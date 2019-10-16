عراقيون: حكومة عبد المهدي "مختطفة" ولا تملك قرارها

تحدث سياسيون ومراقبون للملف السياسي العراقي عن "حكومة مختطفة" تصدر فيها القرارات دون موافقة رئيسها، بعد تصريح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأنه لم يصدر أوامر بإطلاق الرصاص الحي.

وكان أكثر من 100 قتيل قد سقطوا خلال المظاهرات التي اندلعت بمختلف محافظات العراق، احتجاجا على الفساد وسوء مستوى الخدمات وتردي الوضع الاقتصادي.

الحكومة الفيشية

تجربة "الحكومة المختطفة" قرأها أغلب العراقيين، ممن أنهوا الدراسة المتوسطة، في درس التاريخ، وتحديداً في فرنسا، في الفترة بين 1940- 1944 حين سيطر الألمان على الحكم، إثر سقوط باريس بيد المانيا النازية، وتسمى "الحكومة الفيشية".

تحولت تسمية الحكومة الفرنسية المذكورة الى مصطلح سياسي، يطلق على الحكومات التي لا تمتلك قرارها، وتتدخل به جهات من الداخل أو الخارج.

الكاتب السياسي والصحفي سرمد الطائي للجزيرة مباشر:

سكوت المسؤولين عن قتل المتظاهرين يذكرنا بـ "حكومة فيشي المختطفة في فرنسا". الحكومة العراقية غير موجودة. وأنا لا أراها.

لم يحصل في الحكومات السابقة ما حصل من عنف وقتل وتكميم للأفواه في هذه الحكومة، نحن الآن عابرون لمرحلة الدولة التي يجب أن تكون الراعي الأكبر للمواطنين، أما الحكومة العراقية فهي غير موجودة، ندعوها أن تعود وتثبت أقدامها.

العراق ليس البحرين أو لبنان، لديه كل عوامل الاستقرار السياسي، من مصلحة جميع الدول الصديقة والعدوة أن يستقر العراق.

أكثر من 100 قتيل سقطوا خلال المظاهرات التي اندلعت بمختلف محافظات العراق (الجزيرة مباشر)

تصاعد المطالبات باستقالة الحكومة

خلال الأيام التي أعقبت المظاهرات، دعا سياسيون من بينهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ورئيس الوزراء الأسبق، زعيم "ائتلاف الوطنية" الحالي إياد علاوي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فضلاً عن عدد كبير من الأحزاب والسياسيين المستقلين، إلى تقديم الحكومة استقالة جماعية.

يعتبر رئيس الوزراء الحالي، عبد المهدي، أكثر من تقدم باستقالته خلال شغله لمناصب تنفيذية تسلمها داخل العراق، كان آخرها استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، في العام 2011.

يقول مقربون من عبد المهدي، تحدث إليهم مراسل (الجزيرة مباشر)، إنه "تخلى عن فكرة الاستقالة، بل صار يقول من يريد إقالتي من المنصب، عليه أن يذهب الى البرلمان ليقيلني وفق السياقات الدستورية".

قال عبد المهدي في مقابلة متلفزة في يوليو/ تموز الماضي "لا أفكر بالاستقالة. أعتقد أن الحكومة أصبح لديها ما تدافع عنه الآن من منجزات".

محلل سياسي: بات واضحاً أن نقمة الشارع الشيعي موجهة ضد إيران باعتبارها تدعم وتدير الطبقة السياسية بالعراق

من اختطف القرار العراقي؟

المحلل السياسي أحمد الأبيض، للجزيرة مباشر:

بات واضحاً أن نقمة الشارع الشيعي موجهة ضد إيران باعتبارها تدعم وتدير الطبقة السياسية بالعراق.

من الواضح أيضاً، أن بعض الدول العربية التي تردد أن إيران قد هيمنت على العراق انكشف دورها بأنها أدارت ظهرها للشعب العراقي الثائر ضد النفوذ الإيراني في بلادهم.

سبب احتجاج المتظاهرين هو لقمة العيش، لكن بعد العنف الذي قوبل به، تحولت وجهته إلى البحث عن وطن يحقق له أحلامه.

هذه الموجة من المظاهرات سوف تتكرر وتزداد بسبب ضعف الحكومة وتخبطها وإصرار مافيات الأحزاب بعدم التنازل عما جنته من مكاسب.

لماذا خرج الشباب؟ ولماذا فوجئ السياسيون والحكومة وحتى إيران بها؟ لماذا سقط هذا العدد الكبير من الضحايا؟ ومن الذي أعطى امراً بذلك؟

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