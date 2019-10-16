نيويورك تايمز: ترمب اتبع حدسه بشأن سوريا فنزلت المصائب سريعا

أفاد مقال بصحيفة نيويورك تايمز أن "انصياع" الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للخطوة التركية بإرسال قوات إلى عمق أراضي سوريا ما لبث أن تحول في غضون أسبوع واحد فقط إلى "مذبحة دموية".

إن ذلك الانصياع أرغم الولايات المتحدة على التخلي عن مشروعها "الناجح" الممتد لخمس سنوات والرامي لإرساء السلام على طول حدود "مضطربة"، ومنح أعداء أمريكا الأربعة (روسيا، وإيران، والنظام السوري، وتنظيم الدولة)، نصرًا غير متوقع، وفق مقال ديفيد سانغر المحرر المختص بقضايا الأمن القومي في الصحيفة الأمريكية.

أسلوب ترمب

تتبع الكاتب سانغر أسلوب ترمب في التعاطي مع الحملة العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال شرق سوريا، منتقدًا اعتماده على حدسه وعلاقاته في اتخاذ قرارات تتعلق بشأن من شؤون السياسة الخارجية.

أدى ذلك إلى تجاهله عواقب الخطوة التركية التي أكسبت روسيا وإيران وتنظيم الدولة الجرأة، وفق سانغر.

نادرًا ما تمخض قرار رئاسي في الحال عما وصفه قادة الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب "عواقب وخيمة" لحلفاء أمريكا ومصالحهم، على حد تعبير سانغر، الذي توقع أن يكون قراره إعطاء الضوء الأخضر لتركيا لدخول سوريا مثار جدل بين المؤرخين، والخبراء المعنيين بقضايا الشرق الأوسط، وأصحاب نظرية المؤامرة.

الأمر الواضح بالفعل أن ترمب تجاهل التحذيرات التي ظل مستشاروه يوجهونها له طوال الأشهر الماضية بشأن ما قد يحل من مصائب نتيجة اعتماده على حدسه في الانسحاب من سوريا وخذلانه الأكراد، حلفاء بلاده منذ وقت طويل.

لم يكن لدى ترمب خطة (ب) خلاف الجلاء عن سوريا، إلا أن المفاجأة الوحيدة –برأي ديفيد سانغر- تمثلت في السرعة التي انهار فيها كل شيء حول الرئيس وفريق سياسته الخارجية "المنهك وقليل الخبرة".

مكالمة أردوغان

يومًا بعد يوم، أُخذ أفراد ذلك الفريق على حين غرة، مما اضطرهم لتقديم تفسيرات متباينة لما قاله ترمب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول، وللكيفية التي قد ترد بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وما إذا كانت تركيا ستظل حليفا لأمريكا.

كاتب المقال تطرق إلى تخبط ترمب وتنكبه عن الطريق في بعض الأحيان، مستشهدًا بدعوته في أحد الأيام أردوغان لزيارة البيت الأبيض، وفي اليوم التالي يتوعد "بالقضاء المبرم على تركيا ومحو" اقتصادها إذا تجاوزت خطًا "لم يحدده".

لكن أردوغان واصل السير في طريقه، حسبما يقول ديفيد سانغر.

إن الخطأ الذي وقع فيه ترمب –باعتراف بعض معاونيه- أنه تحدث في المكالمة الهاتفية مع أردوغان من غير أن يكون مستعدًا لها.

بدافع الضرورة، أدارت وحدات حماية الشعب الكردية ظهرها لواشنطن واصطفت إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تعتبره الولايات المتحدة مجرم حرب لقصفه شعبه بالغازات السامة.

نقل الأسلحة النووية