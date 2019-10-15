تعرف على "أصدقاء الفقراء" الذين فازوا بنوبل للاقتصاد 2019

في بيتنا حفل بهيج، لسان حال الزوجين الأمريكيين، ابهجيت بانيرجي المولود في الهند، والفرنسية الأمريكية إستر دوفلو بعد فوزهما بجائزة نوبل للاقتصاد رفقة مواطنهما الأمريكي مايكل كريمر.

حصل الثلاثة على الجائزة لأعمالهم وأبحاثهم التي تسعى إلى تقليص دائرة الفقر في العالم ورسم بسمات عريضة على الوجوه العابسة لملايين الفقراء.

ورأت اللجنة المشرفة على الجائزة العالمية أن أعمال الثلاثي المذكور ونهجهم الجديد القائم على التجربة أدى خلال عقدين فقط إلى تحولات في مبحث علم التنمية الاقتصادية التي أصبحت الآن مجالا مزدهرا للأبحاث".

إستر دوفلو

تحتفل الاقتصادية الفرنسية الأمريكية إستر دوفلو المولودة عام 1972 بأنها ثاني سيدة تحصل على جائزة نوبل للاقتصاد على مدى تاريخ الجائزة التي تعود إلى 50 عاما، وأنها أصغر من يحصل على هذه الجائزة العالمية.

دوفلو من أصل فرنسي وتحمل كذلك الجنسية الأمريكية، وقد عملت مستشارة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مختصة بشؤون التنمية، وهي مشاركة في عدد من مبادرات مكافحة الفقر.

تشعر المرأة الأربعينية "بالتواضع بشكل لا يصدق" إزاء إعلان فوزها، وتأمل أن تكون مصدر إلهام للنساء في العالم، وهي متفاجئة من حصولها على هذه الجائزة الكبيرة وهي في سن أقرب "إلى الشباب".

تعمل دوفلو أستاذة الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا رفقة زوجها الفائز معها أيضا بالجائزة، وهي إحدى أهم الخبراء الاقتصاديين الأكثر شهرة في العالم وخصوصا في الولايات المتحدة.

تعتقد دوفلو أن تكريمها "يأتي في وقت مناسب ومهم للغاية "، وتشرح المقاربة التي تقدمها في مجال محاربة الفقر "يبدأ الأمر من فكرة أن الفقراء غالبا ما يتم تحويلهم إلى مادة للرسوم الكاريكاتورية، وحتى الأشخاص الذين يحاولون مساعدتهم لا يفهمون في الواقع ما هي الجذور العميقة لمشاكلهم".

تشير إلى أن هدف المقاربة التي تقدمها في مجال الفقر والتي استحقت بموجبها نيل الجائزة هو التأكد من "أن مكافحة الفقر ترتكز على أساس علمي" موضحة أن النهج يتضمن تقييما لتأثير مشكلات تكون واضحة بشكل كبير في أغلب الأحيان كنقص الكتب المدرسية أو غياب المعلمين.

أبهجيت بانيرجي

أما زوجها أبهجيت بانيرجي فهو أمريكي من أصل هندي ولد في بومباي سنة 1961، وتخصص في الاقتصاد، حيث يعمل حاليا أستاذا للاقتصاد الدولي في مؤسسة فورد، إضافة إلى عمله في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما أنه مؤسس مشارك لمختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (إلى جانب الاقتصاديين إستر دوفلو وسندهيل موليناثان)، وهو زميل وباحث في عدد من المعاهد والأكاديميات الأمريكية من بينها معهد كيل، ومركز أبحاث السياسات الاقتصادية.

رفقة زوجته، طور بانيرجي أبحاثا وأعمالا اقتصادية مهمة أدت إلى تفعيل مقاربة التنمية بالتركيز على التعليم، واستفاد موطنه السابق الهند من أنشطة وأعمال مهمة أدت إلى محاربة الفقر في أوساط كثيرة من الفقراء.

كريمر.. رائد الأبحاث التجريبية

الفائز الثالث بجائزة نوبل في الاقتصاد هذا العام هو مايكل كريمر، وهو اقتصادي وأستاذ جامعي أمريكي، ويعتبر أحد رواد الأبحاث التجريبية في المجال الاقتصادي، حيث مثلت أبحاثه ومقارباته الاقتصادية رافعة أساسية لهذا المجال من البحث الذي طور آليات ووسائل كثيرة للحد من وتيرة الفقر المتسارع في العالم.

أثبت مايكل منذ منتصف التسعينيات "إلى أي حد يمكن أن تكون هذه المقاربة قوية عبر استخدام تجارب ميدانية من أجل اختبار مختلف المبادرات التي من شأنها تحسين النتائج المدرسية في غرب كينيا".

حصل مايكل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد، كما يحمل دكتوراه في الفلسفة ويعمل في معهد ماساتشوستس، كما أنه عضو في الجمعية الأمريكية للعلوم والفنون.

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