بالفيديو.. 90 دقيقة أمطار تغرق القاهرة ومشاهد كوميدية وسخرية

تحولت شوارع وأنفاق ومطار القاهرة إلى برك مائية بعدما هطلت الأمطار أمس على القاهرة بغزارة لمدة 90 دقيقة.

وظهرت مشاهد كوميدية، بعد غرق العاصمة دعت المصريين للسخرية من "إنجازات" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويتساءلون: أين البنية التحتية؟

واكب غرق القاهرة، انتشار صور وفيديوهات كوميدية لعمال يرتدون ملابس داخلية يعومون في المياه فوق إطار سيارة كاوتش، لإنقاذ ركاب سيارات معطلة داخل أنفاق وتسليك بالوعات، بلا معدات إنقاذ، وقيام بلدوزر بنقل مواطنين من ضفة شارع لأخري.

وبرر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، غرق العاصمة، بهطل كميات أمطار غزيرة تقدر بـ 650 ألف متر مكعب، لمدة 90 دقيقة، "لم تستوعبها شبكات الصرف الصحي"، مما أدى لغرق عدة مناطق، بحسب بيان رسمي أصدره.

كوميديا سوداء

كان مشهدًا كوميديًا مضحكًا مبكيًا، حين وقف ضابط شرطة يشرف على إنقاذ عالقين داخل سيارتهم الغارقة في نفق العروبة القريب من رئاسة الجمهورية، ويوجه اثنين من عمال الإنقاذ كانوا يرتدون ملابسهم الداخلية، وبلا معدات سوى إطار سيارة يستخدم في الإنقاذ من الغرق.

البسوا الأندر وير بيخافوا منه 🤯😳😡 https://t.co/xoRLBx2ZDb — MahmoudRabi3 (@MahmoudRabi3) October 22, 2019

بسبب غرق الشوارع، تبرعت سيارات نقل كبيرة بنقل مصريين من أماكن أغرقتها مياه الأمطار، وشاركهم "بلدوزر" قام صاحبه بنقل أسر بكاملها من مكان لأخر لصعوبة عبورهم الشوارع الغارقة، حتى أطلق عليه مستخدمو مواقع التواصل "الأتوبيس النهري".

أغرقت مياه الأمطار صالة مطار القاهرة الدولي، وتم غلق صالة الوصول الداخلي رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة، وتعطل إقلاع عشرات الطائرات، بسبب صعوبة الوصول للمطار.

غرق مطار القاهرة، والله العظيم ما لاقي كلام اقوله!! pic.twitter.com/Vi29eOtGza — Ahmed Abdallah (@aabdoallah) October 22, 2019

بسبب برك المياه التي أغرقت محيط المصالح الحكومية، ومنعت الموظفين من الانصراف، تحايل عمال على المأساة، بنقل الموظفين على كرسي مكتب متحرك، يجلسون عليه ويجري جرهم حتى الرصيف.

لدى شعبنا الطيب استعدادٌ فطريُ للتوافق مع المأساة. في كل مرةٍ يهرسه ضيق العيش تحت وطأته يبدي استعداداً عجيباً لمزيدٍ من الانكماش و الاضمحلال. يضحك فيما الواجب عليه أن يغضب. فلا تعلم إن كانت ضحكته أنقذته أم أشقته… pic.twitter.com/WostZezpmM — د. داليا سُعودِي Dalia Séoudy (@DaliaTSeoudy) October 22, 2019

تعطلت حركة المرور بسبب غرق عدة أنفاق حيوية في القاهرة أبرزها نفق العروبة القريب من قصر الرئاسة (الاتحادية)، والكوربة، وتحول شوارع مدينة نصر شرق القاهرة إلى برك مائية تصل إلى خصر المارة في الشوارع.

شارع الميرغني – مصر الجديده pic.twitter.com/GXJuuBtW4i — صاحب مزرعة المكرونه (@justin_C4se) October 22, 2019

الأمطار أغرقت كذلك غالبية المدن الجديدة في ضواحي القاهرة مثل القاهرة الجديدة والعبور، وغيرها، وهي مدن سبق أن غرقت في أعوام سابقة بسبب الأمطار وأكد المسؤولون أنه تم حل مشاكل الصرف لمياه الأمطار.

غرق مدينة العبور بـ #مصر بعد الأمطار pic.twitter.com/ldaBnEEIqq — وكالة الأنباء السياحية (@tna_media24) October 22, 2019

اشتكت أمهات من تأخر عودة حافلات أطفال المدارس لمدد تتراوح بين 4 – 6 ساعات بسبب شلل المرور عقب هطل الأمطار، وأصدر رئيس الوزراء قررًا بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات الأربعاء.

مصر ام الدنيا!!

منقول من صديقتي

"أتوبيسات مدرسة بنتي ما جاتش

فيه أهالي نزلوا يجيبوا ولادهم مشي والمياة واصلة لركبهم والبنات بتعيط بعد أكتر من ٦ ساعات في الطريق!

في مدرسة ابني أولاد في حضانة لسة في المدرسة أهلهم مش عارفين يوصلوا لهم!

آياك أسمع حد يتكلم عن الوطنية أو إنجازات تاني" — 🌷سونيا 💕 (@SoniaElSakka) October 22, 2019

مصريون سخروا من قيام حكومتهم ببناء مفاعلات نووية، وعاصمة جديدة، ومدن ومشاريع، وترك البلاد تغرق لعدم وجود بالوعات تصرف مياه الأمطار وتستفيد منها مصر.

ها نعمل مفاعل نووي ف الضبعة

ومدينتين

عاصمة جديدة

وأختها ف العلمين

واصلين بالفايبر.. بس ماعندناش بلاعات تصريف مطر شغالة .. وكل منطقة منخفضة عايمة مية.. عمار يا حكومة القرن الـ ٢١ pic.twitter.com/Duuzlk2wJe — Hany Fakhry (@hfakhry) October 22, 2019

"الإخوان سدوا البالوعات"

كعادة المصريين في أوقات الأزمات، وخلال سخريتهم من فشل الحكومة بسبب غرق القاهرة، كتب بعضهم يتهم جماعة الإخوان المسلمين، إنها تسببت في سد البالوعات لتمنع تصريف مياه الأمطار وبالتالي غرق القاهرة.

وطبعا زي ما حضراتكم عارفين . الإخوان هما اللي سدو البلاعات دي وهما بردو اللي غرقو الشوارع بالمنظر ده علشان يوقفو حال البلد 😡

#الامطار — 🇪🇬Mohamed Yousief (@Myousief7) October 22, 2019

منهم لله الاخوان المسلمين كانوا على علم بهطول الامطار ومع ذلك قاموا باغلاق كل البلاعات ومصارف المياه .. فضلا عن صلاة الاستسقاء التى دعوا اليها واقاموها فى تركيا امس .. الحكومه براءه ؟!!

#نفق_العروبة pic.twitter.com/NGMldz4E21 — ibrahim soleman (@IbrahimMaram) October 22, 2019

نشطاء اتهموا -ساخرين- "تنظيم البلاعات الإخواني" بالمسئولية عن غرق القاهرة، على غرار ما فعلته وزارة الداخلية عام 2015 حين غرقت الإسكندرية بفعل الأمطار الغزيرة وجري اتهام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان بسد بالوعات تصريف الأمطار لإغراق المدينة وسجنهم.

https://twitter.com/eGHOOhG7ujlb3Wj/status/1186757513443717122?ref_src=twsrc%5Etfw

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال 17 من جماعة الإخوان قالت إنهم شاركوا في تنفيذ "عمليات عدائية بالبلاد"، عبر تشكيل ما سمي "تنظيم البلاعات"، لسد مصارف الأمطار ومواسير الصرف الصحي بإلقاء خلطة إسمنتية، ونشرت فيديو لهم.

كاتب صحفي مؤيد للحكومة حاول الدفاع عنها بعد أزمة غرق القاهرة، فقام بالهجوم على ما أسماها "قنوات الإخوان"، و"مؤامرات الاخوان"، رغم أنه كان يقف عالقًا في الطريق 3 ساعات وغير قادر علي العودة لمنزله، حسبما قال.

الشعب المصري يرد علي قنوات الاخوان 😉

من قلب الزحام ومياه الأمطار المصريون يسخرون من قطر ومؤامرات الاخوان ويتحدون طائر النهضة 😂😂

👇🏾👇🏾 pic.twitter.com/1HVPS9o3tO — mohamed salah (@SalahAlhayat) October 22, 2019

أين البنية التحتية؟

انتقد العديد من المصريين والنشطاء على مواقع التواصل حالة الشلل التي أصابت العاصمة الكبرى بسبب "شوية أمطار قليلة"، متسائلين عن أولويات الحكومة: هل هي بناء القصور الرئاسية والعاصمة الجديدة والعلمين أم صرف صحي وبالوعات وبنى تحتية أولا؟

معندناش بلاعات تصرف امطار في القاهرة. وبالمناسبة بقى حوالي ٤٠٪ من مصر ناسها معندهمش اصلا شبكة صرف صحي لتصريف المخلفات (مش مياه الأمطار). يعني حماماتهم مش بتصرف. مش اولولية اهم من العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والقصور الرئاسية؟ مش مفروض بنبني دولة؟ دولة من غير بلاعات وحمامات؟ — hossam bahgat (@hossambahgat) October 22, 2019

ناشطون وصفوا ما جرى بأنه "يكشف فسادًا محليًا متجذرًا هو نتيجة للفساد السياسي".

وقف حركة الطيران بعد غرق صالات مطار القاهرة الدولي وتأخر وصول المسافرين

غرق نفق العروب

غرق شوارع رئيسية

غرق أحياء فاخرة كل ذلك يكشف فساداً محلياً متجزرا هو نتيجة الفساد السياسي

وبالتالي غرقت القاهرة في شبر ميه#القاهرة_تغرق #القاهرة pic.twitter.com/uNDTyhjyPu — tarek abosherafa (@tareksherafa1) October 22, 2019

غرد ناشطون عبر وسم (#ارحل_يافاشل) مطالبين الرئيس السيسي بالرحيل وترك السلطة طالما أنه غير قادر على حل مشاكل المصريين.

https://twitter.com/hager_202/status/1186683397575458818?ref_src=twsrc%5Etfw

دون تعليق. أترك مهام رياسة هذا البلد لمن يستطيع يا سيسي pic.twitter.com/TDs8KoJ8oo — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) October 22, 2019

صحفيون طالبوا بمحاسبة المتسببين في غرق القاهرة، وإقالة المسؤولين، مثلما حدث مع محافظ الإسكندرية قبل 4 سنوات حين غرقت المدينة وتمت إقالته، خاصة أن هيئة الأرصاد حذرت من هطول أمطار غزيرة رعدية ولم يستعد مسؤولو المحافظة والأحياء.

يجب المحاسبة pic.twitter.com/MiAMcvk7qT — Mohammed Maree محمد مرعي (@mar3e) October 22, 2019

الأرصاد حذرت من هطل أمطار غزيرة رعدية ولم يستعد مسؤولو المحافظة والأحياء.

لما القاهرة تغرق بالمنظر دا علشان شوية مطر

يبقي لازم نفتكر محافظ الإسكندرية إلى اتشال لما محافظته غرقت

عيب اوى ياحكومه أهم مناطق القاهرة تبقى بالشكل دا

ايه فايدة الكبارى والطرق إلى بتتعمل ومافيش صرف فى الشوارع!!!! pic.twitter.com/ockcXGUeBs — Noha Hakimo‏‎🇾🇪 (@nohaelhakim1) October 22, 2019

بسبب الأمطار، تعطلت مباريات لكرة القدم، لعدم وصول الفرق إلى الملاعب بسبب الشلل المروري بعد سقوط الأمطار، وقال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، حسام ميدو، في تغريده عبر تويتر إن فريقه علق في الطريق وتأخر عن المباراة بسبب المطر.

حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ اكثر من ساعه ونصف بسبب الأمطار..للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة!! @MakkasaSc — Mido (@midoahm) October 22, 2019