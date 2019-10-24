سد النهضة وخيارات الحرب والتفاوض.. إلى أين تمضي الأزمة؟

عاد جدل التوقعات بشأن نشوب حرب بين مصر وأثيوبيا، على خلفية النزاع حول سد النهضة الإثيوبي إلى الصعود، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

والثلاثاء، نقل إعلام إثيوبي محلي، عن آبي أحمد خلال استجواب أمام البرلمان بأن "الحرب لا يمكن أن تكون حلًا. لكن إذا لزم الأمر، يمكن لإثيوبيا حشد مليون شخص.. لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء السد".

تداعيات متسارعة

تلك التداعيات برزت مرة أخرى في أعقاب النهاية المغلقة التي تسير بها أعمال المفاوضات الفنية في اللجنة الثلاثية المشتركة بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث فشل اجتماعان متتاليان عقدا بين القاهرة والخرطوم بين سبتمبر/أيلول الماضي وأكتوبر/كانون الأول الجاري في التوصل إلى تفاهمات توافقية.

تزامن ذلك مع أجواء ساخنة وتصعيد دبلوماسي انخرطت فيه أرفع المستويات السياسية والتنفيذية بمصر وإثيوبيا خاصة الأخيرة، التي اتهم فيها وزير الري سيشلي بيكلي القاهرة بالسعي لانتهاك السيادة الإثيوبية.

اعتبر الوزير بيكلي المقترحات المصرية لإدارة السد والتي تشمل التحكم بنسب تدفقات المياه وسنوات ملء البحيرة إلى جانب طلب وجود مهندسيين مصريين عند السد، تدخلًا في سيادة البلد.

غير أن مصر تؤكد على أن كل تلك الإجراءات التي تطالب بها هي لحماية أمنها المائي، ورفضا لما تمارسه إثيوبيا من "سياسة الأمر الواقع" وتعريض الأمن القومي المصري للخطر.

خطاب تعبوي

أمس الثلاثاء وفي خطاب موسع أمام البرلمان الإثيوبي، خرج رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحديث زاد من توتر الأوضاع حول سد النهضة، بعد أن أكد أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من إكمال سد النهضة.

رغم أن رئيس الوزراء أكد أن السد نفسه لن ينال من حقوق مصر والسودان لكنه رفع من النبرة الإثيوبية واعتبر أن بلاده إن اضطرت للحرب فيمكنها إعداد ملايين الإثيوبيين لذلك، لكنه لا يرى ذلك حلًا مناسبًا.

يبدو أن تلك التصريحات أحدثت تداعيات واسعة النطاق داخل مصر وإثيوبيا بل وفي السودان كذلك.

يرى الخبير في الشأن الإثيوبي محمد حامد نوار أن تصريحات آبي تجاوزت مسلك القيادة الإثيوبية الصارم في تجنب الاحتكاكات الخارجية، وأن ذلك يرجع لتثبت أديس أبابا من أمور تتعلق بتجاوز مصر لخط أحمر إثيوبي يتعلق بوجود تحرك مصري ضدها.

نوار أضاف أن تلك التصريحات القوية لإثيوبيا يبدو أنها آثرت جر الجميع لحافة الهاوية واستدعاء انتباه دوائر إقليمية ودولية قبل مواجهة دبلوماسية أو حتى أزمة أمنية مع مصر.

لم يستبعد نوار كذلك أن يكون للأمر صلة بتفاعلات الداخل الإثيوبي الملتهبة والمرشحة للانفجار في أى وقت حسب وصفه.

السيسي (يمين) أثناء لقائه آبي أحمد في سوتشي

خيارات المواجهة العسكرية