"فيصل سلطان جهجاه" الزعيم القبلي المعتقل في السعودية

تناقل نشطاء سعوديون عبر مواقع التواصل نبأ اعتقال أمير قبيلة عتيبة الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، على خلفية تغريدات انتقد فيها فعاليات هيئة الترفيه التي تقام حاليا في الرياض.

"حبة حبة"

في سلسلة تغريداته -التي حذفت بعد اعتقاله- تناول بن حميد بالسخرية فعاليات موسم الرياض، وكتب: "يا هيئة الترفيه حبة حبة! يوجد مواطنون طبعهم يختلف عن طبعكم، وتطبيعهم صعب واستيعابهم بطيء جداً لهذا النوع من الترفيه، ويصعب عليهم مجاراة الصدمات المتكررة لمثل هذا النوع من التحول الوطني".

شيخ قبيلة عتيبة، أضاف مخاطباً المسؤولين في الهيئة العامة للترفيه: "إن هدف الترفيه في هذه البلاد الطاهرة واضح للجميع ومغاير لفهمكم، فنحن مع الترفيه المنطقي المقبول والتصحيح والتجديد والتطوير لمواجهة جميع التغيرات الحديثة وغيرها طالما لا تخل بالثوابت ولا تمس جوهر العقيدة ولا تجعل المواطن الضحية".

على الرغم من الإقبال الواسع على فعاليات موسم الرياض الترفيهي ؛ فإن موقف ابن حميد من فعاليات هيئة الترفيه وجد قبولا لدى شريحة واسعة من المجتمع السعودي المحافظ.

لا يعد هذا الاعتقال الأول في مسيرة أمير قبيلة عتيبة، فقد سبق اعتقاله لمدة قصيرة في أغسطس/آب ٢٠١٨ بعد تغريدات غاضبة نشرها على تويتر وانتقد فيها الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد.

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https://twitter.com/fsbjhjah/status/1031661317290164225?ref_src=twsrc%5Etfw

الزعيم القبلي المستنير

عُرف الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه برؤاه الإصلاحية، وانتقاده المتكرر للأداء الحكومي في العديد من الملفات، كما عُرف بنشاطه الاجتماعي المحموم، إذ يشيد أفراد كثر من قبيلة عتيبة، إحدى أكبر الكتل القبلية بالسعودية، بحضور "بن حميد" لمناسباتهم وأعراسهم وفعالياتهم المختلفة، في تجسيد لمنصبه القبلي الذي يعد الأرفع على مستوى القبيلة.

بالإضافة إلى المنابر التقليدية لشيخ القبيلة، المتمثلة في المجالس والمنتديات القبلية، فقد اتخذ الشيخ فيصل من موقع تويتر منصة لبث تعليقاته وأفكاره المتعلقة بالشأن العام السعودي.

عبر حسابه في تويتر، انتقد "بن حميد" أداء مجلس الشورى السعودي في عدد من الملفات، وطالب بأن يتشكل مجلس الشورى من أعضاء منتخبين، تجنباً للمحسوبية في تعيينهم.

https://twitter.com/fsbjhjah/status/1031661317290164225?ref_src=twsrc%5Etfw

طالب "بن حميد" مجلس الشورى بإعادة ترتيب أولوياته، بحيث تواكب الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن السعودي.

في بعض تغريداته، انتقد "بن حميد" الفساد الذي تظهر أماراته "كلما جاء الشتاء".

https://twitter.com/fsbjhjah/status/1070256399412793345?ref_src=twsrc%5Etfw

لا يخرج "بن حميد" عن النسق المعتاد في زعماء القبائل السعودية، المعروفين بالتدين على الصعيد الشخصي، والمحافظة في السلوك الاجتماعي، وهو الأمر الذي أدى إلى مجاهرته برفض فعاليات هيئة الترفيه التي يرى فيها "بن حميد" خروجاً على التقاليد والأعراف.

تاريخ عريق

ينتمي الشيخ المعتقل "فيصل بن سلطان" إلى واحدة من أكبر الأسر في قبيلة عتيبة، التي تولت مشيخة شمل القبيلة منذ أجيال، وقد كان جده "جهجاه بن بجاد بن حميد"، وشقيق جده "سلطان بن بجاد بن حميد" في موضع الصدارة بفخذ "برقى" أحد الفخذين الكبيرين لقبيلة عتيبة، وكان لهما دور حاسم في توحيد المملكة العربية السعودية.

تمرد سلطان بن بجاد، الذي كان أحد كبار القادة في ميليشيات "إخوان من طاع الله" على الملك عبد العزيز آل سعود، ودارت معركةٌ حاسمةٌ تعرض بعدها للأسر، وظل سجيناً حتى وفاته عام ١٩٣٤م.

تعتبر قبيلة عتيبة، التي يتولى "فيصل بن سلطان" إمارتها، واحدة من كبريات القبائل بالجزيرة العربية، ويقدر عدد أفرادها بما يزيد عن مليوني نسمة يتوزعون في وسط المملكة العربية السعودية وغربها.

https://twitter.com/fsbjhjah/status/1131999510996148225?ref_src=twsrc%5Etfw

تداعيات الاعتقال