خرائط غوغل تكشف: سد النهضة بني في عهد السيسي

بالتزامن مع طرح إثيوبيا خيار الحرب وتحذيرها السيسي بمليون إثيوبي وقنابل ضد السد العالي لو اندلعت حرب بسبب سد النهضة، قبل اجتماع موسكو، تكون إثيوبيا وجهت ثاني ضربة قاضية للسيسي.

وذلك بعدما كشفت خرائط (غوغل إيرث) أن سد النهضة بني في عهده.

وبعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي تتهم ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بأنها السبب وراء بناء سد النهضة، كشف علماء في هندسة السدود بالاستعانة بخرائط وصور (غوغل إيرث) أن عملية البناء الحقيقية لجسم سد النهضة بدأت في عهد السيسي وتحديدًا أواخر عام 2014.

و شهدت مصر سلسلة تحركات للتصدي لبناء السد، تضمنت عقد ندوات شارك فيها خبراء ووزراء ري لتحديد الخطوات الممكنة لتعطيل بناء السد ومنع أضراره، وحشد الخارجية المصرية الدعم العالمي من أجل حل مشكلة سد النهضة.

كيف حددت الخرائط تاريخ البناء؟

محمد حافظ خبير هندسة السدود والأنفاق والمشروعات المائية، الذي يشغل منصب أستاذ مساعد بجامعة تناجا بماليزيا، ألقى محاضرة عبر حسابه علي فيسبوك، أوضح فيها عدم صحة ما قاله السيسي عن أن السد بني عام 2011.

"حافظ" نشر فيديو وعددًا من الصور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية وغوغل إيرث، تحدد تاريخ البدء في بناء سد النهضة، توضح أنه حتى نهاية 2013 لم يوضع حجر واحد في أساسات السد، بحسب قوله، وأن البناء بدأ مع تولي السيسي رئاسة مصر.

حافظ: صور غوغل إيرث تبين أن عملية صب الأساسات بدأت في يونيو/حزيران 2014 وانتهت طبقة الأساسات في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015، وما قبل ذلك كانت عمليات تحديد مكان السد وتجريف المنطقة استعدادًا لبنائه.

حافظ: غوغل إرث يؤكد أن سد النهضة تم بناؤه بالكامل في عهد السيسي وأنه كانت هناك ألف فرصة للدولة المصرية لمنع إقامة السد، لو كانت هناك جدية في ذلك.

عقب تشكيك موالين للسيسي في هذه الخرائط، غرد الخبير الهندسي العالمي ممدوح حمزة على تويتر، ليؤكد صحة ما ذكره "حافظ"، مؤكدًا أنه حتى 30 يونيو/حزيران 2014 لم تكن هناك أي انشاءات في موقع السد بحسب صور القمر الاصطناعي.

"حمزة" عرض صورًا لموقع سد النهضة على غوغل إيرث من 2015 إلى 2018، تظهر أن الإنشاءات بدأت قبيل عام 2015 أو في خلال الجزء الثاني من 2014 طبقًا لصور موقع سد النهضة من القمر الاصطناعي.

https://twitter.com/Mamdouh_Hamza/status/1184513584811913223?ref_src=twsrc%5Etfw

بعد عرض هذه الحقائق، سخر "حمزة" ضمنًا من اتهام الرئيس السيسي لثورة يناير بالمسؤولية عن بناء السد، وقوله إن "مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها"، قائلًا "لم تكشفي عن ظهرك ولم تعري كتفك، هم أرادوا لكِ العهر ولكن الله حارس وسخر لكِ أبناءك المخلصين".

3 خطوات لتعطيل سد النهضة

في سياق النشاط المصري المكثف لبيان خطورة سد النهضة، شهدت القاهرة عقد عدة ندوات ولقاءات بين خبراء المياه لتوضيح حجم الخطر وكيفية تعطيل أو تفادي أي أضرار تتعرض لها مصر.

محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية السابق، قال في ندوة نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية (حكومي)، الثلاثاء، إن هناك 3 محاور ممكنة للتحرك المصري بشأن سد النهضة، إلى جانب الاحتكام إلى وسيط دولي.

الخطوة الأولى: إعلان مصر مقاطعة الكهرباء المولدة من السد، لـ "تعطيل تشغيله وهدر اقتصاداته وتعطيل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق".

إعلان مصر مقاطعة الكهرباء المولدة من السد، لـ "تعطيل تشغيله وهدر اقتصاداته وتعطيل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق". الخطوة الثانية: هي المسار القانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية لتجنب مخاطر انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية ومخالفة إثيوبيا لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار.

هي المسار القانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية لتجنب مخاطر انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية ومخالفة إثيوبيا لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار. الخطوة الثالثة: الاعتماد على السودان بتسوية الأوضاع هناك لوضع إطار واضح للعمل والتفاوض بخصوص سد النهضة في إطار اتفاق 1959.

علام: المفاوضات كشفت رفض إثيوبيا الدائم والملح لوجود استشاريين لدراسة تداعيات السد على مصر والسودان، والهدف من السد سياسي وليس تنموي للتحكم في مياه النيل وإلغاء دور السد العالي مما يؤثر سلبًا على مصر.

علام: السد يستهدف إجبار مصر والسودان على الانضمام لاتفاقية عنتيبي لتخصيص حصص مائية لهما مع بقية دول حوض النيل، وتشجيع بقية دول حوض النيل على تنفيذ مشاريع سدود مماثلة.

أضرار السد على مصر ستكون: الاضطرار لتفريغ مخزون بحيرة ناصر لتعويض عن نقص الإيراد، وبوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر في الدلتا وتملح أراضيها وزيادة تلوث مياه النهر والترع والمصارف والبحيرات وتهديد الثروة السمكية.

عضو في "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، القريبة من السلطة، وممن أشرفوا على المؤتمر قال تعقيبًا على أهمية المؤتمر، إن "الإدارة المصرية لم تتوان أبدًا في بذل أي جهد من أجل الحفاظ على حقوق الشعب المصري في مياه النيل".

عضو التنسيقية لـ "الجزيرة مباشر": مصر سوف تسعي رغم تعثر المفاوضات، بكل الطرق السياسية والدبلوماسية من أجل الحفاظ على حقوقنا في مياه النيل.

ضياء القوصي الخبير في شؤون المياه قال: يبلغ حجم خزان سد النهضة 75 مليار متر مكعب، وإذا أرادت إثيوبيا ملء الخزان خلال عام أو عامين لن تصل نقطة مياه واحدة إلى مصر والسودان.

القوصي: الحل الوحيد كي لا تتأثر حصة مصر أن يتم ملء خزان السد الإثيوبي في فترة لا تقل عن 10 سنوات. ملء خلال عام أو عامين معناه دخول الشعب المصري في حالة من العطش.

خلفيات