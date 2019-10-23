هل يتم إحياء اتفاقية أضنة بين تركيا وسوريا مجددا؟

وقعت تركيا وسوريا اتفاقًا في مدينة أضنة التركية في عام 1998؛ لنزع فتيل التوترالذي أوصل الدولتين إلى شفا الحرب.

ما القصة؟

كانت العلاقات السورية التركية متوترة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وترسيم الحدود بين سوريا، التي كانت في السابق جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، وجمهورية تركيا وريثتها.

في التسعينيات، وصلت العلاقة إلى نقطة الغليان عندما قررت الحكومة التركية بناء نظام سدود ضخم على نهري الفرات ودجلة، الذي يبدأ في شرق تركيا ويمر عبر سوريا وينتهي في العراق، والذي يهدد إقامته تدفق المياه إلى سوريا ويعرض المناطق الزراعية للخطر.

رداً على ذلك، زادت الحكومة السورية دعمها لحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي شن هجمات على أهداف داخل تركيا.

اتفاقية أضنة

جاء اتفاق أضنة نتيجة لجهود الوساطة التي بذلتها كل من مصر وإيران وتلبي المطالب التركية بأن تُنهي سوريا دعمها لحزب العمال الكردستاني، وتعلن أن الجماعة منظمة "إرهابية"، وتطرد زعيمها عبد الله أوجلان من البلاد.

بعد مغادرة سوريا، تم اعتقال أوجلان في عام 1999 من قبل المخابرات التركية. وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة ولا يزال مسجونا في تركيا إلى اليوم.

نص اتفاق أضنة على أن تدخل تركيا وسوريا صفقة متبادلة يمتنعان فيها عن المشاركة في أي نشاط عسكري يعرض أمن كل منهما للخطر.

على الرغم من أن الاتفاقية لا تزال سارية من الناحية التقنية، سعت تركيا إلى الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد، مما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

هل يتم إحياء اتفاقية أضنة؟

اقترحت روسيا، الحليف القوي للأسد، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان أن يستند أي تقارب سوري تركي إلى اتفاق أضنة.

لكن الاقتراح يواجه عقبات خطيرة في المستقبل، بحسب محللين سوريين.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال، الأربعاء، إن حكومة الأسد "لا تملك" القدرة على تنفيذ اتفاق أضنة.

بموجب اتفاق أضنة، يحق لتركيا مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني على مسافة 5 كيلومترات داخل الحدود مع سوريا، لكن لا يمكنهم البقاء لفترة طويلة.

وافق أردوغان وبوتين على إنشاء "منطقة آمنة" في شمال شرقي سوريا، الثلاثاء، ما سيجبر المقاتلين الأكراد المرتبطين بحزب العمال الكردستاني، إلى الانسحاب من مساحة واسعة من الأراضي في شمال شرق سوريا.

إذا طبقت اتفاقية أضنة فسوف تحد من الوجود التركي في الشمال السوري

اتفاقية أضنة.. في صالح من؟