وثائقي "مزارعون بلا أرض": احتلال جديد بذريعة الأمن الغذائي

اعتبر تقرير نشرته الجزيرة الوثائقية، عن الفيلم الوثائقي "مزارعون بلا أرض"، ما يتعرض له المزارعون في مختلف أنحاء العالم، بالاحتلال الجديد الذي يهدف إلى الاستيلاء على الثروة الزراعية

يذكر الوثائقي كيف أصبح ترحيل المزارعين الصغار من الأراضي ذات التربة الجيدة التي توفر محاصيل إنتاجية كبيرة، وإعطاؤها لمستثمرين أجانب، أمرا عاديا في كثير من الدول الآسيوية والأفريقية.

أبرز ما أورده التقرير

أشار التقرير إلى أن انتهاكات حقوق المزارعين، تمت بذريعة الأمن الغذائي، بعد زيادة الاهتمام بالاستثمار في الزراعة، جراء ارتفاع حالات المجاعة حول العالم.

وصف الوثائقي خطوات الشركات الكبرى في مجال الزراعة، بأنه أصبح لعنة وسببا في تشريد الضعفاء، وتركهم يواجهون جشع رجال الأعمال وإهمال الحكومات.

يستخدم الساسة وكبار المسؤولين شتى أنواع العنف لتهجير المواطنين عن أراضيهم الزراعية، لتبقى لأصحاب النفوذ والثراء.

الاستحواذ على الأراضي الزراعية وتشريد أصحابها، أصبح في دولة كمبوديا حالة معتادة، وفق التقرير.

يسود في رومانيا التي يوجد بها أكثر من خمسة ملايين مزارع، الانزعاج والقلق بين المواطنين بسبب امتلاك المستثمرين الدانماركيين والنمساويين لآلاف الهكتارات من الأرض المستصلحة.

هيمنة رؤوس الأموال