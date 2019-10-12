نحو 100 ألف لاجئ أفريقي وصلوا اليمن خلال 8 أشهر

كشفت الأمم المتحدة، السبت، عن وصول أكثر من 97 ألف لاجئ إفريقي إلى اليمن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

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أبرز ما جاء في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: