تعرف على أبرز مراحل بريكست منذ استفتاء 2016

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إن بلاده توصلت لاتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوربي.

وكتب جونسون على تويتر "توصلنا إلى اتفاق جديد عظيم يستعيد السيطرة على الأمور".

وأضاف: ينبغي أن يتمم البرلمان، السبت المقبل، مسألة الخروج من الاتحاد الأوربي حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة.

وحث جونسون نواب البرلمان على الموافقة على الاتفاق مطلع الأسبوع المقبل.

ومرت عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي (بريكست) بمراحل عدة منذ استفتاء 23 يونيو/حزيران 2016 حتى إعلان لندن وبروكسل، الخميس، التوصل لاتفاق ينتظر موافقة برلمانية من الجانبين.

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