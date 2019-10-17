تعرف على حجم تبرعات الأمريكيين لمرشحي الرئاسة 2020

تتجه انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل إلى تحقيق أرقام إنفاق مرتفعة، وخصوصًا من جانب حملة الرئيس دونالد ترمب، حسبما رصد موقع (ستاتيستا) المتخصص بالإحصائيات العالمية.

حملات انتخابات الرئاسة

حملة الرئيس ترمب الجمهوري تلقت تبرعات مالية أكثر من أي مرشح ديمقراطي.

يعود هذا إلى حملته غير التقليدية التي بدأت في جمع الأموال منذ يومه الأول في البيت الأبيض، وهي خطوة لم يقم بها أي رئيس آخر في تاريخ الولايات المتحدة.

بينما يستعد ترمب للانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، لا يزال هناك 18 مرشحًا ديمقراطيًا يناضلون للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية.

السيناتور بيرني ساندرز، يتصدر مرشحي الحزب الديمقراطي من حيث حجم التبرعات المالية، تليه السيناتور إليزابيث وارن ثم بيت بوتجيج.

بقية المرشحين الديمقراطيين تلقوا تبرعات مالية أقل بكثير، بمن فيهم جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

الأموال المتاحة تشمل التبرعات المالية وأي أموال من أي حملات انتخابية سابقة سواء كانت للرئاسة أو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

يواجه العديد من المرشحين الذين يعانون من ضائقة مالية خطر نفاد الأموال، أو عدم تلبية الاشتراطات الصارمة للمجلس الوطني للحزب الديمقراطي المتعلقة بجمع التبرعات.

شروط الحصول على التبرعات

يشترط للحصول على ترشيح الحزب أن يحصل المرشح على تبرعات من 130 ألف جهة مانحة، يجب أن يكون 400 منها من 20 ولاية على الأقل.

فيما يلي إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من أموال حتى الآن: