ساويرس يمزح بشأن مظاهرات لبنان ونيكول سابا تردّ: عيب!

أثار الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلا واسعا بعد مزاحه بشأن الاحتجاجات في لبنان، ما دفع لبنانيين إلى انتقاده ومن بينهم المغنية نيكول سابا التي وصفت مزاحه بالمعيب.

ما القصة؟

ساويرس كتب على حسابه عبر تويتر، السبت، "نكتة اليوم: قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان. أول ما حسيت مراتي دخلت، حوّلت على حرب اليمن".

مزاح ساويرس بشأن الاحتجاجات في لبنان أثارت انتقادات عديدة من لبنانيين وعرب اعتبروه انتقاصا لكفاح وتضحيات اللبنانيين، واستخفافا بمآسي الحرب في اليمن.

من بين من ردوا على ساويرس المغنية الشهيرة نيكول سابا التي قالت في تغريدة لها: "‏والله أفتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها! والغريب إنو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت إنك تنكّت معو! #نكتك_بايخة #عيب".

والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!#نكتك_بايخة #عيب https://t.co/5P0e1ohdrg — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) October 19, 2019

الممثل اللبناني زياد عيتاني علق أيضا على تغريدة ساويرس بقوله: "‌ ‎ من لبنان منوعدك إنو أصدقاءك من الطبقة المخملية يلي أكلت مال الناس، رح نخلي ركابهم يسكوا مع كل صرخة من الشارع :)".

من لبنان منوعدك إنو أصدقاءك من الطبقة المخملية يلي أكلت مال الناس، رح نخلي ركابهم يسكوا مع كل صرخة من الشارع :)". الصحفية دجى داود علقت أيضا بقولها: "‌ ‎ مش ناقصنا ذكورية ونكات جاهلة ومهينة".

مش ناقصنا ذكورية ونكات جاهلة ومهينة". الكاتبة والصحفية اللبنانية رحاب ضاهر: "‌ ‎ نكتة دي تبقي خالتك يا كبير وشايب. ارتقوا. كل الحب لليمن وأهلها. هؤلاء هم السفهاء".

نكتة دي تبقي خالتك يا كبير وشايب. ارتقوا. كل الحب لليمن وأهلها. هؤلاء هم السفهاء". المطربة السورية سهر أبو شروف قالت:" ‌‎دي مش نكتة. حضرتك واعي؟ دي ناس مقهورة وحزينة بلبنان، وتغريدتك عنصرية بامتياز. هما مالهم اليمنيين كلهم خير وجمال".

المذيعة اليمنية ناهد الأحمد استغربت مزاح ساويرس وعلقت بقولها: "صار وجع الناس محل سخرية!".

تبرير

الانتقادات الواسعة دفعت ساويرس إلى محاولة تبرير موقفه حيث غرد لاحقا بقوله: "‏حبي للبنان ليس محل جدال. والنكتة تظل نكتة حتى لو خاننى التوفيق. وناقل الكفر ليس بكافر".

ساويرس عاد في تغريدة أخرى ليقول: "‏إحنا المصريين بننكّت على نفسنا طول الوقت ودي شهرتنا…. وبنضحك على مشاكلنا وحكومتنا… والضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا…".

مزاح أم ابتذال؟