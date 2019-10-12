مصر تقف على أطراف أصابعها.. و"نبع السلام" يتدفق في سوريا

عملية "نبع السلام" التركية بسوريا، والعراق بعد الحراك، ومصر وسد النهضة، وتوتر الخليج، والوضع باليمن، والحراك بالجزائر وانتخابات تونس هي أبرز ملامح الحصاد الإخباري الأسبوع الماضي.

وفيما يلي قراءة لأهم الأخبار والتقارير والموضوعات التي تناولها موقع " الجزيرة مباشر" في الأسبوع المنصرم.

تركيا تدفع بقواتها في عملية"نبع السلام".. فهل يتحقق السلام في سوريا؟!

بدأت قوات تركية بعد ظهر الثلاثاء الماضي عملية عسكرية تستهدف تأمين شريط حدودي يمتد عبر نحو 500 كيلو متر بعمق يصل إلى 30 كيلو مترا ملاصقا للحدود التركية، ليكون بمثابة منطقة آمنة تستوعب ما يقرب من ثلاثة ملايين لاجىء سوري في تركيا وبلدان العالم المختلفة، وطرد عناصر ما يعرف باسم "قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة باسم "قسد" منها.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن العملية العسكرية المعروفة باسم "نبع السلام" أدت حتى الآن لتحييد (قتل) 415 عنصرا من عناصر قسد، والسيطرة على أكثر من ثلاثين قرية بالشمال السوري، في وقت اعترفت فيه الوحدات الكردية بمقتل ثلاثين فقط من عناصرها.

وأفادت وزارة الدفاع التركية -في بيان رسمي- بأن العملية تستمر بنجاح، وأنه جرى استهداف مواقع قوات "سوريا الديمقراطية" التي تهيمن عليها وتقودها وحدات حماية الشعب الكردية برا وجوا بشكل فعال.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- غيتي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الدفاع جون آسبر والعديد من قادة الدول الغربية وإسرائيل وغيرهم من حلفاء واشنطن بالمنطقة العربية، انتقدوا العملية العسكرية التركية غير ان تركيا أكدت أنها ستتستمر في تنفيذها لحين تحقيق أهدافها.

أردوغان: تركيا لن توقف عمليتها العسكرية في سوريا رغم التهديدات

قوات الجيش الوطني السوري التي تشارك مع القوات التركية فى عملية نبع السلام شرق الفرات بسوريا- رويترز

وتسعى القوات التركية إلى السيطرة على منطقة تمتد من قرية المالكية في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا وحتي مدينة عين العرب (كوباني) علي الطرف المقابل، بما في ذلك مدن تل أبيض ورأس العين حتى عمق يصل إلى 30 كيلومترا. وقد خصص موقع "الجزيرة مباشر" تغطيات مكثفة لعملية " نبع السلام" رصد فيها تطوراتها لحظة بلحظة.

اليوم الثالث.. التطورات الميدانية والسياسية لعملية "نبع السلام" التركية شمالي سوريا

العراق.. تداعيات ما بعد الانفجار الشعبي في شوارع البلاد

يسود العراق حاليا هدوء مشوبا بالحذر بعد أن شهدت البلاد انفجارا جماهيريا عبر نزول المتظاهرين إلى الشوارع منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للتعبير عن احتجاجهم على الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات الحكومية وانتشار الفساد والرشوة والمحسوبية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

تصدت قوات الأمن للمظاهرات التي اجتاحت شوارع بغداد والبصرة والعديد من المدن الأخرى، مما أسفر عن مصرع أكثر 120 متظاهرا، وحينما لم تفلح القبضة الأمنية في السيطرة على انفجار الشارع ضد الحكومة، لجأت السلطات إلى حلول سياسية عبر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والرئيس برهم صالح والعديد من القيادات الأخرى.

الرئيس العراقي برهم صالح- غيتي

وفيما قال عبد المهدي إنه سيطلب من البرلمان الموافقة على تعديل وزاري سيتم تقديمه للبرلمان خلال الأسبوع المقبل، حث برهم صالح البرلمان على تطبيق إصلاحات، بما في ذلك في مجال الانتخابات، لتلبية مطالب المحتجين.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي- غيتي

وعبّر عبد المهدي عن أسفه لسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات، كما استبق خطابه للشعب العراقي بإعلان الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الخميس "على أرواح شهداء المتظاهرين والقوات الأمنية".

ووصف مراقبون تلك التحركات السياسية بأنها تداعيات للزلزال الشعبي الذي أصاب الحكومة العراقية جراء التظاهرات.

الحكومة العراقية تتخذ حزمة قرارات ثانية لاحتواء الاحتجاجات

مصر تقف على أطراف أصابعها بسبب سد النهضة الإثيوبي

تصاعدت وتيرة أزمة سد النهضة في مصر بعد أن أعلنت السلطات المصرية الأسبوع الماضي أن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود، وتفاقمت الأزمة بعد تصريحات رسمية إثيوبية اتهمت فيها مصر بانتهاج " تكتيكات تخريبية " في تلك المفاوضات.

السيسي( يمين) ومدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل – أرشيف

وفيما كشف تقرير حصري لموقع "الجزيرة مباشر" نقلا عن مصادر قريبة من دوائر صنع القرار في القاهرة النقاب عن وجود خلافات في وجهات النظر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جهة، وقيادات مخابراتية وأمنية من جهة أخرى حول السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمة، حيث يفضل السيسي الحل التوافقي بينما تطالب قيادات أخرى باللجوء إلى بدائل متعددة للتعامل مع الموقف الإثيوبي المتعنت.

ويلقي الكثير من المصريين باللوم علي الرئيس المصري لتسببه في تلك الأزمة بعد توقيع الاتفاقية الثلاثية في الخرطوم عام 2015 والتي تم بمقتضاها التنازل عن حق مصر المكتسب في حصتها من مياه النيل والتي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات المصرية ووسائل الإعلام التي تتحكم فيها إلقاء اللوم على الاحتجاجات الشعبية التي تسببت -حسب قولهم- في إضعاف الدولة وإغراء إثيوبيا ببناء السد، وكذلك مواقف جماعة الإخوان المسلمين خلال وجودهم في الحكم لفترة قصيرة بين عامي 2012 و2013 .

وقد طالبت السلطات المصرية بتدخل الولايات المتحدة للوساطة بين الجانبين لتسوية موضوع سد النهضة، وصدر بيان من واشنطن يطالب الجانبين بالجلوس إلى مائدة التفاوض.

وفي أحدث تطورات هذا الملف، أعلنت الأمم المتحدة، استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف سد النهضة. جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ستيفان دوغاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

تقرير: "السد الملعون" يهدد مصر بكارثة اقتصادية وإنسانية

وساطة عمران خان بين السعودية وإيران.. هل تنجح؟

منذ عدة أسابيع، يبدو الحل السياسي للحرب في اليمن يلوح في الأفق البعيد، دون تأكيد لإمكانية حلوله على الأرض من جهة، أو اختفائه والمضي في الحرب المستعرة منذ سنوات في اليمن من جهة أخرى.

الموقف يتأرجح بين خياري الحرب والسلام مثل بندول الساعة بين الاتجاهين، ولا يمكن للمراقب أن يحدد على أي الاتجاهين سوف يستقر بندول الساعة في تلك الحرب الكارثية التي سببت تدميرا كبيرا في " البلد السعيد" وحولته إلى "البلد الأكثر تعاسة" على وجه الأرض بسبب المجاعة التي قل أن يوجد لها نظير .

ويعتبر مراقبون أن هجمات أرامكو الشهر الماضي أدت الي تليين الموقف السعودي المتشدد تجاه الحرب في اليمن خصوصا بعد إعلان الحوثيين على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لهم، مهدي المشاط، مبادرة أحادية الجانب تقضي بوقف العمليات الهجومية على السعودية، مطالبين الرياض برد مماثل، وهو الأمر الذي دفع المملكة للرد على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بأنها ستراقب مدى جدية الحوثيين في تنفيذ مبادرتهم.

الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي- غيتي

يوم الجمعة الماضي، أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عن ترحيب الرياض بعرض التهدئة الذي أعلن عنه الحوثيون، والنظر إليه بشكل إيجابي.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد طالب طهران بإيقاف دعمها للحوثيين، وقال في الحوار الذي أجرته معه شبكة CBS الأمريكية إنه يأمل أن يؤدي إعلان الحوثيين لوقف إطلاق النار على السعودية إلى حوار سياسي يفضي إلى إنهاء الحرب في اليمن. ونقلت رويترز أن المملكة تدرس بجدية شكلا من أشكال وقف إطلاق النار في محاولة لوقف تصعيد الصراع.

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان- أرشيف

وتواترت العديد من الأنباء عن وساطة عراقية بين طهران والرياض، غير أنها تعرقلت جراء الأحداث الأخيرة في العراق وانشغال القيادة هناك بالموقف الداخلي، غير أن رئيس وزراء باكستان أعلن الأسبوع الماضي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب منه التوسط مع إيران.

وقد بدأت زيارة عمران خان لطهران خلال الفترة المقبلة. ويرجح مراقبون أن تنتهي الوساطة الباكستانية دون تحقيق نتائج ملموسة لتخفيف التوتر بين الجانبين، خصوصا بعد استهداف ناقلة نفط إيرانية علي بعد 90 ميلا من ميناء جدة السعودي علي البحر الأحمر، وبعد إعلان واشنطن عن إرسال 3000 عسكري ومعدات للدفاع الجوي الي السعودية.

ونشر موقع"الجزيرة مباشر" الحلقة الأولى من تقرير حصري يتناول بالتفصيل قوة إيران العسكرية التي أجبرت واشنطن وحلفاءها الإقليميين على التردد كثيرا قبل الاقدام على خوض مغامرة عسكرية ضدها.

كل ما تريد معرفته عن قوة إيران العسكرية (1)

بعد رفضه التعاون مع الكونغرس..أقدام ترمب تغوض أكثر في مستنقع "العزل"

تتزايد يوميا فرص محاصرة الكونغرس للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمهيدا لمساءلته برلمانيا وعزله من منصبه، وشهد الأسبوع المنصرم مجموعة من المؤشرات على طريق عزل ترمب، كان أبرزها رفض البيت الأبيض رسميا التعاون مع الكونغرس ولجانه التي تحقق في الموضوع وأيضا رفض وزارة الخارجية مثول سفير واشنطن السابق في أوكرانيا للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب- غيتي

ونشر موقع الجزيرة مباشر تقريرا مترجما عن موقع فوكس نيوز، استعرض السيناريوهات المختلفة لقضية عزل ترمب.

ستة سيناريوهات لمساءلة ترمب.. أين ستنتهي المعركة؟

الحراك الجزائري يتواصل للشهر الثامن على التوالي

خرج الآلاف بعد صلاة الجمعة يوم أمس، في عدة مدن جزائرية مثل العاصمة الجزائر، ومدن وهران (غرب) وقسنطينة (شرق) وتيزي أوزو (وسط) ووادي سوف (جنوب)، استجابة لدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر، من أجل إعلان التمسك بمطالب الحراك الذي انطلق في 22 فبراير/شباط الماضي.

وتكررت أبرز الشعارات التي يرددها المتظاهرون خلال الأسابيع الأخيرة للحراك، من قبيل "لا انتخابات مع العصابات"، و"لا رجوع ولن نركع"، و"نريد استقلال ثان"، و"الحرية للمعتقلين".

مظاهرات شعبية ضمن الحراك الجزائري- غيتي

اللافت في مظاهرات أمس في الجمعة 34 من الحراك، وجود شعارات رافضة لتعديل قانون المحروقات في الظرف الراهن، بعد إعلان الحكومة قبل أيام إعداد مشروع تمهيدي حوله، من أجل استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النفط، بتسهيل إجراءات مشاريع التنقيب لفائدة شركات دولية.

حراك الجزائر: مظاهرات ضد رموز نظام بوتفليقة وقانون المحروقات‎

انتخابات تشريعية.. وغدا رئاسية، والإجابة دوما في تونس!

شهدت بداية الأسبوع الماضي، وبالتحديد يوم الأحد، انطلاق ثالث انتخابات تشريعية في تونس منذ اندلاع ثورة الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، فيما بدأت اليوم السبت فترة الصمت الانتخابي قبيل إجراء الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشحان الرئاسيان: قيس بن سعيد ونبيل القروي.

وبموجب قرار قضائي تم يوم الثلاثاء الماضي إطلاق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي بعد أن أمضى ستة أسابيع في السجن على ذمة قضايا فساد.

المرشحان الرئاسيان فى تونس : قيس بن سعيد ونبيل القروي- غيتي

والليلة الماضية، عقدت اول مناظرة رئاسية في تاريخ تونس بين سعيد والقروي والتي تابعها الملايين ليس في تونس وحدها وإنما في مختلف أرجاء العام العربي ومن الجاليات العربية في شتى أنحاء العالم، بما يعكس توق الشعوب العربية للحرية والديمقراطية وإجراء انتخابات نزيهة في بلادهم التي تعاني من الاستبداد والفساد، وفقا للمراقبين.

رسائل الصندوق في الانتخابات التشريعية التونسية

إسكات "الجزيرة": أهم أهداف حملة ضغط إماراتية في واشنطن

من التقارير اللافتة خلال الأسبوع الماضي ما نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، وكشفت النقاب من خلاله عن أن الإمارات العربية المتحدة تدير حملة ضغط مكثفة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام بهدف التضييق على عمل شبكة الجزيرة الإعلامية.

ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد- أرشيف

الحملة الإماراتية تتضمن الاستعانة بشركة محاماة سعت للقاء العشرات من مساعدي أعضاء الكونغرس للحديث معهم عن ضرورة التضييق على الجزيرة.

تتضمن الحملة الإماراتية أيضا إدارة عملية بث معلومات مناهضة للجزيرة عبر عدد من الحسابات على موقع تويتر ومواقع الإنترنت التي تخفي تبعيتها للإمارات.

بلومبرغ: حملة إماراتية في الولايات المتحدة لإسكات "الجزيرة"

بالهجري.. برنامج يستعيد الوجه المشرق للحضارة الإسلامية

من البرامج المصورة التي ينتجها وينشرها موقع " الجزيرة مباشر" برنامج " بالهجري"، وهو برنامج وثائقي قصير لا تتجاوز مدته 10 دقائق، يهدف لإبراز جوانب مشرقة من تاريخنا العربي والإسلامي وأسماء وأحداث ومواقف ظل الكثير منها طي النسيان.

الأحداث التي يتم تناولها في البرنامج الذي بث الموقع 10 حلقات منه بناء على التقويم الإسلامي الهجري وليس التقويم الميلادي.

تناولت الحلقة الأولى من سلسلة "بالهجري" واحدا من أهم العلماء العرب الذين تركوا بصمة خالدة في مسيرة العلوم في التاريخ الإنساني، هو الجراح والطبيب أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي.

أحد شخصيات برنامج ( بالهجري الذي يقدمه موقع الجزيرة مباشر

وضع الزهراوي، العربي النسب الأندلسي المولد، عصارة علمه وخبرته الطبية التي امتدت على مدى 60 عاما في كتابه "التصريف"، الذي يعتبر من درر الأدب الطبي في التاريخ، وكان مرجعا مهما لجراحي أوربا لخمسة قرون كاملة.

قدم الزهراوي في مؤلفه هذا أكثر من 200 مخطط لأدوات طبية اخترعها وصنعها بيده، ولا يزال العديد منها مستخدما إلى يومنا هذا، مثل المشرط وخيوط الجراحة المصنوعة من أحشاء القطط.

شاهد: بالهجري.. كبير الجراحين أبو القاسم الزهراوي

أما آخر حلقات البرنامج التي نشرت أمس فهي تتناول سفارة أحمد بن فضلان لبلاد بلغار الفولغا التي هي دولة تتارستان اليوم وتعتبر تطبيقا مبكرا لما يعرف اليوم بحوار الأديان. كان ابن فضلان رجلا موسوعي المعرفة، فقد جمع بين العلم والعسكرية والسياسة. عمل لعقد كامل مع جيوش الفتوحات الإسلامية تحت إمرة القائد العسكري العباسي محمد بن سليمان الذي قاد فتوحات على تخوم الصين، وأظهر ابن فضلان في تلك الفترة مهارات رجل الدولة المحنك والخبير العسكري.

شاهد: بالهجري.. قصة دخول تتارستان إلى الإسلام

لأول مرة منذ 40 عاما..إيران تسمح للنساء بمشاهدة مباريات كرة القدم في الملاعب

في المجال الرياضي، هناك تطور لافت للنظر، حيث سمحت السلطات الإيرانية للنساء لأول مرة منذ 40 عاما بمشاهدة مباراة كرة القدم بين المنتخب الإيراني ونظيره الكمبودي في ملعب بالعاصمة طهران، وانتهت النتيجة بفوز كاسح لإيران التي أحرزت 14 هدفا في مرمى الضيوف دون رد.

مشجعات إيرانيات يشاركن فى مساندة منتخبهم فى الملاعب لأول مرة منذ 40 عاما- غيتي

شاهد: المشجعات الإيرانيات يظهرن في ملاعب الكرة من جديد