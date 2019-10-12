جامعة بريطانية تنهي دراسة طلابها في مصر بعد اعتقال بعضهم

استدعت جامعة إدنبرة البريطانية في أسكتلندا جميع طلابها المشاركين في برنامج طلابي مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد اعتقال اثنين من طلابها خلال الأيام الماضية في مصر.

التفاصيل

قال موقع "ذا تاب" الذي يشرف عليه طلاب الجامعة إن اثنين من طلاب السنة الثالثة في الجامعة قد اعتقلا من قبل السلطات المصرية.

أفرج عن الطالبين لاحقا دون أن تتضح أسباب اعتقالهما، لكن الجامعة طلبت من جميع طلابها الموجودين في مصر العودة إلى بريطانيا.

أوضح موقع "ذا تاب" أن جميع الطلاب خضعوا لاستجواب من السلطات المصرية ووزارة الخارجية البريطانية.

الجامعة قالت إن جميع الطلاب إما قد وصلوا بالفعل إلى بريطانيا أو يستعدون للعودة.

أوضحت جامعة إدنبرة أن المؤسسة "تشعر بقلق بالغ" وأن لديها عددا من برامج التبادل مع جامعات أخرى في العالم، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي تستضيف طلاب الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية الزائرين، ولكنها قررت إلغاء التبادل مع مصر.

Edinburgh University have recalled their exchange students from the country due to the arrests https://t.co/Rkwk7oGqzt — Hilary Mitchell (@Hilary_W) October 10, 2019

تصريحات المتحدث باسم الجامعة

بالطبع تشعر الجامعة بقلق شديد عندما تسمع عن حوادث مثل هذه، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بطلابنا.

نحن نتحمل مسؤولية التصرف بما يحقق مصلحة طلابنا واتخاذ إجراءات حاسمة عندما تكون هناك مخاوف تتعلق بالسلامة. لهذا طلبنا من جميع طلابنا في مصر العودة إلى المملكة المتحدة.

لقد قام جميع الطلاب بذلك الآن أو في طور مغادرتهم. نحن نعمل عن كثب مع الطلاب لتقليل تأثير أي اضطراب على دراساتهم وتوفير أماكن بديلة لهم.

University of Edinburgh students detained during year abroad in Egypt https://t.co/MjUMhhErgj — Edinburgh Evening News (@edinburghpaper) October 11, 2019

خلفية

كان طلاب جامعة إدنبرة في مصر يدرسون ضمن برنامج تبادل طلابي مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، يتخصص في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية.

اعتقال الطالبين جاء ضمن حملة اعتقالات طالت أكثر من 2000 شخص، بحسب منظمات حقوقية، خلال الاحتجاجات السياسية التي شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات المصرية للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

قال نشطاء ومنظمات حقوقية إن الاعتقالات كانت عشوائية وطالت كثيرين ممن لم يشاركوا في الاحتجاجات.

من بين هؤلاء أردنيان وسوداني بثت السلطات المصرية اعترافات لهم على الهواء قالوا فيها إنهم جاءوا إلى مصر للتحريض على المظاهرات، قبل أن يفرج عنهم لاحقا ويعودوا إلى بلدانهم حيث قالوا إنهم أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب.

الاحتجاجات جاءت استجابة لدعوات الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، المقيم في إسبانيا، بعدما نشر عددا من مقاطع الفيديو تحدث فيها عما وصفه بالفساد لدى مسؤولين بالحكومة والجيش.

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