتظاهرين.

وتواصلت مظاهرات العراقيين خلال الأسبوع الماضي، فيما نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، التقرير النهائي للجنة تحقيق حكومية بشأن أسلوب تعامل السلطات الأمنية مع المتظاهرين.

قالت لجنة التحقيق بشأن التظاهرات في العراق، إن الاستخدام المفرط للقوة كان سببًا في سقوط ضحايا بين المتظاهرين.

اللجنة أكدت مقتل 149 مدنيًا، وثمانية عسكريين، خلال ستة أيام من التظاهرات، التي بدأت أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوصت اللجنة بإعفاء كل من قائد عمليات بغداد وقائد شرطة بغداد، وقائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار، وقادة شرطة ميسان وواسط والديوانية والنجف، من مناصبهم على خلفية أعمال العنف التي جرت الشهر الجاري.

وأحال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نتائج التحقيق بشأن المظاهرات بالكامل إلى القضاء.

قوات الأمن العراقية تحاصر مجموعة من المتظاهرين في بغداد – رويترز

ويبدو أن تلك النتائج، إضافة إلى بطء تحرك الحكومة العراقية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين، دفعت للدعوة إلى احتجاجات واسعة ضد الحكومة في بغداد والمدن العراقية الأخرى يوم أمس الجمعة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية متأثرة بما أُطلق عليه محلياً "ظروف ثورة".

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إن ما يزيد على 2000 شخص أصيبوا عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتعبير عن "الإحباط" من النخب السياسية العراقية التي يقولون إنها فشلت في تحسين مستوى حياتهم بعد سنوات من الصراع.

كما قتل ما لا يقل عن 40 محتجا في العراق، الجمعة، خلال محاولة قوات الأمن فض مظاهرات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية تدعو للإصلاح السياسي، في تجدد المظاهرات المنددة بالفساد.

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مصر بين مطرقة حقوق الانسان وسندان سد النهضة

مصر لا تزال تقف على أطراف أصابعها بسبب تداعيات تعثر مفاوضات ملف النهضة، وشهد الأسبوع الماضي تصريحات من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال جلسة مساءلة في البرلمان الإثيوبي قال خلالها إن بلاده يمكنها أن تحشد مليون مقاتل في حالة الحرب مع مصر بسبب السد، وأنه لا توجد قوة في العالم حاليا تستطيع وقف عملية بناء السد.

استفزت هذه التصريحات الرأي العام المصري بشدة خصوصا من جانب معارضي النظام المصري في الخارج الذين يحملون الرئيس السيسي المسؤولية الكاملة عن موافقته في الاتفاقية الثلاثية على بناء السد والتنازل عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- غيتي

في اليوم نفسه، وبعد ساعات من صدور تلك التصريحات، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا وصفه بأنه هزيل أعربت فيه عن اندهاشها وصدمتها من تلك التصريحات، وجددت موقف مصر التي لم تشر يوما إلى خيار الحرب وانحازت إلى خيار المفاوضات طوال الوقت.

تسبب بيان الخارجية المصرية في زيادة توتر الرأي العام المصري ما دفع النائب أحمد طنطاوي عضو البرلمان المصري إلى نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إن الاتفاق الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة هو المشكلة الأكبر التي تواجهها مصر في الموقف الراهن.

وقال طنطاوي إذا كان رئيس الجمهورية قد وقع اتفاقا مع إثيوبيا والسودان مفترضا حسن النية، فقد أثبتت الأيام عكس ذلك وعلى البرلمان أن يمارس اختصاصاته الدستورية وأن يناقش الاتفاق وأن يرفضه.

وأضاف أن الاتفاق ملئ بالألغام ويشكل تنازلا غير مسبوق، وغير مبرر عن حقوق أساسية لمصر نصت عليها الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول المنابع منها اتفاقيات أعوام 1902 و1929 و1959، كما نص عليها القانون الدولي.

دخلت تل أبيب علي خط تلك الأزمة، وأعلنت عبر صفحة سفارة إسرائيل بالقاهرة على "فيسبوك" أنها لم تدعم سد النهضة الإثيوبي بنظم دفاعية، مبدية تمنياتها أن "تحل المسألة بين الجانبين المصري والإثيوبي".

ولم يمر الأسبوع إلا وقد نقل الملف بين القاهرة وأديس أبابا إلى روسيا، حيث التقى السيسي مع أبي أحمد على هامش مشاركتهما في القمة الأفريقية- الروسية التي استضافها بوتين في منتجع سوتشي.

السيسي ( يمين) اثناء لقائه أبي أحمد فى منتجع سوتشي بروسيا- رويترز

في الوقت نفسه، أعلنت القاهرة قبولها دعوة للقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن لمحاولة كسر الجمود في الموقف، ولم يحدد بيان لوزارة الخارجية المصرية موعد انعقاد الاجتماع، فيما لم يصدر عن أديس أبابا أو الخرطوم أي تعليق بشأن دعوة الولايات المتحدة.

وأعد موقع ( الجزيرة مباشر) تقريرا رصد فيه تطورات الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا فيما يتعلق بسد النهضة.

سد النهضة وخيارات الحرب والتفاوض.. إلى أين تمضي الأزمة؟

تأتي تلك التطورات بينما تتصاعد الانتقادات ضد سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان، وقد صوت نواب البرلمان الأوربي، الخميس، على قرار بإدانة السلطات المصرية لانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال دورته التي انعقدت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ندد النواب بمقتل ثلاثة آلاف شخص من دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال، منذ بدء حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. طالب النواب، السلطات المصرية بإعلان حقيقة ما جرى للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُذب وقُتل في مصر بداية عام 2016. انتقد النواب الاعتقالات التي أعقبت مظاهرات 20 من سبتمبر/أيلول الماضي التي طالبت برحيل السيسي، وشملت 4300 متظاهر ومعارض، وفق ما جاء في البيان.

واستنكر البرلمان الأوربي الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، واعتقال الناشطين والصحفيين بشكل تعسفي.

البرلمان الأوربي: ثلاثة آلاف شخص قتلوا دون محاكمات في مصر

تركيا في قلب الأزمة الليبية..وحفتر يسعي للاستيلاء علي طرابلس

استمرت المعارك الأسبوع الماضي بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا من جهة، وقوات ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر من جهة أخرى.

الاشتباكات تجددت، صباح الثلاثاء الماضي، بين قوات حكومة الوفاق، وقوات حفتر في محوري اليرموك والخلاطات في جنوب العاصمة طرابلس.

قصف الطيران التابع لقوات حفتر موقعًا لقوات حكومة الوفاق داخل قاعدة معيتيقة شرقي طرابلس.

وقال مصدر عسكري من قوات حكومة الوفاق، إنها شنت هجومًا على قوات حفتر بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محوري اليرموك وعين زارة في جنوب طرابلس.

الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر- رويترز

المصدر أضاف أن قوات حفتر لم تعد تسيطر إلا على بعض المواقع المحدودة في هذين المحورين.

كما أشار إلى اندلاع اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة من حين إلى آخر في محور الخلاطات جنوبي العاصمة.

تأتي تلك التطورات فيما أ صدر المدعي العام العسكري في ليبيا، أوامر بالقبض على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وثلاثة آخرين، على خلفية عمليتي "خطف وقتل لمواطنين".

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اتفاق سياسي جنوب اليمن وأهالي المهرة يرفضون الوجود السعودي

توصلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى اتفاق برعاية سعودية لتقاسم السلطة في جنوب اليمن، حسبما أعلنت مصادر في الحكومة والمجلس.

مصدر في الحكومة اليمنية اشترط عدم الكشف عن هويته قال إنه "سيتم التوقيع على الاتفاق في موعد أقصاه، الثلاثاء المقبل، بحضور عبد ربه منصور هادي، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي".

حسب المسؤول فإن الاتفاق "يقضي بإعادة تشكيل الحكومة وإشراك المجلس الانتقالي فيها بعدد من الوزارات، وعودة الحكومة إلى عدن خلال سبعة أيام بعد التوقيع على الاتفاق".

وفد المجلس الانتقالي اليمني أجري مباحثات مع ممثلين لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي- رويترز

أعلنت وسائل إعلام سعودية، أمس الجمعة، "التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي" وقالت إن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيرا، في "حكومة مناصفة ما بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن".

نص الاتفاق في أحد بنوده على إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن، وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في عدن اليوم التالي لإعلانها.

يأتي هذا الاتفاق فيما أعربت قبائل يمنية في المنطقة الحدودية بين اليمن وسلطنة عمان عن رفضها للوجود السعودي في مناطقها وسيطرتها علي المعبر البري بين البلدين.

الجزيرة نت تنفرد بنشر وثيقة الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

بين مآذن الإسكندرية ومسارحها من هو محمد عبدالمطلب؟

من الموضوعات الشيقة التي نشرها موقع الجزيرة مباشر، تحقيق صوتي عن المطرب الشعبي المصري محمد عبد المطلب، تناول فيها حياة هذا الفنان التي تلخصها إخفاقات تلتها إخفاقات، وانهزامات أثقلت كاهله، ومسيرة فنية صعبة مر بها مطرب الحارة المصرية وصاحب أشهر أغانيها "رمضان جانا".

بين مآذن الإسكندرية ومسارحها.. من هو محمد عبدالمطلب؟

شعار التحقيق الصوتي عن المطرب الشعبي المصري محمد عبد المطلب- الجزيرة