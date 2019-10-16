ما نعرفه عن معتقلي تنظيم الدولة لدى أكراد سوريا

حذر مجلس الأمن الدولي بالإجماع من خطر فرار سجناء تنظيم الدولة من شمال سوريا، نتيجة العملية العسكرية التركية هناك.

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أعضاء المجلس أعربوا في بيان صدر، الأربعاء، "عن قلقهم البالغ من مخاطر أن يتفرق إرهابيون من مجموعات حددتها الأمم المتحدة ومن بينها داعش".

عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا أثارت قلقا بشأن مصير الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة وأفراد عائلاتهم المحتجزين في سجون ومخيمات تحت حراسة المقاتلين الأكراد.

عدة دول أوربية أبدت قلقها البالغ من تداعيات الهجوم التركي على المعركة ضد تنظيم الدولة، الذي لا يزال ينشط عبر خلايا نائمة برغم هزيمته الميدانية على يد قوات سوريا الديمقراطية.

قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني ذكر في مقابلة تلفزيونية تم بثها، الأربعاء، "تجميد" كافة العمليات ضد تنظيم الدولة، مشيراً إلى أن الأمر سيقتصر على "العمل الدفاعي".

عدد المعتقلين

تعتقل قوات سوريا الديمقراطية 12 ألف عنصر من تنظيم الدولة، بينهم 2500 إلى 3000 أجنبي من 54 دولة.

يُعتقد أن التونسيين يشكلون العدد الأكبر من الجهاديين الأجانب.

مسؤولون فرنسيون يقولون إن من بين المعتقلين الأجانب 60 إلى 70 فرنسياً.

المعتقلون الآخرون ينقسمون بين نحو 4000 آلاف سوري، و 4000 آلاف عراقي.

أماكن السجون؟

قوات سوريا الديمقراطية تحتجز مقاتلي تنظيم الدولة، الذين جرى اعتقال معظمهم خلال المعارك ضد التنظيم، في سبعة سجون على الأقل.

لا يفصح المقاتلون الأكراد عن مواقع السجون كافة، ويقع اثنان منها على الأقل في مدينة القامشلي، وآخر في قرية الدشيشة ورابع في مدينة المالكية (ديريك) في محافظة الحسكة.

المقاتلون الأكراد اتهموا القوات التركية الأسبوع الماضي باستهداف محيط سجنين في القامشلي.

الإدارة الذاتية الكردية طالبت المجتمع الدولي مرارا بدعمها قائلة إن العديد من تلك المنشآت غير مجهزة وإنها "مجرد أبنية" على حد وصف أحد المسؤولين.

احتمالات الفرار

قوات الأكراد حذرت من أن تؤثر العملية العسكرية التركية على حراسة مراكز الاعتقال.

أعلن الأكراد الأسبوع الماضي أن 5 مقاتلين محتجزين فروا من سجن نيفكور في القامشلي بعد سقوط قذائف تركية قربه.

لكن مسؤولاً أمريكياً قال إن بلاده لم ترصد "أية عملية فرار كبيرة واسعة للمعتقلين حتى الآن".

قالت فرنسا إن الهجوم التركي لم يشكل حتى الآن تهديداً على السجون.

العائلات

قد لا ينطبق الأمر ذاته على عائلات المقاتلين.

هناك نحو 12 ألف امرأة وطفل من عائلات عناصر تنظيم الدولة في ثلاثة مخيمات يديرها الأكراد هي روج والهول (الحسكة) وعين عيسى (الرقة).

مخيم الهول هو الأهم، إذ يؤوي الجزء الأكبر من العائلات من أصل 70 ألفا يقطنون فيه.

الإدارة الذاتية الكردية أعلنت، الأحد، "فرار 785 شخصاً" من أفراد عائلات تنظيم الدولة من مخيم عين عيسى بعد سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية قربه.

بعض الفارين عادوا إلى المخيم، إلا أن ثلاث فرنسيات بينهم أصبحنّ في عهدة مقاتلين من تنظيم الدولة مجدداً بعد مغادرتهم المخيم، وفق ما قالت عائلتهن.

الأسبوع الماضي، أحبط حراس مخيم الهول أعمال شغب قامت بها نسوة من عائلات مقاتلي التنظيم، وفق ما أفاد مسؤولون أكراد.

مخيم الهول

نقل

منذ إعلانهم القضاء على "خلافة" تنظيم الدولة، يطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيهم المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم.

غالبية الدول، وخصوصاً الأوربية، أصرت على عدم استعادة عناصر التنظيم، ويبدو أن الهجوم التركي أجبر تلك الدول على البحث عن حلول بديلة.

فرنسا ودول أخرى تبحث إمكانية نقل هؤلاء إلى العراق لمحاكمتهم.

منظمات حقوقية حذرت من محاكمات "غير نزيهة" في العراق، خاصة بعد أن أصدرت محاكم عراقية أحكاماً بالإعدام على 11 فرنسيا لانتمائهم إلى التنظيم بعدما اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى العراق.

أمام المخاوف على مصير المعتقلين، عمدت الولايات المتحدة إلى نقل جهاديين بارزين كانا في مجموعة، تطلق على نفسها اسم "البيتلز"، إلى خارج سوريا.

انتعاش التنظيم