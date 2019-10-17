31 دولة ليس لديها جيش نظامي.. تعرف عليها

قد يبدو من الطبيعي أن يكون لدى كل بلد جيش نظامي، إلا أن هناك دولًا ليس لديها أي قوات مسلحة على الإطلاق ومع ذلك تحافظ على سيادتها الإقليمية دون وجود قوات عسكرية بالفعل.

"حقائق العالم"

بحسب كتاب "حقائق العالم" الذي يصدر سنويًا عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لا تملك 31 دولة أي قوات مسلحة، ويشمل ذلك الكثير من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية من دول أكثر قوة.

في بعض الدول التي ليس لديها جيش دائم، تعمل قوات الشرطة كقوات عسكرية فعلية.

على سبيل المثال تقوم القوات العامة (الشرطة) في كوستاريكا بمسؤولية الدفاع عن الحدود الخارجية للبلاد بالإضافة إلى المهام التنظيمية المعتادة للشرطة.

هناك دول تعتمد على دول أخرى أقوى تعمل كقوات حماية في حالة الطوارئ.

على سبيل المثال، تقع مسؤولية الدفاع العسكري لجزر مارشال على عاتق الولايات المتحدة، في حين تقدم كل من فرنسا وإسبانيا الدعم العسكري لأندورا بسبب قربهما.

فيما يلي قائمة بالدول التي لا تمتلك جيشًا نظاميًا:

دولة أندورا

وهي دولة صغيرة تقع بين فرنسا وإسبانيا يقطنها حوالي 85 ألف نسمة فقط. الدولة التي تقع وسط جبال البرانس لديها جهاز شرطة خاص بها، ولكن ليس لديها جيش وتقع مسؤولية الدفاع عن الدولة المستقلة على عاتق إسبانيا وفرنسا بسبب قربهما.

أندورا واحدة من أصغر الدول في أوربا

دولة أروبا

تقع دولة جزيرة أروبا في البحر الكاريبي، ومنذ عام 1986، كانت عضوًا منفصلا شبه مستقل في مملكة هولندا. تقع مسؤولية الدفاع عن البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 116 ألف نسمة، على عاتق هولندا. تركز أجهزة الأمن القومي في أروبا على مكافحة الجريمة والإرهاب.

جزر كايمان

جزر كايمان هي مجموعة من الجزر في منطقة بحر الكاريبي التابعة لأقاليم ما وراء البحار البريطانية. هذا يعني أن بريطانيا مسؤولة أيضًا عن الدفاع عن الأرخبيل الذي يقع على بعد 150 ميلًا جنوب كوبا. ومع ذلك تمتلك جزر كايمان قوة شرطة وطنية تسمى قوة شرطة جزر كايمان الملكية.

جزر كوك

جزر كوك، هي دولة في جنوب المحيط الهادئ مستقلة ولكن في ارتباط حر مع نيوزيلندا. وبالتالي فإن نيوزيلندا مسؤولة عن الدفاع عنها ولكن فقط بناءً على طلب من جزر كوك.

كوستاريكا

لم تكن هناك قوات مسلحة في كوستاريكا منذ عام 1949، لكن قوات الشرطة تُستخدم عادة لأغراض الدفاع. أعلنت البلاد التي يطلق عليها "سويسرا أمريكا الوسطى"، حيادها الدائم وغير المسلح في عام 1983. لكن كوستاريكا محمية من قبل الولايات المتحدة.

دولة كوراساو

هي دولة جزيرة في البحر الكاريبي ليس لديها قوات عسكرية. لكن الحكومة الهولندية تسيطر على السياسة الخارجية والدفاعية للجزيرة التي تبلغ مساحتها 171 ميلا مربعا، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 150 ألف نسمة.

في استفتاء 2009 صوت شعب كوراساو ليصبح دولة تتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة هولندا. كما يوفر خفر السواحل الهولندي الكاريبي الأمن البحري للبلاد.

دومينيكا

دومينيكا هي دولة جزيرة في جزر الأنتيل الصغرى في شرق المحيط الهادئ، وهي عضو في مجموعة دول الكومنولث، وهو اتحاد لعدة دول ذات سيادة تتألف من المملكة المتحدة ومستعمراتها السابقة. لدى دومينيكا قوة شرطة تسمى قوة شرطة كومنولث دومينيكا، والتي تعمل أيضًا كخفر سواحل.

دومينيكا هي عضو في مجموعة دول الكومنولث ـ غيتي

جزر فارو

تقع جزر فارو في شمال المحيط الأطلسي بين بريطانيا والنرويج وآيسلندا، ويبلغ إجمالي سكانها 51 ألف نسمة. ليس لديهم قوات مسلحة، لكن الحكومة الدنماركية مسؤولة عن الدفاع عنها.

بولينيزيا الفرنسية

تقع بولينيزيا الفرنسية في جنوب المحيط الهادئ وتتكون من العديد من الجزر، لكن الجزيرة الأكثر شهرة في الإقليم هي تاهيتي. يبلغ عدد سكان بولينيزيا الفرنسية 290 ألف نسمة، لكن لا توجد قوات مسلحة خاصة بها. وبدلاً من ذلك، تتحمل فرنسا مسؤولية الدفاع عن أراضيها.

غرينلاند

غرينلاند هي أكبر جزيرة على وجه الأرض وتنتمي جغرافيا إلى أمريكا الشمالية ولكنها تتمتع بحكم ذاتي عن الدنمارك. في عام 2008، صوتت غرينلاند لصالح الحكم الذاتي.

في عام 2009، أقرت غرينلاند قانون الحكم الذاتي، مع الاعتراف بأن لمواطنيها الحق في تقرير المصير بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، تواصل الدنمارك السيطرة على العديد من مجالات السياسة، بما في ذلك السياسة الخارجية والأمنية والمالية. هذا هو السبب في أن الحكومة الدنماركية مسؤولة أيضًا عن الدفاع عن الجزيرة.

دولة غرينادا

غرينادا هي دولة جزيرة في الجزء الشمالي من جزر الأنتيل الصغرى في بحر الكاريبي. منذ الغزو الأمريكي لغرينادا في عام 1983، لم يعد لدى البلاد قواتها العسكرية. ومع ذلك، هناك قوة شرطة تسمى قوة شرطة غرينادا الملكية، والتي تعمل أيضا كخفر السواحل.

آيسلندا

على الرغم من أن آيسلندا عضو في حلف شمال الطلسي (ناتو)، فهي لا تتوفر على قوة عسكرية دائمة، والدفاع عليها من مسؤولية الناتو. منذ عام 2006، انسحبت جميع القوات الأمريكية من آيسلندا. تشارك آيسلندا في بعثات السلام الدولية مع وحدة إدارة الأزمات الآيسلندية المدنية.

كيريباتي

تقع دولة كيريباتي، المستقلة منذ عام 1979، في غرب المحيط الهادئ ويبلغ عدد سكانها 109 آلاف نسمة. كيريباتي، التي كانت تسمى جزر جيلبرت، ليس لديها قوات مسلحة منتظمة ويحظر الدستور إنشاء جيش. ومع ذلك، فإن الدولة الجزيرة لديها قوات الشرطة.

إمارة ليختنشتاين

ليختنشتاين هي سادس أصغر دولة في العالم. على الرغم من أن البلاد ليس لديها قوات مسلحة عسكرية، إلا أن قوات الشرطة الوطنية تتعاون عن كثب مع القوات العسكرية في البلدان المجاورة مثل النمسا وسويسرا.

تتمتع ليختنشتاين بمعدل ضرائب منخفض ما عزز النمو الاقتصادي ـ غيتي

جزر مارشال

بعد ما يقرب من أربعة عقود تحت الإدارة الأمريكية، حصلت جزر مارشال على استقلالها في عام 1986. جزر مارشال ليس لديها قوات مسلحة خاصة بها لذلك لا تزال الولايات المتحدة توفر لها الدفاع الإقليمي.

موريشيوس

موريشيوس هي دولة جزيرة في المحيط الهندي ويبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة. حصلت البلاد على استقلالها من المملكة المتحدة عام 1968.

على الرغم من أن موريشيوس ليس لديها قوات مسلحة نظامية خاصة بها، إلا أن لديها قوات شرطة ووحدة شبه عسكرية تسمى القوة المتنقلة الخاصة لتأمين البلاد داخليا وخارجيا.

ميكرونيسيا

هي مجموعة جزر في النصف الجنوبي من المحيط الهادئ، لا تتوفر على جيش خاص بها، لذلك يقوم الجيش الأمريكي بمهام الدفاع عليها.

موناكو

تقع موناكو، ثاني أصغر دولة في العالم، على ساحل البحر المتوسط الفرنسي. وتعرف كملاذ ضريبي. يطلق عليها "الدولة المدينة". تغطي مساحة 0.78 ميل مربع فقط، ويبلغ عدد سكانها 31 ألف نسمة. فرنسا مسؤولة عن الدفاع عنها، تمتلك موناكو قوة شرطة وطنية.

مونتسيرات

تعتبر جزيرة مونتسيرات الكاريبية من المناطق التي كانت تابعة للمملكة المتحدة في الخارج منذ عام 1783. نظرًا للثورات البركانية المتكررة، فر العديد من سكان الجزيرة إلى الخارج خلال السنوات الـ 25 الماضية. على الرغم من أن مونتسيرات لديها قوة شرطة خاصة بها، إلا أنه لا يوجد جيش نظامي والدفاع عنها من مسؤولية بريطانيا.

ناورو

تقع ناورو جنوب جزر مارشال، وهي أصغر جمهورية في العالم. بعد ضمها من قبل العديد من البلدان خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، تم إعلانها كبلد تابع للأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

في عام 1968، حصلت الجزيرة الصغيرة على استقلالها. لا يوجد جيش لسكانها البالغ عددهم حوالي 10 آلاف نسمة، ولكن وفقًا لاتفاق غير رسمي، تقع مسؤولية الدفاع على عاتق أستراليا.

نييوي

تقع جزيرة نييوي في جنوب المحيط الهادئ، ويبلغ عدد سكانها 1600 نسمة فقط، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في ارتباط مع نيوزيلندا. على الرغم من أن الجزيرة الصغيرة ليس لديها جيش خاص بها، إلا أنها تمتلك قوة شرطة خاصة بها. تقع مسؤولية الدفاع على عاتق نيوزيلندا.

بالاو أو رسميًا جمهورية بالاو

هي جزيرة في المحيط الهادئ تقع على بعد 800 كيلو متر شرق الفلبين، لا يزال هناك اتفاق للارتباط الحر بين الولايات المتحدة وبالاو. وبالتالي، يُسمح للولايات المتحدة بنشر أفراد عسكريين في المنطقة. وتتوفر بالجزيرة قوة شرطة وطنية.

بنما

ألغت بنما، البلد الواقع في أمريكا الوسطى، جيشها في عام 1990 وأنشأت بدلاً من ذلك القوات العامة البنمية. وهي قوة تتألف من شرطة وطنية وخدمة طيران وطنية وخدمة حدودية. منذ عام 1994 يحظر دستور بنما إنشاء جيش دائم.

سانت لوسيا

هي دولة جزيرة في شرق البحر الكاريبي على حدوده مع المحيط الأطلسي. وعضو في مجموعة الكومنولث. لا تملك الدولة جيشها الخاص ولكن لديها قوة شرطة خاصة.

سانت فينسنت والغرينادين

حصلت دولة جزيرة سانت فينسنت والغرينادين الكاريبية على استقلالها عام 1979 بعد خضوعها للمملكة المتحدة لفترة طويلة. يبلغ عدد سكانها 102 ألف نسمة، ليس لديهم جيش، ولكن لديها قوة الشرطة الخاصة بها.

سان مارينو أو رسميًا جمهورية سان مارينو

سان مارينو ليست فقط أقدم جمهورية موجودة في العالم، ولكنها أيضًا ثالث أصغر دولة أوربية. تحيط بها إيطاليا بالكامل، ليس لديها قوات مسلحة منتظمة ولكن لديها فيلق عسكري طوعي يقوم بالاحتفالات ويمكن استخدامه لدعم الشرطة.

في حالة الطوارئ، تحتفظ الدولة بالحق في استدعاء جميع مواطني سان مارينو الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عامًا للخدمة. ومع ذلك فإن مسؤولية الدفاع تقع على عاتق إيطاليا.

سانت مارتن

جزيرة سانت مارتن الكاريبية تتمتع بالحكم الذاتي، لكنها جزء من مملكة هولندا. الجزء الشمالي من جزيرة سانت مارتن هو إقليم تابع إلى فرنسا.

لا توجد في سانت مارتن قوات مسلحة نظامية والدفاع الإقليمي للجزيرة هو مسؤولية هولندا.

عام 2017 تسبب إعصار إرما في دمار رهيب في سانت مارتن ـ غيتي

جزر سليمان

منذ استقلال جزر سليمان في عام 1978، كانت هناك أعمال شغب عنيفة متكررة، وكان معدل الجريمة في الجزر مرتفعًا.

بين عامي 2003 و2017، عملت 15 دولة في مهام الإغاثة المكونة من الشرطة والمستشارين العسكريين. كان الهدف من هذه المهام هو استعادة النظام المدني والسياسي. ومع ذلك ليس لجزر سليمان جيش دائم لكن لديها قوة شرطة.

توفالو

حتى استقلالها في عام 1978، كانت دولة جزيرة توفالو في المحيط الهادئ تعرف باسم جزر إليس (مستعمرة بريطانية). وهي رابع أصغر دولة في العالم بها حوالي 11 ألف نسمة وليس لديها جيش خاص بها. ومع ذلك، توفالو لديها قوة الشرطة الخاصة بها.

جزيرة ساموا

عُرفت سابقاً باسم ساموا الغربية، في جنوبي المحيط الهادئ حصلت على الاستقلال في عام 1962. ليس لساموا أي هيكل دفاعي رسمي أو قوات مسلحة، لكن لديها قوة شرطة خاصة بها. هناك أيضا علاقات دفاعية غير رسمية مع نيوزيلندا.

فانواتو أو رسميًا جمهورية فانواتو