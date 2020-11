حكايات التعذيب.. شهادة طالب أمريكي اعتُقل في احتجاجات مصر

نقلت الإذاعة الوطنية الأمريكي NPR تفاصيل جديدة حول اعتقال وتعذيب أجانب ومصريين اعتقلتهم الشرطة في سياق الحملة الأمنية للتصدي لمتظاهري 20 سبتمبر/أيلول ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

NPR talks with American uni student who was arrested at one of the random phone checks in downtown #Cairo and spent four days in prison. "We saw blood – sticks with blood on them. And in interrogation rooms, you'd hear screams," student recalls #Egypt https://t.co/qmnFAEe3xd

