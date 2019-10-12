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نحو 100 ألف لاجئ أفريقي وصلوا اليمن خلال 8 أشهر

لاجئون صوماليون ينتظرون في مركز احتجاز في ميناء الحديدة في اليمن
لاجئون صوماليون ينتظرون في مركز احتجاز في ميناء الحديدة في اليمن
12/10/2019

كشفت الأمم المتحدة، السبت، عن وصول أكثر من 97 ألف لاجئ إفريقي إلى اليمن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

التفاصيل

أبرز ما جاء في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

  •  رغم القتال الواسع النطاق في اليمن، والأزمة الإنسانية، ارتفع عدد الوافدين الجدد إلى اليمن هذا العام.
  • المنظمة الدولية للهجرة، قدّرت أن حوالي 97 ألف و96 لاجئ وصلوا اليمن في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019.
  • بين هؤلاء اللاجئين 37 ألف و224 شخصاً وصلوا في الفترة بين أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.
  • لا يزال الإثيوبيون يشكلون غالبية الوافدين الجدد.
  • المفوضية قدمت الدعم اللازم والخدمات الأساسية لهؤلاء اللاجئين، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.
  • يتخذ المهاجرون من القرن الأفريقي اليمن، طريق عبور نحو دول الخليج وخصوصاً السعودية التي يدخلونها عن طريق التهريب بهدف العمل.
  • تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود نحو 280 ألف لاجئ أفريقي في اليمن، معظمهم من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية.
  • خلفت الحرب المستمرة باليمن منذ نحو خمس سنوات، أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وألقت بانعكاساتها السلبية على اللاجئين والمهاجرين من منطقة القرن الأفريقي.
المصدر : الأناضول
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