هل يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي إلى انفصال أيرلندا الشمالية؟

رصد تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية مستقبل العلاقة بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق لخروج بلاده من الاتحاد الأوربي.

الاتفاق جاء بعد أسابيع من المفاوضات المرهقة بين ممثلين عن الاتحاد الأوربي والحكومة البريطانية لصياغة طبيعة العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد بعد الانفصال.

فماذا يعني مقترح بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوربي؟

فوارق بسيطة

لا يوجد الكثير مما يميز مقترح جونسون عن مقترح رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي.

فرانسيس بورويل، الباحث في المجلس الأطلسي، قال "معظم اتفاق الخروج (التي تفاوضت عليه ماي) هو بالضبط نفس ما يقترحه بوريس جونسون. التسوية المالية ذاتها… نفس المعاملة لمواطني الاتحاد الأوربي في المملكة المتحدة ومواطني المملكة المتحدة في الاتحاد الأوربي".

زعيم حزب العمال جيريمي كوربن كتب على تويتر ردًا على الإعلان عن الاتفاق بقوله "جونسون تفاوض على صفقة أسوأ من تيريزا ماي" مؤكدا أن الاتفاق "ينبغي رفضه".

الفرق الكبير الوحيد بين الاتفاقين هو الوضع الاقتصادي لأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا، وعلى وجه التحدي كيفية إدارة الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

كانت الحدود الأيرلندية نقطة الخلاف الرئيسية خلال هذه المفاوضات. يريد الاتحاد الأوربي والحكومة الأيرلندية ضمان بقاء الحدود مفتوحة ومن دون عوائق، وذلك تمشيا مع تسوية السلام المعروفة باسم "الجمعة العظيمة" عام 1998، والتي وضعت حدًا للنزاع الطائفي الذي دام 30 عاما في أيرلندا الشمالية.

على الجانب الآخر، ترغب الحكومة البريطانية في تأمين مكانة المملكة المتحدة كوحدة اقتصادية مميزة، الأمر الذي يتطلب، من الناحية النظرية، نوعا ما من الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، بالنظر إلى أن أيرلندا الشمالية لا تزال جزءا من المملكة المتحدة، لكنها تشترك في جزيرة مع جمهورية أيرلندا.

مع تفعيل الرسوم الجمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوربي بعد الخروج، سيكون هناك حاجة إلى طريقة ما لفحص البضائع التي تدخل أيرلندا العضو في الاتحاد الأوربي. وإذا لم تكن هناك حدود صلبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، فسوف يتعين تنفيذ عمليات الفحص قبل وصول البضائع من خارج الاتحاد الأوربي إلى الجزيرة.

كان موقف الحكومة البريطانية الحالية بقيادة جونسون معقدا بسبب علاقتها مع الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، حيث اعتمدت الحكومة على الأصوات العشرة التي يمتلكها الحزب في مجلس العموم خلال الأعوام الأخيرة لإقرار التشريعات.

يعارض الحزب الاتحادي الديمقراطي بشدة أية صفقة يمكن أن تعامل أيرلندا الشمالية بطريقة مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (يسار) مع رئيس المفوضية الأوربية كلود يونكر

ماذا سيحدث لخطة المساندة؟

تضمن اتفاق الانسحاب الذي أبرم في شهر مايو/أيار ما سمي بخطة المساندة، وهي آلية تأمين من شأنها أن تبقي أيرلندا الشمالية متحالفة مع الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة في الاتحاد الأوربي في غياب اتفاق رسمي بشأن الترتيبات التجارية والأمنية بعد الفترة الانتقالية التي تعقب خروج بريطانيا من الاتحاد.

كان الغرض من اتفاق المساندة منع الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية على طول الحدود الأيرلندية، وبالتالي الوفاء بالتزامات المملكة المتحدة في اتفاق الجمعة العظيمة، التي تنص على أن الحدود الأيرلندية يجب أن تظل مفتوحة، وفي الوقت نفسه تسمح لبقية المملكة المتحدة بالإبقاء على مصالحها الاقتصادية.

اقترح الاتحاد الأوربي في البداية خطة مساندة لأيرلندا الشمالية فقط في فبراير/شباط 2018، لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي رفضته تماما.

عرضت ماي بديلا يتمثل في خطة مساندة تشمل المملكة المتحدة ككل، لكن المقترح قوبل بالرفض من جانب أعضاء البرلمان المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ثلاث مرات (ورفضه جونسون نفسه).

في الواقع، فإن اقتراح جونسون الجديد يعكس العرض الأولي الذي قدمه الاتحاد الأوربي، مع بعض التغييرات الطفيفة لإرضاء الاتحاديين في أيرلندا الشمالية.

وفقا لمقترحات جونسون فإن الحدود الأيرلندية ستظل مفتوحة أمام الحركة والتجارة عبر الحدود، وسيجري وضع الحدود الاقتصادية الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوربي في البحر الأيرلندي.

على سبيل المثال، المعدات الطبية المنتجة في لندن سيستمر تداولها بحرية مع الشركات الأسكتلندية في إدنبرة، لكنها ستكون خاضعة للرسوم الجمركية للاتحاد الأوربي عندما تدخل بلفاست في أيرلندا الشمالية.

اقترح جونسون نظاما لاسترداد جزء من الأموال للمساعدة في تعويض التكاليف التي ستدفعها الشركات البريطانية في التجارة مع أيرلندا الشمالية، لكن هذه الترتيبات ما زالت غير واضحة.

متظاهرون داعمون للوحدة الأيرلندية (غيتي)

ما هو الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية ولماذا يتمتع بنفوذ كبير؟

الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية يمثل ما يسمى الاتحاديين، وهو تيار بروتستانتي بريطاني يدعم الاتحاد بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا.

اتّسم حزب الاتحاد الديمقراطي بنهجه السياسي المتشدد، ما ساهم في تعطيل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي حتى الآن.

يؤيد الحزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، لكنه يريد الحفاظ على علاقة اقتصادية قوية مع جمهورية أيرلندا.

معارضة الحزب الصارمة لأي اتفاق يعامل أيرلندا الشمالية بطريقة مختلفة عن بقية المملكة المتحدة تستند إلى الاعتقاد بأن مثل هذه الترتيبات من شأنها أن تضعف الاتحاد مع المملكة المتحدة ويجعل الانضمام السياسي إلى جمهورية أيرلندا في نهاية المطاف أكثر ترجيحًا. لهذا كانت هذه القضية خطا أحمر للحزب.

كانت الانتخابات العامة في بريطانيا عام 2017 أسفرت عن نتيجة كارثية لحزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي، حيث فقد الحزب أغلبيته الصريحة في البرلمان، مما اضطره إلى طلب الدعم من أعضاء البرلمان العشرة التابعين للحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية من أجل تمرير مشاريع القوانين، بما في ذلك جميع التشريعات المتعلقة باتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي.

هذه الترتيبات أعطت عمليا للاتحاديين حق النقض (الفيتو) على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، حيث أمكن للحزب الاتحادي الديمقراطي أن يصوت ببساطة ضد أي اقتراح لا يريده، وهو على يقين أن الصلابة التقليدية للبرلمان ستمنع أي حزب آخر من دعم الحكومة.

مقر الحكومة في أيرلندا الشمالية

هل يمكن للحكومة البريطانية التخلي عن الحزب الاتحادي الديمقراطي؟

ترتيبات جونسون المتعلقة بأيرلندا الشمالية تجاوزت الخط الأحمر للاتحاديين.

في بيان رسمي رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الاتفاق وقال إنه "ليس مفيدا للازدهار الاقتصادي لأيرلندا الشمالية ويقوض سلامة الاتحاد" مع المملكة المتحدة.

هناك شائعات بأن الحكومة البريطانية قد تقدم لأيرلندا الشمالية مليارات الجنيهات الاسترلينية من التمويل الإضافي في مقابل الحصول على دعم الحزب الاتحادي الديمقراطي.

هل يمكن لأيرلندا الشمالية الانفصال تماما عن المملكة المتحدة؟