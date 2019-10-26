السلطعونات.. وجبة بحرية تغزو موائد الغزيين [فيديو]

لقربه من ميناء غزة، أنهى الصياد منير بكر فك شباك صيده من السلطعونات التي علقت بشباكه التي نصبها في مياه البحر، ووضعها في صناديق زرقاء لعرضها على المارة من أجل بيعها.

موسم الجلمبات

يقول بكر إن موسم السلطعونات وتسمى أيضا "الجلمبات" يبدأ من شهر يوليو/تموز لغاية أكتوبر/تشرين أول، وتحتوي تلك الأسماك على المزيد من الفسفور واللحم وهي مفيدة جداً للإنسان.

بكر: أسعار السلطعونات ليست مرتفعة، ويصل سعرها في حال تم تصديرها إلى 3 دولارات للكيلو.

بكر: لكن مع منع تصديرها، يتم بيعها في السوق المحلي بما يعادل 5 دولارات للصندوق ويحتوي على 6 كيلو غرامات.

بكر: في هذا الموسم يتم الإقبال على أكل السلطعونات وذلك لرخص ثمنها، التي تناسب كافة فئات المجتمع.





العرض كبير

الصياد بكر يُضيف أن نسبة صيد السلطعونات كبيرة جدا، ويتم إعدادها وطبخها بطرق مختلفة، فعدد من المواطنين يقومون بشوائها وآخرون يغلوها، وتقدم مع الشوربة.

بكر: الكميات الكبيرة التي يتم صيدها، يقوم الصيادون بعرضها على الطريق الساحلي، لبيعها.

بكر: عدد من الأسر الفلسطينية يُنظمون حفلات للشواء على شاطئ البحر أو في الأماكن المفتوحة.

بكر: تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصدير كميات محدودة من السلطعونات لأسواق الضفة الغربية، وهو ما يُساهم في ارتفاع أسعارها في أسواق القطاع.

السلطعونات تتحدى الاحتلال

يقول الصياد بكر إن السلطعونات يُمكن صيدها من مسافات قريبة من الشاطئ، وهي لا تحتاج إلى عمق كبير في المياه، فهي تأتي على مقربة من الشاطئ.

بكر: صيد السلطعونات مصدر رزق كبير لعدد من الصيادين خلال الموسم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع الصيد في بحر غزة.

بكر: يعمل في قطاع صيد السلطعونات صيادون لا يملكون مراكب صيد كبيرة بل مراكب صغيرة تُعرف بـ"المجداف"، تُبحر في المساء وتلقي شباك الصيد في البحر وتعود في الصباح لجمعه.

بكر: السلطعون يُعرف بعدة أسماء منها (الكابوريا بالمصرية، و"القبقب" بالخليجية، والجلمبات)، وهو حيوان قشري له خمسة أزواج من الأرجل يستخدمها في السير والسباحة، ومنها زوجان عبارة عن ملقطين (كلابين) كبيرين يسميان "عضاعض"، يستخدمهما في الأكل والصيد والدفاع عن نفسه.





طريقة الصيد

صيد السلطعونات لا تحتاج إلى جهد كبير بل بإمكان الهواة صيده ولكن تكمن المشكلة في عملية تنظيف الشباك منه وتسليكه، فهي تأخذ وقتا طويلا.

يستطيع الصيادين صيد "السلطعونات" بشباك الغزل أو يدويًّا وهي أفضل الطرق، أو بـ"الخرطوش"، فيتربص لها الصياد ثم يضربها بسيخ حديد فيشل حركتها.

يعمل في مهنة الصيد في قطاع غزة أكثر من 3 آلاف صياد، وحوالي 500 شخص مرتبط بمهنة الصيد (حرفيون – متاجر أدوات الصيد)، حسب إحصائية صادرة عن وزارة الزارعة في غزة.





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