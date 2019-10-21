حكايات التعذيب.. شهادة طالب أمريكي اعتُقل في احتجاجات مصر

نقلت الإذاعة الوطنية الأمريكي NPR تفاصيل جديدة حول اعتقال وتعذيب أجانب ومصريين اعتقلتهم الشرطة في سياق الحملة الأمنية للتصدي لمتظاهري 20 سبتمبر/أيلول ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

طالب أمريكي يروي ما جري

الإذاعة سردت تفاصيل ما تعرض له أحد الطلاب الأمريكيين الذي قضي 4 أيام في السجون المصرية، بعدما قُبض عليه وهو يسير في منطقة وسط البلد بالقاهرة، وتفتيش موبايله، خلال قمع مظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

الأسبوع الماضي، أمرت جامعة أدنبرة البريطانية، 9 من طلابها كانوا في بعثات دراسية مع الجامعة الأمريكية في القاهرة بالعودة وعدم استكمال دراستهم بعد اعتقال بعضهم، بينهم هذا الطالب الامريكي.

NPR talks with American uni student who was arrested at one of the random phone checks in downtown #Cairo and spent four days in prison. "We saw blood – sticks with blood on them. And in interrogation rooms, you'd hear screams," student recalls #Egypt https://t.co/qmnFAEe3xd — Eduard Cousin (@EduardCousin) October 18, 2019

الطالب "آرون بوهم" قال في شهادته للمذيعة "ميريت كينيدي"، إنه كان يسير في أحد الشوارع وسط العاصمة المصرية مع صديق عندما اقترب منهما رجال شرطة بملابس مدنية، وأوقفوهما وطلبوا تفتيش هواتفهما النقالة، ثم اعتقلوهما.

"بوهم" القادم من مدينة ديترويت الأمريكية لمصر ضمن برنامج الدراسة بجامعة أدنبرة بالخارج، أوضح أن المسؤول الأمني الذي فتش هاتفه وجد أنه أرسل رسائل إخبارية إلى أصدقائه في الولايات المتحدة حول ما يجري في مصر، فأمر بالقبض عليه ووضعه في سيارة الشرطة.

الطالب الأمريكي قال "كنتُ معصوب العينين لمدة من 15 إلى 17 ساعة، وبعدها استجواب لساعات وجرى اتهامي بالتجسس"، وبعدها وُضع في زنزانة مع أربعة أجانب آخرين.

"بوهم" ذكر أن الشرطة كانت تلقى له قطعتين من الخبز يوميًا وتعطيه قليلًا من الماء.

الطالب الأمريكي أشار إلى رفض الأمن المصري السماح له أن يتصل بسفارته أو عائلته، وكانوا يسخرون منه قائلين: "هل تريد التحدث مع عائلتك؟ ها هو هاتفك"، ثم يعطوننا سيجارة بدلًا من ذلك، ويفعلون ذلك عدة مرات يوميًا، وهم يضحكون، ويهددونه بالتعذيب بالكهرباء.

المذيعة "ميريت كينيدي": رغم أن الطالب بوهم لم يتعرض للإيذاء البدني، إلا أنه قال إن علامات التعذيب على أجساد السجناء الآخرين كانت ظاهرة، "رأيت دماء وهراوى/عصى مخضبة بالدماء وكان بالإمكان سماع الصرخات داخل غرف التحقيق".

"بوهم" كشف أنه اعتقل في زنزانة مع 30 آخرين من غير المصريين، منهم إريتريون ويمنيون وسودانيون وأردنيون، وبعضهم كان مصابًا بجروح وأكدوا تعرضهم للضرب على أيدي الشرطة المصرية.

بعد يومين من اعتقاله، نُقل "بوهم" إلى مركز احتجاز آخر، والتقى بمسؤول من السفارة الأمريكية، بعدما أبلغ صديقه الذي كان معه جامعته، ثم نقل إلى طائرة للسفر خارج مصر.

"بوهم": أعرف سبب إطلاقهم سراحي "لأن لدي حكومة قوية تقف ورائي"، ولذلك أنا حزين على مصير آلاف المحتجزين المصريين الذين يتعرضون للتعذيب.

استمع لشهادة الطالب الأمريكي عن التعذيب في مصر من هنا

ليس وحده

كانت مصر قد اعتقلت أيضًا طالبا سودانيا، وأردنيين حضرا لمصر لتعلم فن السينما، ومواطنا هولنديا، ثم أطلقت سراحهم وروى كل منهم لوسائل الإعلام في بلاده كيف جري تهديد بعضهم والاعتداء عليهم كي يعترفوا كذبا بأنهم جاؤوا إلى مصر للقيام بأعمال عنف لصالح جماعة الإخوان المسلمين.

الطالب الامريكي المعتقل كان ضمن 9 طلاب أرسلتهم جامعة أدنبرة البريطانية للقاهرة، في بعثة تبادل دراسي ثم أمرتهم بالعودة إلى ديارهم بسبب مخاوف الجامعة من أن يواجهوا مصير جوليو ريجيني، وقالت الجامعة إن اثنين من هؤلاء الطلاب اُحتجزا ثم أُطلق سراحهما من قِبل السلطات المصرية.

جامعة أدنبرة أوضحت أن المؤسسة "تشعر بقلق بالغ" وأن لديها عددا من برامج التبادل مع جامعات أخرى في العالم، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي تستضيف طلاب الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية الزائرين، ولكنها قررت الغاء التبادل مع مصر.

في أبريل/نيسان الماضي، حذر مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) المشرف على سفر الطلاب الأجانب لمصر ودول الشرق الاوسط للدراسة والبحث، أي طالب أجنبي من السفر لمصر مؤكدًا أن "الأجهزة الأمنية المصرية هي مصدر الخطر على حياة وسلامة الأكاديميين".

التقرير: ما زلنا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة الباحثين الأكاديميين في مصر، وقلقنا هو أن يذهب غير المصريين إلى زملائهم الطلاب والباحثين المصر يين ولأولئك الذين قد نسعى للتعاون معهم أو المشاركة في بحثنا ثم يتعرضون للأذى.

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