صحيفة تركية: شاهد سري يكشف تفاصيل إحراق جثة خاشقجي

كشف تقرير لصحيفة صباح التركية، الأربعاء، تفاصيل جديدة، حول إخفاء جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في مثل هذا اليوم العام الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أنها تمكنت من الحصول على رواية شاهد سري يعمل داخل القنصلية، أوضح تفاصيل حرق الجثة ومحاولة إخفائها.

حرق الجثة

التفاصيل التي رواها الشاهد السري:

قام فريق الجريمة المؤلف من 15 شخصاً، بتقسيم جثة خاشقجي إلى قطع، ووضعها في 5 حقائب ونقلها إلى منزل القنصل العام محمد العتيبي.

تم استدعائي لحرق وتبخير جثة خاشقجي، وطلب مني مسؤولو الكهرباء في القنصلية، الحضور إلى منزل العتيبي، للقاء مهندسين هناك.

رأيت تحركات غريبة في الباب الخلفي، للقنصلية، وتجمع عدد من الأشخاص، طلبوا مني إحضار الحطب لإشعال موقد قريب من المسبح، وساعدني آخرون كانوا موجودين في المكان.

لاحظت وجود منقل شواء مشتعل بإحدى زوايا الحديقة وبجانبه لحوم وخضروات، وبعد إشعال الموقد، بدأ فريق الجريمة بالتحرك، وكأنهم على عجلة من أمرهم.

أعتقد أنهم كانوا يحاولون شرح طريقة دس الجسد المقطع داخل الفرن، وحينها طلب مني مغادرة المكان فوراً.

عدد من أعضاء فريق اغتيال جمال خاشقجي

لاحقاً تم تنظيف الموقد بمواد كيميائية، مثل حمض النيتريك والكلور، ما غير من لونه، وأدى لكسر قطعة رخام كانت داخل الفرن.

عندما قطعت جثة خاشقجي وأحضرت إلى منزل العتيبي، ظهرت على أحد الأشخاص، ويدعى فاروق، علامات ارتباك، حين كان في غرفة الأمن.

تلقى فاروق اتصالاً ما بين الساعة الثانية والنصف والثالثة ظهراً، أمر فيه بفتح باب المرآب على وجه السرعة.

أظهر فاروق أنه يحاول فتح باب المرآب عبر جهاز التحكم، وأنه لا يستجيب، حين كانت سيارة سوداء على الباب الخلفي تحمل قطع جثة خاشقجي.

شهادة إضافية

ذكرت صحيفة صباح، أن التقرير الذي حصلت عليه تضمن أيضاً، شهادة موظف مطعم لجأ إليه أعضاء فريق الاغتيال، لطلب بعض اللحوم.

يذكر الشاهد، أن شخصاً بدا عليه الارتباك، طلب منه وجبات من اللحوم الجاهزة وأخرى نيئة مع أسياخ، ليتم شواؤها لاحقاً.

كانت مديرية أمن إسطنبول، قد رجحت في تقرير سابق، أن تكون جثة خاشقجي قد تم حرقها والتخلص منها داخل فرن في منزل القنصل السعودي لديها.

أرفقت صحيفة صباح، صوراً إلى جانب التقرير، تظهر مواقع الجريمة، بما فيها مبنى القنصلية ومنزل القنصل العام محمد العتيبي، والمناطق المحيطة بهما.

القنصلية السعودية في إسطنبول حيث قتل جمال خاشقجي

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