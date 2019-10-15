عجوز فلسطينية تُشارك عائلتها في قطف الزيتون منذ 80 عاماً (فيديو)

عندما أصبح عمُرها 10 سنوات اصطحبها والدها إلى " كرم الزيتون"، تستذكر المُسنة سلمى أبو الليل قصتها مع موسم جني الزيتون الممتدة لأكثر من 80 عاما.
سلمى أبو الليل البالغة من العمر 90 عاما، كانت وقتها صغيرة خفيفة تصعد إلى عُمق أشجار الزيتون في بلدة عبسان بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، لقطف الثمار على الأفرع المرتفعة.
منذ ذلك الوقت اعتادت على المشاركة في موسم قطف الزيتون، ولم يمنعها كُبر سنها وكُرسيها المتحرك، من ممارسة دورها المُعتاد.
وتقول سلمى للجزيرة مباشر "اعتدنا، أن نقطف ثمر الزيتون بأيدينا، وألا نضربه بالعصا، ومن ثم تنظيفه من الشوائب والأوراق، ونقله للمعاصر، من أجل الحصول على الزيت".
وتضيف "نقوم في كُل عام بمشاركة أبنائي في قطف الزيتون، فشجرة الزيتون مُباركة، وتعنيالكثير لنا نحن في أرض فلسطين".
وتسترجع ذكرياتها قائلة، "لقد كانت الحياة جميلة في الماضي، كان جميع أفراد العائلة يجتمعون في موسم الزيتون ويُشارك الجيران في ذلك".
وتقول "أشجار الزيتون تُعبر عن جذورنا التاريخية في أرضنا الفلسطينية، فقد تعمد الاحتلال الاسرائيلي تجريف الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، ونحن نقوم بزراعتها من جديد."