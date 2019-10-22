فورين بوليسي: الخطة الأمريكية لحماية النفط السوري تثير الارتباك

انتقدت مجلة فورين بوليسي خطة واشنطن لحماية حقول النفط في شمال شرقي سوريا، قائلة إنها محفوفة بالمخاطر وتشيع البلبلة والارتباك.

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المجلة نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية وخبراء اعتقادهم أن الخطة ربما تكون وسيلة لإقناع الرئيس دونالد ترمب بالموافقة على إبقاء عدد محدود من الجنود الأمريكيين في سوريا.

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد، الإثنين، أن إدارة ترمب تدرس إبقاء قوة محدودة العدد من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا بالقرب من حقول النفط الواقعة تحت سيطرة الأكراد.

اعتبرت فورين بوليسي في مقال لاثنين من صحفييها -هما لارا سليغمان وكيث جونسون- أن الخطة محفوفة بالمخاطر وأخذت العديد من مسؤولي الإدارة على حين غرة خاصة وأن الرئيس طفق طوال الأسبوعين الماضيين يشدد على أن كل القوات الأمريكية في المنطقة ستعود إلى أرض الوطن.

منذ قرار ترمب في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسحب القوات الأمريكية من الحدود السورية، مفسحا بذلك الطريق أمام "غزو تركي" عنيف أودى بحياة عشرات المقاتلين والمدنيين الأكراد"، ظل عدد من المسؤولين بالبنتاغون (وزارة الدفاع) يضغطون لإبقاء قوة محدودة من بضع مئات من الجنود في شمال شرق سوريا لمحاربة تنظيم الدولة والحفاظ على العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.

بموجب هذا المقترح حسبما تنقل المجلة عن مسؤول بالبنتاغون لم تسمه، فإن أمريكا ستواصل شن غارات جوية انطلاقا من العراق ضد تنظيم الدولة في سوريا.

عناصر من تنظيم الدولة في سوريا