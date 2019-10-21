تحليل بـ "فورين بوليسي": دول أوربية قد تواجه مصيرا مماثلا للأكراد

حذر مستشار سابق للسياسات الأمنية والدولية من أن دولا أوربية قد تواجه مصيرا مثل مصير أكراد سوريا بعد أن تخلت الولايات المتحدة عنهم وسمحت لتركيا بالتوغل داخل الحدود السورية

غارفان وولش مستشار السياسات الأمنية الوطنية والدولية السابق لحزب المحافظين البريطاني قال في مقال مجلة فورين بوليسي إن هناك سببا آخر غير قتال القوات التركية يجعل الأكراد يستحضرون مرثيتهم القديمة "لا أصدقاء لنا سوى الجبال".

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