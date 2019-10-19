العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر: الترحيل لإسرائيل "شبح" يُطاردني

يخضع العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر للإقامة الجبرية في منزله بولاية فيرجينا الأمريكية، وما زال يبحث عن حلول من أجل ترحيله لأية دولة خشية أن تقوم أمريكا بترحيله لإسرائيل.

وقال الأشقر في حديث خص به موقع الجزيرة مباشر، إن السلطات الأمريكية تضع في قدمه جهاز المراقبة الإلكتروني، وعليه إثبات الوجود مرة في الأسبوع في دائرة الهجرة الأمريكية.

وفيما يلي أبرز تصريحات الأشقر خلال الحوار.

ظروف الاعتقال

ظروف الاعتقال صعبة وقاسية، وأقوم بمراجعة دائرة الهجرة مرة في الأسبوع، ويأتي ضابط الهجرة إلى البيت مرة في الأسبوع، ولا يحق لي مغادرة البيت حتى الساعة السادسة مساءً.

السلطات الأمنية الأمريكية تمنعني من استخراج رخصة قيادة السيارات، وتمنعني من مغادرة المنطقة المسموح لي التحرك فيها من دون إذن مسبق، ولا أمتلك أية وثيقة رسمية.

أعاني من العديد من الأمراض التي أثقلت كاهلي، منها الروماتيزم، وديسك في الرقبة، والسكري، ومؤخرا أجريت عملية استبدال للركبة.

رفض استقبال

تقدمت بعدة طلبات لعدة دول منها المغرب، الجزائر، تونس، قطر، ماليزيا، تركيا، ونحاول مع تركيا منذ سنوات، وهناك وساطات، ولم نحصل على أي شيء، وأخيراً تم تحويل الطلب لوزارة الخارجية ووزارة العدل التركية من أجل النظر فيه.

بعض الدول وافقت على قبول الاستضافة، شرط أن تتصل بهم السلطات الأمريكية، وتم تقديم الطلب إلى الأمريكان، وقالوا نحن نحاول لكن لا نستطيع أن نقول لكم ما نقوم به.

أريد الخروج من هذا البلد بأي ثمن وفي أسرع وقت، المهم أن أخرج، أرض الله واسعة، ما عندي مشكلة مع أي بلد.

ما زلت أواجه خطر الاعتقال في أي وقت، أنا عاطل عن العمل منذ العام 2003، وفصلت من عملي في جامعة هاورد.

قضيت 4 سنوات قيد الإقامة الجبرية في منزلي، و11 عاما في اعتقال فعلي.

حاولت السلطات الأمريكية إبعادي يوم العيد، وتدخلت المحكمة وأوقفت قرار التسليم لإسرائيل.

تقدمت قبل شهر للسماح لي بالذهاب إلى نيويورك، ولم يتم الرد علي حتى الآن.

للأسف لا أرى الجالية المسلمة في أمريكا، وكما يقول الشاعر "وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل".

السلطات الأمريكية تضع جهاز المراقبة الإلكتروني في قدم الأشقر (الجزيرة مباشر)

من هو الأشقر؟