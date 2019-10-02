وسائل الإعلام العالمية: شبح خاشقجي يطارد السعودية بعد عام على مقتله

قالت وسائل إعلام عالمية إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ما زالت تطارد السعودية، رغم مرور عام على الجريمة، في ظل عدم تحقيق العدالة في قضيته أو حتى الكشف عن مصير جثته.

وأفردت وسائل الإعلام العالمية تغطية خاصة للذكرى الأولى لمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية

أفردت صحيفة واشنطن بوست تغطية مكثفة للذكرى الأولى لمقتل جمال خاشقجي، كون الصحفي السعودي كان يكتب مقالا شهريا في الصحيفة بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة.

الصحيفة قامت بترجمة عددا من مقالات الرأي التي تتعلق بالقضية إلى اللغة العربية سعيا للوصول إلى القارئ العربي، والسعودي بوجه خاص.

من أبرز من كتبوا للصحيفة في الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعهد في مقاله بأن تواصل بلاده إلقاء الضوء على الجريمة لكشف الجناة.

قالت الصحيفة في افتتاحية هيئة تحريرها هذا الأسبوع إنه ثبت أن خاشقجي كان على حق في انتقاداته لسياسات السعودية.

واضافت الصحيفة: "لقد أثبتت التحذيرات التي أطلقها الصحفي أنه كان على بصيرة – وكان في كثير من الأحيان يقدمها على هيئة نصائح ودية إلى ولي العهد. وبعد مرور عام على وفاته ، لا يزال النظام السعودي يعاني من عواقب اضطهاده للمعارضين وتدخله الخاطئ في اليمن وأصبح محمد بن سلمان منبوذا في العواصم الغربية".

وكالة أسوشييتد برس

وكالة أسوشييتد برس قالت في تقرير لها إن جريمة قتل خاشقجي ما زالت "تطارد" المملكة بعد عام على قتله.

أشارت الوكالة إلى أن الجريمة أثرت على موقف الكونغرس الأمريكي من السعودية ودفعت أعضاء الكونغرس إلى أن ينأوأ بأنفسهم بعيدا عن المملكة.

الوكالة قالت في تقرير آخر عن إحياء ذكرى مقتل خاشقجي في إسطنبول إن العديد من الأسئلة مازالت عالقة بعد عام من مقتله، من بينها مكان وجود جثته ومدى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وكالة بلومبرغ الأمريكية

الوكالة قالت في تقرير لها، الأربعاء، إن جريمة قتل خاشقجي "ما زالت تلقي بظلال كئيبة على السعودية".

التقرير قال إن قتل خاشقجي "ساهم في توتر العديد من العلاقات الدولية الرئيسية للسعودية، لا سيما مع الولايات المتحدة".

أشار التقرير إلى أن الجريمة شكلت أيضا صدمة للمستثمرين، حيث حرص كبار المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين للشركات الكبرى على عدم الذهاب إلى المملكة في أعقاب الجريمة.

الوكالة قالت إنه رغم سعي السلطات السعودية إلى تجاوز القضية عبر فعاليات ترفيهية ومؤتمر اقتصادي يستضيف نخبة من رجال الأعمال فإنه "وسط الفعاليات المبهرة فإن ميراث جريمة القتل ما زال عالقا، مما يؤدي إلى تعقيد أقدم علاقات السعودية ويلقي بظلال كئيبة لم تتمكن كبرى شركات العلاقات العامة في العالم من إزالتها".

شبكة "سي بي إس" الأمريكية

برنامج "60 دقيقة" واسع الانتشار الذي تبثه شبكة "سي بي إس" الأمريكية أجرى مقابلة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بثتها الشبكة هذا الأسبوع تزامنا مع ذكرى مقتل خاشقجي.

كان من اللافت للنظر أن الأسئلة الأولى في المقابلة تركزت جميعا على مدى مسؤولية بن سلمان عن مقتل خاشقجي.

خلال المقابلة أعلن ولي العهد السعودي تحمله المسؤولية عن الجريمة كونها وقعت وهو في موقع السلطة، لكنه أكد أنه لم يأمر بقتل خاشقجي.

ابن سلمان قال في المقابلة: "عندما يرتكب مسؤولون يعملون لحساب الحكومة السعودية جريمة ضد مواطن سعودي، فإنني كقائد يجب أن أتحمل المسؤولية. كان هذا خطأ. ويجب عليّ اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب مثل هذا الأمر في المستقبل".

قناة "بي بي إس" الأمريكية