بعد 160 عاما.. قبيلة من سكان أمريكا الأصليين تستعيد جزيرتها

أعادت السلطات الأمريكية يوم الإثنين ملكية جزيرة لقبيلة من السكان الأصليين بعد نحو 160 عاما من مذبحة راح ضحيتها أغلب أفراد القبيلة على أيدي مستوطنين أوربيين.

قبيلة وويوت

الجزيرة تقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا، وهي مركز روحي بالنسبة لقبيلة وويوت، إحدى قبائل السكان الأصليين.

تعرض سكان الجزيرة من قبيلة وويوت لمذبحة قتل فيها أغلب أفراد القبيلة في عام 1860.

وقعت المذبحة عندما هاجم مستوطنون أوربيون القبيلة وقتلوا العشرات من الشيوخ والنساء والأطفال أثناء غياب رجال القبيلة للبحث عن الغذاء.

منذ ذلك الحين تسعى القبيلة، التي تتكون حاليا من نحو 600 شخص، إلى استعادة الأرض التي فقدتها.

من المقرر أن تعطي مدينة يوريكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية القبيلة الجزء الأكبر من الجزيرة والذي تبلغ مساحته أكثر من 80 هكتارا (200 فدان) دون مقابل.

أمريكيون من القبائل الأصلية (وويو) على متن قارب خشبي

سنوات من النضال

في سبعينيات القرن العشرين تقدم أحد أعضاء مجلس مدينة يوريكا والذي كان ينتمي لقبيلة ويوت، بالتماس إلى المدينة بهدف استعادة جزء من الجزيرة، لكن الطلب رُفض في ذلك الوقت.

منذ عام 1998 بدأت القبيلة في جمع التبرعات والبحث عن أي عقارات تُطرح للبيع.

طوال سنوات ظلت القبيلة تبيع القطع الفنية والخبز المقلي وتجمع التبرعات حتى تمكنت من شراء 0.6 هكتار (1.5 فدان) على الطرف الشرقي من الجزيرة مقابل 106 آلاف دولار في عام 2000.

اكتشفت القبيلة أن الأرض كانت ملوثة على نطاق واسع بسبب حوض قديم لبناء السفن أنشئ في الجزيرة بعد فترة وجيزة من المجزرة، لكنها صممت على تنظيفها.

قامت القبيلة وسكان المدينة بالتعاون في إزالة المخلفات والتي كان من بينها بطاريات رصاص وكيماويات وقطع من المعادن وتربة ملوثة ومواقع دفن.

تواصلت عمليات التنظيف حتى اعتبرت الأرض آمنة في عام 2014.

تحاول القبيلة كذلك إحياء لغتها وممارساتها الثقافية التي كانت قد ظلت مدفونة بعد المذبحة، حيث توفي آخر شخص يجيد لغة وويوت في ستينيات القرن العشرين.

ميشيل فاسيل، مدير شؤون القبائل: إن قصة القبيلة مثال جيد على القدرة على التصميم على تحقيق الحلم، وعلى قدرة المجتمعات على التعافي.

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