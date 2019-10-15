سد النهضة سيكلف مصر 250 مليار دولار سنويا

أنفقت مصر منذ عام 2014 وحتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال خلال ندوة تثقيفية نظمها الجيش المصري إن مصر بدأت خططا منذ 2014 لمواجهة أزمة نقص المياه، منها إنشاء محطات لمعالجة المياه واستخدامها أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، مضيفا إن مصر أنفقت حتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

وتتطلب تحلية مياه البحر أموالا طائلة بحسب السيسي الذي قال "على السنة القادمة ستنفق مصر ما بين 70 إلى 100 مليار جنيه"، مضيفا إنه بحلول عام 2037 سيصل الرقم المنفق على أزمة المياه إلى 900 مليار جنيه.

ويعيش المصريون حالة من القلق على مستقبل حصتهم المائية من مياه النيل، بعد تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ "طريق مسدود" إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم.

نقص حاد

تعتمد مصر بنسبة تتجاوز 95% على مياه النيل للشرب والري.

محمود أبو زيد وزير الموارد المائية المصرية الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه كان قد كشف أن سد النهضة سيخفض حصة مصر البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بمقدار يتراوح ما بين 5 إلى 15 مليار متر مكعب.

تعاني مصر من ندرة المياه، ودخلت بالمعايير الدولية مستوى "الفقر المائي"، بما يعادل 500 متر مكعب للشخص في العام.

وفقا للتعريف الدولي، فإن الدولة تدخل في الفقر المائي عندما يصبح نصيب الفرد أقل من ألف متر مكعب في السنة.

الرئيس المصري قال إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه "المدن اللي موجودة على الشواطئ بالكامل ستصبح المياه التي يتم استخدامها مياه تحلية بحر قبل أي حاجه تانية".

حالة من العطش

الدكتور ضياء القوصي الخبير في شؤون المياه قال: "يبلغ حجم خزان سد النهضة 75 مليار متر مكعب، وإذا أرادت إثيوبيا ملء الخزان خلال عام أو عامين لن تصل نقطة مياه واحدة إلى مصر والسودان".

تابع: "الحل الوحيد كي لا تتأثر حصة مصر أن يتم ملء خزان السد الإثيوبي في فترة لا تقل عن 10 سنوات، مؤكدا أن "الملء خلال عام أو عامين معناه دخول الشعب المصري في حالة من العطش".

خسائر مصر من سد النهضة