بالفيديو.. 90 دقيقة أمطار تغرق القاهرة ومشاهد كوميدية وسخرية

تحولت شوارع وأنفاق ومطار القاهرة إلى برك مائية بعدما هطلت الأمطار أمس على القاهرة بغزارة لمدة 90 دقيقة.
وظهرت مشاهد كوميدية، بعد غرق العاصمة دعت المصريين للسخرية من "إنجازات" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويتساءلون: أين البنية التحتية؟
واكب غرق القاهرة، انتشار صور وفيديوهات كوميدية لعمال يرتدون ملابس داخلية يعومون في المياه فوق إطار سيارة كاوتش، لإنقاذ ركاب سيارات معطلة داخل أنفاق وتسليك بالوعات، بلا معدات إنقاذ، وقيام بلدوزر بنقل مواطنين من ضفة شارع لأخري.
وبرر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، غرق العاصمة، بهطل كميات أمطار غزيرة تقدر بـ 650 ألف متر مكعب، لمدة 90 دقيقة، "لم تستوعبها شبكات الصرف الصحي"، مما أدى لغرق عدة مناطق، بحسب بيان رسمي أصدره.
البسوا الأندر وير بيخافوا منه 🤯😳😡 https://t.co/xoRLBx2ZDb
— MahmoudRabi3 (@MahmoudRabi3) October 22, 2019
الأوتوبيس النهري (فرع القاهرة)
via @aNabbil pic.twitter.com/sUVeJ2XRoP
— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) October 22, 2019
غرق مطار القاهرة، والله العظيم ما لاقي كلام اقوله!! pic.twitter.com/Vi29eOtGza
— Ahmed Abdallah (@aabdoallah) October 22, 2019
لدى شعبنا الطيب استعدادٌ فطريُ للتوافق مع المأساة. في كل مرةٍ يهرسه ضيق العيش تحت وطأته يبدي استعداداً عجيباً لمزيدٍ من الانكماش و الاضمحلال. يضحك فيما الواجب عليه أن يغضب. فلا تعلم إن كانت ضحكته أنقذته أم أشقته… pic.twitter.com/WostZezpmM
— د. داليا سُعودِي Dalia Séoudy (@DaliaTSeoudy) October 22, 2019
شارع الميرغني – مصر الجديده pic.twitter.com/GXJuuBtW4i
— صاحب مزرعة المكرونه (@justin_C4se) October 22, 2019
غرق مدينة العبور بـ #مصر بعد الأمطار pic.twitter.com/ldaBnEEIqq
— وكالة الأنباء السياحية (@tna_media24) October 22, 2019
مصر ام الدنيا!!
منقول من صديقتي
"أتوبيسات مدرسة بنتي ما جاتش
فيه أهالي نزلوا يجيبوا ولادهم مشي والمياة واصلة لركبهم والبنات بتعيط بعد أكتر من ٦ ساعات في الطريق!
في مدرسة ابني أولاد في حضانة لسة في المدرسة أهلهم مش عارفين يوصلوا لهم!
آياك أسمع حد يتكلم عن الوطنية أو إنجازات تاني"
— 🌷سونيا 💕 (@SoniaElSakka) October 22, 2019
ها نعمل مفاعل نووي ف الضبعة
ومدينتين
عاصمة جديدة
وأختها ف العلمين
واصلين بالفايبر..
بس ماعندناش بلاعات تصريف مطر شغالة .. وكل منطقة منخفضة عايمة مية..
عمار يا حكومة القرن الـ ٢١ pic.twitter.com/Duuzlk2wJe
— Hany Fakhry (@hfakhry) October 22, 2019
😁😁😁😁 pic.twitter.com/yKO8INq4iI
— Monica Hanna (@monznomad) October 22, 2019
وطبعا زي ما حضراتكم عارفين . الإخوان هما اللي سدو البلاعات دي وهما بردو اللي غرقو الشوارع بالمنظر ده علشان يوقفو حال البلد 😡
#الامطار
— 🇪🇬Mohamed Yousief (@Myousief7) October 22, 2019
منهم لله الاخوان المسلمين كانوا على علم بهطول الامطار ومع ذلك قاموا باغلاق كل البلاعات ومصارف المياه .. فضلا عن صلاة الاستسقاء التى دعوا اليها واقاموها فى تركيا امس .. الحكومه براءه ؟!!
#نفق_العروبة pic.twitter.com/NGMldz4E21
— ibrahim soleman (@IbrahimMaram) October 22, 2019
https://twitter.com/eGHOOhG7ujlb3Wj/status/1186757513443717122?ref_src=twsrc%5Etfw
#التحرير| الداخلية تعلن ضبط تنظيم «البلاعات» الإرهابي.. ونشطاء: «#كدا_كتير»
التفاصيل.. https://t.co/BcSWoq0NGq pic.twitter.com/iZMAfbT6bX
— التحرير الإخباري (@TahrirNews) November 6, 2015
الشعب المصري يرد علي قنوات الاخوان 😉
من قلب الزحام ومياه الأمطار المصريون يسخرون من قطر ومؤامرات الاخوان ويتحدون طائر النهضة 😂😂
👇🏾👇🏾 pic.twitter.com/1HVPS9o3tO
— mohamed salah (@SalahAlhayat) October 22, 2019
معندناش بلاعات تصرف امطار في القاهرة. وبالمناسبة بقى حوالي ٤٠٪ من مصر ناسها معندهمش اصلا شبكة صرف صحي لتصريف المخلفات (مش مياه الأمطار). يعني حماماتهم مش بتصرف. مش اولولية اهم من العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والقصور الرئاسية؟ مش مفروض بنبني دولة؟ دولة من غير بلاعات وحمامات؟
— hossam bahgat (@hossambahgat) October 22, 2019
وقف حركة الطيران بعد غرق صالات مطار القاهرة الدولي وتأخر وصول المسافرين
غرق نفق العروب
غرق شوارع رئيسية
غرق أحياء فاخرة
كل ذلك يكشف فساداً محلياً متجزرا هو نتيجة الفساد السياسي
وبالتالي غرقت القاهرة في شبر ميه#القاهرة_تغرق #القاهرة pic.twitter.com/uNDTyhjyPu
— tarek abosherafa (@tareksherafa1) October 22, 2019
https://twitter.com/hager_202/status/1186683397575458818?ref_src=twsrc%5Etfw
دون تعليق.
أترك مهام رياسة هذا البلد لمن يستطيع يا سيسي pic.twitter.com/TDs8KoJ8oo
— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) October 22, 2019
يجب المحاسبة pic.twitter.com/MiAMcvk7qT
— Mohammed Maree محمد مرعي (@mar3e) October 22, 2019
لما القاهرة تغرق بالمنظر دا علشان شوية مطر
يبقي لازم نفتكر محافظ الإسكندرية إلى اتشال لما محافظته غرقت
عيب اوى ياحكومه أهم مناطق القاهرة تبقى بالشكل دا
ايه فايدة الكبارى والطرق إلى بتتعمل ومافيش صرف فى الشوارع!!!! pic.twitter.com/ockcXGUeBs
— Noha Hakimo🇾🇪 (@nohaelhakim1) October 22, 2019
حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ اكثر من ساعه ونصف بسبب الأمطار..للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة!! @MakkasaSc
— Mido (@midoahm) October 22, 2019