اليوم الثالث.. التطورات الميدانية والسياسية لعملية "نبع السلام" التركية شمالي سوريا

واصلت القوات التركية، إلى جانب فصائل سورية معارضة، التقدم شمال سوريا، وبلغ عدد القرى التي سيطر عليها الطرفان 15 قرية، وفق مراسل الجزيرة.

وفيما يلي آخر التطورات الميدانية والسياسية، في اليوم الثالث لعملية نبع السلام، التي أطلقتها تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية:

التطورات الميدانية

مظاهرات في ريفي حلب وإدلب للتأكيد على مطالب الثورة وتأييدا للعملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال شرق البلاد.

قوات الجيش الوطني السوري تسيطر على بلدة تل حلف على محور رأس العين ضمن عملية "نبع السلام".

مراسل الجزيرة مباشر: إصابة صحفيين اثنين بجروح في ولاية ماردين جنوب تركيا جراء استهدافهما من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

مراسل الجزيرة مباشر: تم إخلاء كل المقرات الإعلامية على طول الشريط الحدودي.

مراسل الجزيرة مباشر: المسلحون الأكراد باتوا محاصرين في تل أبيض بعد سيطرة الجيش التركي وقوات المعارضة السورية على شرق وغرب المدينة.

مصادر للجزيرة: الجيش التركي وقوات المعارضة يسيطران على حاجز لقوات سوريا الديمقراطية عند مدخل رأس العين.

مراسل الجزيرة: قوات المعارضة تشن هجوما بريا على عدد من مواقع سوريا الديمقراطية في منطقة رأس العين.

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي تركي مكثف على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة رأس العين شمال سوريا.

أعلن الجيش التركي والجيش السوري الحر، سيطرتهما على قرى بيرعاشق وحميدة واليابسة وتل فندر والمشيرفة والدادات، ومزرعة المسيحي غرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة.

كما أعلن الطرفان السيطرة على أقصاص ومشرفة الشيخ ومشرفة الحاوي وبرزان ومزرعتي حاج علي وبني مشهور شرق مدينة تل أبيض.

وصلت القوات التركية وقوات المعارضة السورية، إلى عمق ثمانية كيلومترات داخل سوريا، وفق مراسل الجزيرة.

متحدث في المعارضة السورية: الجيشان "التركي والسوري الحر"، تمكنا من تطويق مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين.

وزارة الدفاع التركية: عملية "نبع السلام" استمرت طوال الليل بنجاح، وتم ضرب الأهداف المحددة بالقصف الجوي، والعملية تسير كما هو مخطط.

الوزارة أعلنت الجمعة، مقتل أول جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع الوحدات الكردية شرق الفرات، شمالي سوريا.

الدفاع التركية أعلنت مقتل 49 ممن وصفتهم بالإرهابيين، مساء أمس ضمن عمليات جوية.

الوزارة ذكرت أن عدد قتلى من تصفهم بالإرهابيين، وصل إلى 277، منذ انطلاق عملية نبع السلام، الأربعاء الماضي.

في ريف حلب الشمالي، أصيبت امرأة وطفل، بقصف صاروخي لوحدات الحماية الكردية على مدينة مارع.

في الجانب التركي، قتل سبعة مدنيين، بينهم رضيع سوري وطفلة، جراء سقوط قذيفة هاون، على مركز مدينة أقجة قلعة الحدودية التركية.

وحدات من الجيش التركي عبرت الحدود من محاور عدة باتجاه تل أبيض طوال ليلة أمس.

التطورات السياسية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو:

لا يكفي إبداء تفهم مخاوف تركيا بل نريد تضامنا واضحا معنا.

تركيا ناضلت وستواصل النضال ضد جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز بينها.

تضامن حلفائنا معنا أمر طبيعي وقانوني وذلك في إطار مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.

لم نستهدف المدنيين وهدفنا مكافحة الإرهاب فقط.

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ:

سنزيد دعم تركيا لأنها في الصفوف الأمامية في مواجهة الإرهاب.

أعربت لوزير الخارجية التركي عن قلقي البالغ حيال العمليات الجارية في شمال سوريا.

يجب على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل إبقاء مقاتلي داعش في سوريا.

لم تتعرض دولة عضو في الناتو لما تعرضت له تركيا من عنف.

ملتزمون بالحفاظ على أمن تركيا.

تطورات أخرى

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يؤكّد في اتصال هاتفي مع الرئيس أردوغان دعمه لعملية "نبع السلام" شرق الفرات.

رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك: تصريحات الرئيس التركي بشأن اللاجئين "ابتزاز" لأوربا "وليست في مكانها.

توسك: ندعو إلى وقف العملية العسكرية التركية في الشمال السوري.

توسك: العملية التركية تؤدي إلى مزيد من انعدام الاستقرار في المنطقة، كما أنّها تهدد التقدم المحرز في قتال تنظيم الدولة.

وزير الدفاع التركي: عمليَة "نبع السلام" مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها وتم حتى الآن تحييد 342 "إرهابياً".

الخارجية الروسية: ندعو كل الأطراف إلى ضبط النفس وتقييم خطواتها واحترام وحدة أراضي وسيادة سوريا.

الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت في مقترح قدمته لمجلس الأمن الدولي، الخميس، أن المخاوف الأمنية التركية "مشروعة".

طالبت واشنطن في المقترح بحل مسألة شرق الفرات، عبر القنوات الدبلوماسية، وليس التحرك العسكري.

أعرب نص المقترح عن القلق العميق من الأبعاد الأمنية والإنسانية المحتملة، للعملية العسكرية التركية.

وزير الشؤون والتجارة الخارجية المجري بيتر سيرتو، قال إن بلاده أعاقت صدور بيان مشترك للاتحاد الأوربي يدعو فيه تركيا لإيقاف عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

أكد سيرتو أن الدعوة لإيقاف العملية العسكرية التركية "فكرة خاطئة"، وأضاف أن هناك حوالي 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا يجب توفير العودة الآمنة لهم إلى بلادهم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة: لدينا 3 خيارات إما إرسال آلاف من جنودنا ونحقق نصرا عسكريا، أو نوجه ضربة مالية لتركيا، أو الوساطة بين تركيا والأكراد.

….We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

ترمب أضاف أن بلاده هزمت تنظيم الدولة، وليس لديها أي قوات تتعرض لهجمات تركية في سوريا.

أضاف ترمب "الآن تركيا تهجم على الأكراد، وهذان الطرفان يتحاربان منذ 200 عام" وفق وصفه.

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