جدول زمني بأبرز أحداث الحركة الانفصالية التي هزت إسبانيا

تواصلت المظاهرات الحاشدة في مدينة برشلونة احتجاجا على الأحكام القضائية بإدانة 12 من زعماء الحركة المطالبة باستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وتحولت إلى أعمال عنف في بعض الأحيان.

وقاد هؤلاء الزعماء الـ 12 محاولة لانفصال إقليمهم عندما نظموا استفتاءً شعبيا في عام 2017 تمخض عن أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا في تاريخها الحديث.

وأظهر استطلاع للرأي أن سكان الإقليم الصناعي المزدهر البالغ تعدادهم 7.5 مليون نسمة منقسمون تقريبا حول قضية الانفصال.

فيما يلي نلقي نظرة على أبرز الأحداث في هذه الأزمة السياسية حسب تسلسلها الزمني

28 يونيو/حزيران 2010

أثار حكم قضائي غضب العديد من الكتالونيين لإجهاضه قانونا جديدا منح حكومة الإقليم مزيدا من الصلاحيات.

تأججت نزعة الانفصال مدفوعة بالمتاعب الاقتصادية التي تعاني منها إسبانيا.

11 سبتمبر/أيلول 2012

مئات الألوف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع في برشلونة دعما للانفصال.

25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012

لأول مرة، تنجح أحزاب سياسية مؤيدة للانفصال في الحصول على أغلب المقاعد –وليس غالبية الأصوات- في برلمان إقليم كتالونيا.

9 نوفمبر/تشرين الثاني 2014

على إثر رفض الحكومة الإسبانية المصادقة على استفتاء حول الانفصال، أجرت السلطات الكتالونية اقتراعا رمزيا على الاستقلال متجاهلة بذلك حظرا صادرا من المحكمة الدستورية. عوقب رئيس الإقليم آنذاك آرتور ماس وثلاثة من أعضاء حكومة الإقليم بالغرامة لتمردهم وسوء استخدامهم المال العام.

9 يونيو/حزيران 2017

رئيس الإقليم كارلس بيغديمونت، الذي خلف آرتور ماس في المنصب، يعلن خططا لإجراء استفتاء "ملزم" بشأن الاستقلال، وذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبل السلطات المركزية والمحاكم بعدم قانونية هذا الإجراء.

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يتعهد بمنع إجراء الاستفتاء.

الزعيم الكتالوني السابق كارلس بيغديمونت (إلى اليمين) يجتمع مع رئيس حكومة كاتالونيا كيم تورا ـ رويترز

الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017

أكثر من مليوني شخص يصطفون أمام المدارس للتصويت في الاستفتاء، فيما آثر معظم الكتالونيين الراغبين في بقاء إقليمهم ضمن إسبانيا التزام بيوتهم.

بينما تنحى أفراد شرطة كتالونيا جانبا في معظم الأحيان، داهمت قوات الحرس المدني والشرطة الوطنية في زي مكافحة الشغب العديد من مراكز الاقتراع واشتبكوا مع الناخبين، وبيغديمونت يعلن أن الحركة الانفصالية حققت فوزا كاسحا في الاستفتاء.

16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

أصدر قاضٍ أوامر باعتقال الزعيمين الانفصاليين خوردي سانشيز وخوردي كوشارت بتهمة التحريض على الفتنة.

27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

بيغديمونت يدرس الدعوة لانتخابات مبكرة بهدف نزع فتيل الأزمة، ويقرر المضي في خططه والبرلمان الكتالوني يعلن الإقليم جمهورية مستقلة.

لم تعترف أي قوة أجنبية بقرار البرلمان. راخوي يحتكم إلى سلطاته الدستورية لتولي شؤون كتالونيا، ويقصي بيغديمونت ومجلس وزرائه.

31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

بيغديمونت وعدد من أعضاء مجلس وزرائه المقالين يفرون إلى بلجيكا. بيغديمونت يقرر الاستمرار قدما لمنع تسليمه إلى إسبانيا، ويستقر به المقام في ووترلو.

الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

قاضٍ يأمر باحتجاز أوريول جونكويراس نائب بيغديمونت، وثمانية آخرين من أعضاء الحكومة الكتالونية السابقة الذين لم يفروا من البلاد.

12 فبراير/شباط 2019

البدء بمحاكمة جونكويراس، وكوشارت، وسانشيز وتسعة من رفاقهم في مقر المحكمة العليا بمدريد.

12 يونيو/حزيران 2019

انتهاء جلسات الاستماع بعد استجواب 500 شاهد، وبثها تلفزيونيا على الهواء مباشرة.

14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019