ما فرص نجاح مؤتمر "برلين" حول ليبيا؟

يسيطر الحديث عن مؤتمر دولي ترعاه "ألمانيا" بخصوص ليبيا على المشهد السياسي والعسكري في البلاد، في ظل تأكيدات وتطمينات بأن المؤتمر سيكون غير سابقيه.

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تحشد "ألمانيا" حاليا لعقد مؤتمر يضم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع والدول المعنية بالملف الليبي من أجل الوصول إلى حلول فعلية للأزمة في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية ومنع تدفق السلاح وقبل كل هذا وقف الاقتتال الدائر حاليا في العاصمة "طرابلس".

جدل حول الحضور

كشف دبلوماسي ليبي لـ"الجزيرة مباشر" عن "وجود جدل حاليا بين الدول الفاعلة والأمم المتحدة والدولة المضيفة (ألمانيا) حول صيغة الحضور بين الإبقاء على صيغة 5+5 أو توسيعها وذلك بناء على طلب بعض الدول بإضافة دول أخرى".

ورغم أن بيان قمة الدول السبع الأخير أكد أن المؤتمر سيكون خاصاً بالأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا وفقط من دون دعوة أي أطراف ليبية، فإن البعض انتقد هذه الخطوة واعتبر الأمر فرض وصاية ورؤى خارجية على الدولة الليبية بعيدا عن أطراف الصراع الحالي، متسائلين عن جدية هذه الخطوة الدولية ومدى قبولها لدى الداخل الليبي.

رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري طالبا بضرورة مشاركة كل الدول الفاعلة في الملف الليبي وعدم إقصاء أحد، في إشارة إلى دولتي "تركيا والجزائر" والتي لم تتلق أي منهما دعوة للحضور حتى الآن.

وطرحت هذه الخطوة الدولية وما صاحبها من حشد عدة تساؤلات حول: فرص نجاح هذا المؤتمر في الوصول إلى حلول حقيقية للأزمة الليبية؟ وهل ستحاول قوى دولية مثل "فرنسا" تعطيله أو إفراغه من مضمونه؟

رؤية دولية موحدة

القائم بالأعمال لسفارة ليبيا بدولة زامبيا، فرج الزروق أكد لـ"الجزيرة مباشر" أن "الشيء الوحيد المؤكد حتى الآن حول المؤتمر هو موعد انعقاده، لكن لازال الجدل والغموض يكتنف الأطراف المدعوة للحضور، خاصة أن هناك جدلاً حول هذا الأمر، أما عدم دعوة أطراف ليبية فهذا ليس بجديد فهو معلن منذ قمة G7 الأخيرة".

"الزروق" أوضح في تصريحات خاصة أن "الهدف من هذا الحدث الدولي هو توحيد رؤية ومواقف الدول الفاعلة المتداخلة في الشأن الليبي، وأن تشديد حظر توريد الأسلحة بموجب القرار الأممي سيكون إحدى النقاط المهمة المطروحة في هذا اللقاء وسيتم من خلال الآليات المتوفرة ومنها حرس السواحل بالدعم والتعزيز بأشكال مختلفة بالنسبة لأعالي البحار".

وتابع: "كما أن بعض الدول بالاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية ستطالب أيضا بتوفير آلية لمراقبة حظر تدفق السلاح والمرتزقة عبر الحدود وتحديدا الحدود الليبية المشتركة مع كل من مصر والسودان وتشاد والنيجر"، وفق معلوماته.

لا جديد

عضو مجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أشار إلى أنه "طالما لم يحدث تغيير جذري في الظروف الحالية عن تلك التي كانت قائمة أثناء انعقاد المؤتمرات السابقة فإن النتيجة لن تختلف كثيرا، خصوصا الانقسام الحاد بين الدول التي أصبحت لاعبا أساسيا في الأزمة من خلال دعمها وتغذيتها للصراع".

"فحيمة" قال في تصريحات خاصة لـ"الجزيرة مباشر" إن "فرنسا وبريطانيا مثلا على طرفي نقيض بالنسبة للأزمة الليبية، لكن إذا تقاطعت المصالح فإنه من غير المستغرب أن تعملا معا من أجل تعطيل أي لقاءات قد ينتج عنها وفاق حقيقي مهما تضاءلت فرص نجاح ذلك اللقاء"، حسب كلامه.

وعن محاولة تهميش كل من "الجزائر وتركيا"، قال البرلماني الليبي: "الأسباب ليست واضحة لدينا حتى الآن بشأن استبعاد كلتا الدولتين من المحادثات السابقة لمؤتمر "برلين"، لكن في كل الأحوال أعتقد أن استبعاد المتشددين (المحليين والدوليين) من أي مؤتمر هو في حد ذاته إنجاز غير مسبوق وخطوة جيدة نحو الوصول إلى حلول"، حسب تعبيره.

دعم لموقف "حفتر" التفاوضي