مصر وإثيوبيا تنقلان نزاع سد النهضة إلى روسيا

مع اتساع هوة الخلاف المصري الإثيوبي حول سد النهضة، والذي يعد أكبر سدٍ في أفريقيا، تنتقل المفاوضات هذا الأسبوع إلى منتجع سوشي على ساحل البحر الأسود.

وتخشى القاهرة أن يؤدي سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار إلى تعطيل تدفق المياه إلى نهر النيل، ما يهدد مواردها المائية ويؤثر على توليد الطاقة.

أما أديس أبابا فترى أن القاهرة تتدخل في سيادتها ونموها الاقتصادي، وهو ما ترفضه إثيوبيا بشكل قاطع.

أزمة السد

اندلعت أزمة السد بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم منذ بدء المشروع في عام 2011.

مع اكتمال البناء، ظهرت إشكالية جديدة تتمثل في الزمن المقترح لملء السد؛ فوفق الفاينانشيال تايمز تعتزم إثيوبيا إنجاز المهمة في أربع سنوات، بينما ترتأي الحكومة المصرية إطالة المدة حفاظًا على حصتها.

القلق من فقدان الماء على المدى الطويل في مصر مع توقع زيادة عدد السكان إلى 120 مليون نسمة بحلول 2030؛ فإن القاهرة تخطو باتجاه "ندرة المياه المطلقة" حسب شبكة سي إن إن. كذلك فإن القاهرة تخشى على مخزون السد العالي، والذي يبعد عن إثيوبيا حوالي 1600 ميل.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام 2019، ضمن القمة الأفريقية الروسية الأولى، والتي تجمع 35 زعيمًا أفريقيًا هذا الأسبوع.

يدعو السيسي إلى وساطة طرف دولي خارجي، بينما يرفض آبي أحمد هذه الوساطة، وقد يتدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحتواء الأزمة.

سنحشد الملايين إذا اضطررنا لحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال، الثلاثاء، إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكنهم حشد الملايين من أجل المواجهة.

أحمد قال في تصريحات له خلال استجواب في البرلمان الإثيوبي نقلتها وكالة أسوشييتد برس الأمريكية إن الحرب لا يمكن أن تكون حلا، وإذا لزم الأمر يمكننا حشد مليون شخص، ولا يمكن لأي قوة أن تمنعنا من بناء السد.

أحمد: الحروب لن تفيد أي طرف لا مصر ولا السودان ولا إثيوبيا.

أحمد: سد النهضة سوف يُستكمل بطريقة لن تضر بدول حوض النيل ولا رغبة لدينا في الإضرار بالمصريين.

أحمد: المفاوضات وحدها كفيلة بحل الخلاف الراهن وتجاوز تعثر المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

أحمد: يجب التأكيد على أنه ما من قوة قادرة على جعل إثيوبيا توقف بناء سد النهضة الحيوي والمفصلي للبلاد.

أحمد: إثيوبيا مصممة على إنهاء مشروع سد النهضة، الذي بدأه القادة السابقون، لأنه مشروع ممتاز.

أحمد: إثيوبيا ستواصل بناء السد بغض النظر عن المخاوف التي لا أساس لها، والتهديدات العسكرية التي يطلقها إخواننا المصريون عبر منابر إعلامية.

أحمد: التأخير في بناء سد النهضة، كان سببه الأساسي مشاكلنا الخاصة، كان لزاما علينا أن ننهي العمل بالسد قبل سنوات ماضية.

أحمد: من المقرر أن ألتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة القضية في غضون اليومين المقبلين.

أحمد: يمكن أن نتشارك مع مصر في تنمية اقتصادية خضراء في إثيوبيا من خلال الانضمام إلى هذه الخطوة، لزراعة أكثر من 20 مليار شتلة من الأشجار، التي يمكن أن تسهم في الحد من آثار تغير المناخ على منطقة حوض النيل، وتحسين الموارد المائية للحوض.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) وجه التهنئة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لفوزه بجائزة نوبل للسلام

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