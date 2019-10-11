بعد عدم تعاون البيت الأبيض بشأن التحقيق لعزل ترمب.. ما الخطوات التالية؟

أدى رفض البيت الأبيض التعاون بشأن التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي إلى اضطراب العملية ودفع بمؤيدي وخصوم ترمب إلى السعي للعثور على سبل لخوض هذه المعركة على الرئاسة الأمريكية.

التفاصيل

في حين يعتقد البعض أن جهود رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لمحاسبة ترمب هي صورة مشرقة للشجاعة الدستورية، يرى أنصار ترمب فيها إساءة استخدام مفرطة للسلطة من الحزب الديمقراطي.

في كلتا الحالتين، من المرجح أن تخلق العملية "كابوسًا وطنيًا"، بحسب وصف الباحث الدستوري كاس سونشتاين في كتابه الصادر عام 2017 بعنوان "عزل الرئيس: دليل المواطن".

وكالة الأنباء الفرنسية ناقشت في تقرير لها ما إذا كان الديمقراطيون سينجحون في مسعاهم لعزل ترمب، أو هل سيحبط ترمب العملية؟

عاصفة تاريخية

في تاريخ الولايات المتحدة الممتد 243 عامًا، لم تجر إلا ثلاثة تحقيقات بهدف إقالة ثلاثة رؤوساء أمريكيين.

مجلس النواب فتح تحقيقا بحق أندرو جونسون وبيل كلينتون، ولكنهما نجيا من تحقيقات مجلس الشيوخ، بينما استقال الرئيس ريتشارد نيكسون في 1974 بعد أن أصبح من شبه المؤكد أنه سيواجه العزل.

الأستاذ المساعد في شؤون الحكومات في الجامعة الأمريكية، كريس إيدلسون، وصف الأزمة الحالية بأنها "مواجهة تاريخية".

إيدلسون ذكر أن تركيز التحقيق الحالي لمقاضاة الرئيس، وهو الضغط على زعيم دولة أخرى للتدخل في الانتخابات الأمريكية، "بالتأكيد هو الأول"، قائلا إن ما قام به ترمب يعد أمرا "وقحا".

البيت الأبيض والمدافعون عن ترمب انتهزوا رفض بيلوسي إجراء تصويت في مجلس النواب لبدء التحقيق، قائلين إن العملية برمتها غير شرعية.

إلا أن أستاذ القانون في جامعة ميسوري فرانك بومان يخالف هذا الرأي، وكتب بومان على مدونة "لا يوجد في قواعد المجلس ما يتطلب الموافقة على قرار قبل أن يتخذ المجلس بأكمله خطوات لممارسة سلطاته في العزل.

ما الخطوات المقبلة؟

لم تشر رئيسة مجلس النواب إلى توقيت لتقديم طلبات العزل، لكن المشرعين يتوقعون أن يحدث ذلك العام الجاري.

العديد من لجان مجلس النواب تقوم بجمع المعلومات كجزء من التحقيق، وتقول بيلوسي إن هناك "مجموعة متزايدة من الأدلة" تُظهر أن ترمب يسيء استغلال منصبه.

مع تسارع العملية، تستعد إدارة ترمب لخوض حرب في المحاكم، وستنظر محكمة في العاصمة واشنطن الثلاثاء في قضية تتعلق بالتحقيق الذي أجراه المحامي الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الماضية.

صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن المحامين من وزارة العدل طلبوا من المحكمة رفض طلبات مجلس النواب للحصول على مواد من هيئة المحلفين في قضية تحقيق مولر.

المحامون أشاروا إلى قضية عزل نيكسون وقالوا إنه كان ينبغي على المحاكم عدم تقديم معلومات من هيئة المحلفين في قضية ووترغيت للكونغرس.

نيكسون توجه إلى المحكمة العليا في محاولته الفاشلة للحيلولة دون نشر شرائط من البيت الأبيض تجرمه، لذلك هناك إمكانية لجر المحكمة العليا إلى معركة التحقيق المتصل بعملية عزل الرئيس.

ترمب قال الأربعاء "ربما ينتهي هذا الأمر بأن يصبح قضية كبيرة في المحكمة العليا".

يدرس الديمقراطيون ما إذا كانوا سيدخلون في معركة قضائية مطولة، أو يختتمون تحقيقاتهم بالأدلة التي لديهم، ويضيفون العراقيل التي يضعها البيت الأبيض إلى بنود التحقيق، ومن ثم الضغط على الزناد.

الباحث الدستوري في كلية الحقوق بجامعة هارفارد لورانس تريب قال في مقال بصحيفة "يو إس إيه توداي" الأربعاء إن الجهود المستمرة منذ ثلاث سنوات للاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس ترمب توضح تماما فعالية الفريق القانوني في البيت الأبيض لتعطيل الاجراءات القضائية.

في حال التحقيق مع ترمب، فإن العملية ستنتقل إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته وسيكون بإمكانه الدفاع عن نفسه أمام ذلك المجلس.

حتى الآن لم يعبر سوى عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن مخاوفهم العميقة حول تصرفات ترمب.

مع الحاجة إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وسيطرة الجمهوريين على المجلس بأغلبية 53 إلى 47، فإن الكفة ترجح لصالح ترمب.

معركة سياسية