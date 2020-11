اليوم الثالث.. التطورات الميدانية والسياسية لعملية "نبع السلام" التركية شمالي سوريا

واصلت القوات التركية، إلى جانب فصائل سورية معارضة، التقدم شمال سوريا، وبلغ عدد القرى التي سيطر عليها الطرفان 15 قرية، وفق مراسل الجزيرة.

وفيما يلي آخر التطورات الميدانية والسياسية، في اليوم الثالث لعملية نبع السلام، التي أطلقتها تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية:

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو:

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ:

تطورات أخرى

….We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

