فورين بوليسي: تركيا تسعى لتغيير التوازن العرقي بشمال سوريا

تناولت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في مقال للكاتب سيث فرانتزمان الدوافع التي عجّلت بدخول تركيا لشمالي سوريا، وطبيعة التحالفات الدولية في تلك المنطقة وتباين مواقف واشنطن من الصراع.

وأضاف الكاتب أن مساعي تركيا في الشمال السوري من شأنها أن تحدث تغيرا في التوازن العرقي في المنطقة الحدودية بنقل اللاجئين السوريين العرب، وتقليص النفوذ التاريخي للمجتمعات الكردية.

أبرز ما أورده فرانتزمان في مقاله