تسلسل زمني: تنقيب تركيا عن الغاز قبالة قبرص يثير التوترات

يؤجج تنقيب تركيا عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط توترات مع قبرص دفعت الاتحاد الأوربي للتراجع عن عقود مع أنقرة.

واتهمت الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا والاتحاد الأوربي تركيا بانتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية لقبرص من خلال أعمال التنقيب قبالة الجزيرة المقسمة.

وتقول تركيا إنها تعمل في مياه داخل جرفها القاري أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها.

والبلدان في نزاع منذ تفجر الصراع العرقي في عام 1974 والذي قسم الجزيرة بين سكانها من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.

التسلسل الزمني للتطورات الرئيسية في نزاع أعمال التنقيب على مدى السنوات الثماني الأخيرة: