قوات سوريا الديمقراطية: لن نتخلى عن منطقة الحدود مع تركيا

قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إنهم لن يتخلوا عن كامل منطقة الحدود مع تركيا، نافيا مناقشة الانسحاب منها من الأساس.

عبدي قال في لقاء عبر الهاتف مع موقع ديفنس ون الأمريكي إنهم يعتبرون كامل منطقة الحدود مع تركيا أراضي كردية.

أهم ما ورد في اللقاء

تركيا لن تتوقف في شن هجمات عسكرية في شمال سوريا.

خلال اليومين التاليين لاتفاق وقف إطلاق النار، تكبدت قوات قسد خسائر أكبر مما تكبدت في الأيام السابقة للاتفاق، حيث قتل من مقاتليها حوالي 50 وأصيب 100 آخرون في غارات جوية تركية.

الجيش التركي بالتعاون مع القوات السورية المدعومة منه ضرب حصارا حول رأس العين، معرقلا انسحاب قوات قسد، على الرغم من الاتفاق على فتح ممر آمن للانسحاب من المدينة.

أنقرة تفعل ذلك حتى تجد مبررا لاستئناف العمليات العسكرية، حيث ستدعي أن "قسد" لم تلتزم بالاتفاق ولم تنسحب من المدينة.

الاتفاق مع موسكو ودمشق

قوات "قسد" تحولت إلى روسيا والنظام السوري في منبج وعين العرب- كوباني في بداية الأمر في محاولة لإبقاء القوات السورية المدعومة من تركيا بعيدة وغير قادرة على شن هجوم، في ظل غياب أية حماية للقوات الكردية.

لا توجد حاليا مباحثات مع روسيا أو النظام السوري، حيث لن تجد قواتنا ملاذا آمنا معهما.

القول بأن روسيا والنظام السوري سيساعدان الأكراد هو قول غير صحيح.

موقف الروس والنظام السوري من الأكراد هو موقف عدائي.

الاتصال مع ترمب

مظلوم تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام، وحاول إقناعه بحساسية الموقف الشديدة وخطورته.

مظلوم قال إن ترمب أبلغه بأنه سيبذل أقصى ما بوسعه لوقف الحرب، وأنه سيتحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تحذير

مظلوم حث الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرار انسحاب قواتها بشكل كامل، طالبا ترك قوة صغيرة في شمال شرق سوريا حتى تكون حاجزا بين الأكراد وبين القوات التركية، ما يدعم عملية تفاوض سياسي مستقبلية.

مظلوم حذر من أن الانسحاب الأمريكي الكامل سيؤدي إلى تقويض كل ما حققوه مع الأمريكيين على مدار السنوات الخمس الماضية، ما يضر بمصداقية أمريكا مع الأكراد السوريين الذين عملوا وقاتلوا وقُتلوا مع الأمريكيين.

نبع السلام

أطلب من الرئيس ترمب الوفاء بوعده لنا الآن ووقف هذه الحرب بشكل كامل.

قواتي ملتزمة بالانسحاب من منطقة محدودة بين رأس العين وتل أبيض فقط، ولم نناقش الانسحاب من مناطق أخرى، وبالتالي فلن نتخلى عن كامل المنطقة الحدودية مع تركيا، إذ نعتبرها مناطق كردية.

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