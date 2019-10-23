حدث جوهري يلهب قضية مساءلة ترمب

تزداد قضية مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سخونة بعد دخول الدبلوماسي المخضرم ويليام تايلور المبعوث الأمريكي السابق للرئيس إلى أوكرانيا على خط الشهادة أمام الكونغرس.

موقع ويليام تايلور من قضية مساءلة ترمب

المنصب الذي شغله تايلور كان بعد الإطاحة المفاجئة بالسفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش التي تقدمت للشهادة بدروها في قضية المساءلة في 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

كانت لدى تايلور مخاوف بشأن ربط المساعدات العسكرية الأمريكية بتدخل دولة أجنبية في شأن سياسي أمريكي داخلي.

سُربت رسالة نصية أثارت الجدل بعث بها تايلور في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين أول الجاري إلى السفير كورت فولكر تفيد بأنه من الجنون ربط تلك المساعدات العسكرية بالمساعدة في القيام بحملة سياسية.

تايلور كان قد صرح قبل ذلك بأن تعليق المساعدات الأمريكية يعد "كابوسا" وأنه هز إيمان المسؤولين الأوكرانيين بالولايات المتحدة.

تايلور وفولكر شعرا بالقلق إزاء عمل جولياني الموازي وغير الرسمي، خاصة في دولة تتصدى لعدوان روسي وتكافح الفساد الداخلي، ما يقوض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أمريكا منذ سنوات.

امتثل تايلور لمذكرة استدعاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، صباح أمس الثلاثاء، على الرغم من محاولة وزارة الخارجية منعه من الإدلاء بشهادته.

تايلور أدلى بشهادته أمام مجلس النواب الأمريكي ـ رويترز

فحوى شهادة تايلور أمام مجلس النواب

تايلور أكد على أن مبلغ الـ 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تم تعليقه مقابل إعلان الرئيس الأوكراني بدء التحقيقات بشأن وقائع فساد مزعومة بحق بايدن ونجله.

تايلور أكد تورط المحامي الشخصي للرئيس ترمب رودي جولياني، ومسؤولين بإدارة ترمب، بمن فيهم وزير الطاقة ريك بيري، في القيام بحملة سياسية خارج القنوات الرسمية للدولة، سعيا لإعلان أوكرانيا بشكل رسمي وعام بدء التحقيقات بشأن بايدن ونجله.

تايلور أكد على أن جهود جولياني المستمرة وتدخلاته من شأنها تقويض السياسة الخارجية الأمريكية.

تايلور أكد على أن الإطاحة بالسفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش كانت نتيجة لحملة تشويه قام بها حلفاء ترمب، بمن في ذلك جولياني، حيث صوروها على أنها شخصية غير مخلصة لبلدها، وذلك بسبب رفضها التعاون مع جولياني.

تايلور أكد إبلاغ السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوربي جوردون سوندلاند له أن ترمب يرغب في إعلان الحكومة الأوكرانية رسميا بدء التحقيقات بشأن بايدن ونجله وما يتعلق بقضية التدخل في انتخابات 2016، وبأن كل شيء، بما في ذلك المساعدات العسكرية، يتوقف على هذا الإعلان.

تايلور قال إن سوندلاند اعترف له مؤخرا بأنه ارتكب خطأ بإخباره المسؤوليين الأوكرانيين بأن عقد لقاء بين زيلينسكي وترمب في البيت الأبيض يتوقف على هذه الأمور.

تايلور أكد فحوى رسالته السابقة لفولكر بأن تعليق المساعدات الأمنية على المساعدة في حملة سياسية يعتبر جنونا، وأكد أنه ما زال يعتقد ذلك.

آراء الديمقراطيين الذين استمعوا لشهادة تايلور

على الرغم من تحفظ النواب الديمقراطيين الذين استمعوا إلى شهادة الدبلوماسي ويليام تايلور في الكلام عن تفاصيل الجلسة، إلا أنهم كانوا منفتحين في الحديث عن نقطة محورية باعتقادهم، وهي تقديم تايلور لأهم شهادة على الإطلاق منذ بداية وقائع مساءلة الرئيس ترمب.

النائب ستيفين لينش (عضو لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب) قال إنها أقوى شهادة سمعتها اللجنة، وتمثل تغييرا هائلا في مسار القضية.

لينش وصف تايلور بالشخص شديد الحرص على التفاصيل والدقة في سردها، وبأنه محتفظ بسجلات تحوي ملاحظات مستفيضة حول ما حدث من ترمب وحلفائه المقربين بشأن القضية.

النائب توم مالينوفسكي (عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب) قال إن شهادة تايلور قد سدت الكثير من الفجوات في القصة.

مالينوفسكي قال أيضا إن تايلور يتذكر بعض الأشياء التي لم يستطع غيره من الشهود السابقين تذكرها. وقال إنها الشهادة الأكثر إحاطة بالتفاصيل منذ بدء إجراءات المساءلة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

دلالة شهادة تايلور وغيره من المسؤولين الأمريكيين

امتثل حتى الآن كل من تايلور ويوفانوفيتش لاستدعاء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.

تايلور ويوفانوفيتش مسؤولان رفيعا المستوى بوزارة الخارجية، مثّلا الدبلوماسية الأمريكية رسميا لدى أوكرانيا ولهما علاقة مباشرة بما يتعلق بقضية مساءلة ترمب.

امتثل كذلك للاستدعاء للشهادة كل من نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوربا وأوراسيا جورج كنت، وفيولا هيل كبيرة مستشاري ترمب لشؤون روسيا.

حاول البيت الأبيض منع كل هؤلاء المسؤولين من الشهادة، ولكنهم امتثلوا لاستدعاء مجلس النواب، ما يعد مؤشرا على تلاشي قبضة البيت الأبيض على مسؤوليه الحاليين والسابقين فيما يتعلق بقضية المساءلة، وأن أعداد الشهود رفيعي المستوى مرشحة للتصاعد.

مزيد من الشهود في الطريق

من المقرر حضور شاهدين آخرين على الأقل خلال هذا الأسبوع للإدلاء بشهادتيهما في جلسات مغلقة، وهما لورا كوبر نائبة مساعد وزير الدفاع، والتي تشرف على القضايا المتعلقة بروسيا وأوكرانيا في البنتاغون.، وفيليب ريكر القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوربا وأوراسيا.

يقول الديمقراطيون إنهم بصدد الاستماع إلى شهادة مزيد من الشهود خلال الأسابيع المقبلة.

هل ستكون هناك جلسات علنية؟

جلسات الاستماع العلنية هي المرحلة التالية من مراحل إجراءات مساءلة الرئيس الأمريكي ترمب، حسبما صرح نواب ديمقراطيون معنيون.

بعد جلسات الاستماع العلنية سيكون هناك رفع لتقارير وتوصيات بشأن كيفية متابعة الجلسات قبل الوصول إلى التصويت على مواد إقالة الرئيس.

ليس من المرجح أن تكون الجلسات العلنية في المدى القريب.

إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنهم يركزون حاليا على الاستماع إلى أكبر قدر ممكن من الشهود، وإنه لا يوجد حصر حتى الآن بعدد الشهود المقرر استدعاؤهم والاستماع لشهاداتهم.

يتمنى العديد من النواب أن تنتهي القضية قبل موسم العطلات حتى يستطيعوا الالتفات إلى القضايا الأخرى المهمة، لاسيما ما وعدوا به ناخبيهم خلال حملاتهم الانتخابية.

يقول عدد آخر من النواب إن قضية المساءلة ستستمر في الأغلب عدة شهور أخرى، ولن تنتهي قريبا.

من هو ويليام تايلور؟