شركة برزان القابضة: لاعب صاعد في الصناعات الدفاعية الخليجية

مع تصاعد الأزمة الخليجية وتنامي التهديدات الإقليمية، بدأت الدوحة في التوجه للاستثمار في الصناعات الدفاعية للعمل على تلبية احتياجاتها في مجال الدفاع والأمن على المدى الطويل.

وكانت قطر قد أعلنت في مارس/آذار 2018 أثناء حفل افتتاح معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري"ديمدكس 2018″ عن تأسيس شركة (برزان القابضة)، وقالت إنها شركة متخصصة في مجالات الدفاع والأمن لتعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية.

شراكات وخبرات عالمية

تولى وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية رئاسة مجلس إدارة شركة (برزان)، بينما تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة محمد مبارك الخاطر.

حرصت برزان على الاستعانة بأصحاب الخبرات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، فوظفت الرئيس السابق لشركة (Arquus) الفرنسية لتصنيع العربات المصفحة ستيفانو تشميليوسكي، مستشارا لديها.

فور تأسيسها بدأت شركة برزان في عقد شراكات مع عدد من الشركات الدفاعية الأجنبية، فدشنت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018 مشروعا مشتركا باسم شركة (برق) مع عملاق الدفاع التركي (أسيلسان) التي تقع ضمن قائمة معهد ستوكهولم الدولي لأكبر 100 شركة صناعات دفاعية في العالم.

تمتلك شركة برزان نسبة 51% في مشروع (برق) الذي يهدف إلى إنتاج أنظمة قيادة وتحكم، وكاميرات للرؤية الحرارية والليلية، وأنظمة تشفير، ومنظمات تحكم في الأسلحة عن بعد.

دخلت برزان أيضا في شراكة مع الولايات المتحدة لمساعدتها في تطوير طائرة مراقبة محلية الصنع، فأسست فرعا تابعا لها في الولايات المتحدة باسم (برزان للطيران) لمتابعة تنفيذ ذلك المشروع.

اهتمت برزان بشكل رئيسي بالدفاعات الأرضية، فعقدت شراكات مع شركة نيكستر الفرنسية وشركة باتريا الفنلندية، ونظيرتها النرويجية كونغسبرغ لتطوير مركبة مدرعة محلية.

أسست بزران أيضا مشروعا مشتركا مع شركة راينميتال الألمانية سُمي (راينميتال برزان للصناعات المتقدمة) لإنتاج الذخائر والمتفجرات في قطر.

أسست قطر عام 2017 شركة (BQ) للحلول، وهي شركة متخصصة في نقل التكنولوجيا وبناء صناعة الدفاع القطرية بالشراكة مع شركة (QinteiQ) التي كانت تمثل وكالة الأبحاث الحكومية الدفاعية البريطانية سابقا قبل خصخصتها عام 2006.

تمتلك شركة برزان الأغلبية في هذه الشراكة التي تهدف إلى دعم مشتريات القوات المسلحة القطرية، حيث أن شركة (QinteiQ) متخصصة في اختبار الآليات العسكرية وتجربتها لمعرفة مقدراتها الحقيقية.

تشارك برزان القابضة مع عدد ٨ شركات تابعة لها في المعرض pic.twitter.com/I8eEq65ah3 — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) October 29, 2018

أكاديمية قطر للأمن السيبراني