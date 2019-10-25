الجغرافيا السياسية والاستراتيجية الروسية (2)

تعد منطقة البحر الأسود مركزًا رئيسيًا للمنافسة بين روسيا والغرب من أجل مستقبل أوربا.

استراتيجية روسيا في منطقة البحر الأسود

كانت المنطقة منذ عقدين مسرحًا للنزاعات الحامية بين روسيا والغرب قبل أن تضم موسكو بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم في عام 2014، كما استخدمت روسيا القوة العسكرية أربع مرات ضد بلدان أخرى في المنطقة منذ عام 2008.

تكمن أهمية البحر الأسود بالنسبة لروسيا في كونه طريقًا مائيًا يصل روسيا (عبر مضيق البوسفور) بالبحر الأبيض المتوسط الذي يتوسط ثلاث قارات، هي أوربا وآسيا وأفريقيا، وهو ممر تجاري عالمي، تسعى روسيا في تسهيل وصولها إليها لتحقيق مكاسب اقتصادية وعسكرية.

كما أن البحر الأسود يصل روسيا بالدول الشرقية من أوربا مثل رومانيا وبلغاريا.

تسعى روسيا إلى تعزيز علاقتها مع تركيا ودول شرق أوربا كدول مطلة على البحر الأسود، وإبعادهم عن الدوران في فلك السياسة الغربية المعادية لروسيا.

العلاقة الطيبة مع تركيا تؤمن مرور السفن الروسية إلى البحر الأبيض المتوسط، كما أنها تكسب حليفًا رئيسيًا ومؤثرًا في سياسات الشرق الأوسط.

أما بالنسبة للدول الأخرى المطلّة على أوربا فتسعى روسيا لتحييدها من اتخاذ الموقف الأوربي المعادي لها، والحيلولة بين تجنيد الغرب لهذه الدول كمناطق لمهاجمة روسيا والتأثير على مصالحها الاستراتيجية.

أهم النقاط التي تلخص استراتيجية روسيا وتعزيزها لنفوذها في البحر الأسود

تحتل منطقة البحر الأسود مكانة بارزة في استراتيجية روسيا الخارجية والتي تهدف إلى استعادة النفوذ والسيطرة على هذا المناطق التي كانت تابعة لها في سالف الزمان، حيث كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتي.

عزز احتلال روسيا ونشر قواتها في شبه جزيرة القرم بالإضافة إلى تحديث أسطولها في البحر الأسود ونشر جنودها في المنطقة العسكرية الجنوبية النفوذ الروسي في المنطقة وساهم في تسهيل الدعم للقوات الروسية المتواجدة في منطقتي شرق البحر المتوسط والشام.

تتنوع طريقة موسكو العامة في التعامل مع محيطها وفقًا للظروف السائدة في كل بلد من بلدان المنطقة، مع حفاظها على هدف تحييد مواقفهم من الغرب، أو القضاء على أي تهديد من قبلهم تجاه روسيا، ويتم تحقيق هذه الأهداف عبر التأثيرات الاقتصادية والسياسة الروسية الناعمة.

بعض التفاصيل مع أمثلة للاستراتيجية الروسية